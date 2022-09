Oscar Murillo presenta a Venezia A Storm Is Blowing From Paradise

- pubblicità -

Oscar Murillo presenta, da sabato 17 settembre a domenica 27 novembre 2022, A Storm Is Blowing From Paradise un’installazione di grandi dimensioni nella storica ambientazione della Scuola Grande della Misericordia di Venezia, che comprende nuovi dipinti e un’ampia presentazione interattiva di Frequencies, progetto a lungo termine che coinvolge scuole da tutto il mondo.

Frequencies è un progetto d’arte globale concepito da Oscar Murillo nel 2013. L’artista e i suoi collaboratori hanno visitato le scuole di tutto il mondo e fissato delle tele bianche ai banchi; gli studenti tra i 10 e i 16 anni sono stati invitati a marchiare, disegnare, scarabocchiare e interagire con esse.Negli ultimi nove anni, Frequencies è diventato un progetto su scala globale, coinvolgendo più di 400 scuole in oltre 30 nazioni, tra cui Brasile, Cina, India, Italia, Giappone, Kenya, Libano, Nepal, Sudafrica, Svezia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e molti altri. Ad oggi, più di 100 mila studenti hanno partecipato al progetto.

Osservate nel loro insieme, le tele trasmettono l’energia conscia e inconscia di giovani menti all’apice della loro capacità di assorbimento, del loro ottimismo e della loro conflittualità. Spesso realizzate da più di uno studente, le tele sono densamente stratificate di disegni, slogan, messaggi e motivi. Presentano espressioni e immagini globalmente riconoscibili insieme a espressioni specificatamente culturali, come risultato di un progetto che si articola in maniera al contempo locale e globale.

Il progetto comprende un enorme volume stratificato di materiali raccolti nell’arco di quasi un decennio da diversi luoghi del mondo. Negli ultimi anni, Murillo ha elaborato nuove modalità di interazione a livello internazionale con questo archivio e nuove possibilità di esperienza dei suoi ricchi contenuti. A Storm Is Blowing From Paradise rappresente la prima occasione in cui il grande pubblico ha l’occasione di esperire alcuni di questi nuovi interventi in prima persona.

Alcune nuove opere dell’artista saranno esposte per la prima volta; tra queste, un dipinto della larghezza di nove metri ispirato alle ninfee di Monet. Murillo è infatti particolarmente affascinato dalla scoperta che Monet soffrisse di cataratta, così nella sua serie recente di dipinti, intitolata surge ha sviluppato il concetto di una sorta di “cataratta sociale”, ovvero l’idea che gli individui si dimostrino incapaci di vedere le sofferenze altrui nella società contemporanea.

In mostra anche opere tratte dal progetto Disrupted Frequencies che includono una pluralità di tele realizzate dagli studenti, cucite tra loro. Una nuova opera sonora si diffonderà nelle sale della mostra. Realizzata a partire dalla stratificazione delle registrazioni di diversi ambienti, tra i quali cortili delle scuole, campi da basket, rotonde e orti, il panorama sonoro generatosi si dispiega lungo tutto lo spazio, in risposta ai dati dal vivo dei tracking di decolli, atterraggi e traiettorie di tratte aeree internazionali selezionate da Murillo.

All’interno di un’area racchiusa al centro dell’installazione, i visitatori possono scoprire la nuova collezione di sculture indossabili Arepas y Tamales realizzate da Murillo. Motivi e disegni provenienti dalle tele dei bambini, sono stati trasformati digitalmente in abiti virtuali che i visitatori possono “indossare”, attraverso video proiettori che illuminano le pareti e rispondo al movimento nello spazio. Anche le opere della serie Flight Drawing, realizzate durante tratte aeree internazionali, saranno esposte in mostra.

Un’arena, circondata da tribune, ospita da sabato 17 settembre alle ore 14.00 e per tutta la durata della mostra un ampio public program curato da SAVVY Contemporary. Il programma si ispira alla natura globale del progetto Frequencies di Oscar Murillo e comprende danza, poesia e dibattiti con artisti provenienti da tutto il mondo: dalle sonorità del musicista Tanka Fonta e di Ekow Alaby & the Drummers of Joy, al reading di poesie composte e performate dalla danzatrice e coreografa danese-keniota Phyllis Akinyi, sino al mashup folkloristico gruppo di quattordici cantanti e musicisti dalla regione Colombiana della Valle del Cauca. Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita.