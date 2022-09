The Witness, Climate Change. Gli scatti di Max Vadukul alla Fondazione Sozzani

La Fondazione Sozzani ospita a Milano, fino al 8 gennaio 2023, The Witness, Climate Change mostra fotografica di Max Vadukul. Un reportage di venti immagini in grande formato interamente dedicato all’ambiente e agli effetti del cambiamento climatico. L’esposizione è realizzata con il patrocinio del Comune di Milano.

Max Vadukul, The Witness, Climate Change. Un testimone che osserva impatto dell’uomo sull’ambiente e gli effetti del cambiamento climatico

Vadukul ha documentato tra il 2018 e il 2020 a Mumbai e altre grandi metropoli indiane, alcune delle aree più inquinate del mondo con uno sguardo ipnotico e stimolante, che dice la verità e pone domande.

La prima cosa che si nota nelle immagini di The Witness, Climate Change è una grande sfera metallica lucente. Questo monolite fluttua sopra discariche tossiche, si libra su distese di rifiuti, vola in mezzo al traffico frenetico e inquinante. Che cos’è esattamente questo intruso? Per Max Vadukul è una sorta di osservatore cosmico, un testimone che osserva il devastante impatto dell’uomo sull’ambiente e gli effetti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, forse la sfera rappresenta un nuovo futuro e la possibilità di migliorare.

Max Vadukul è uno dei pochissimi fotografi della sua generazione a proseguire la tradizione della foto artistica di reportage. I suoi progetti sono spesso legati ad aspetti naturalistici e culturali che si aprono a letture su più livelli. Le sue immagini, perfette in termini di creatività formale e di capacità tecnica, si strutturano visivamente come elemento di mediazione tra l’individuazione di un tema narrativo e il suo personalissimo linguaggio creativo.

Lo stile caratteristico di Vadukul in bianco e nero, che combina una spontaneità dinamica con tecniche raffinate, è ampiamente riconosciuto per la sua originalità e forza iconica. A lungo è stato fotoreporter per The New Yorker e attualmente collabora regolarmente con riviste internazionali quali T: The New York Times Magazine, Esquire, Vogue Italia, France, India, China, Egoïste, Icon e Numéro.