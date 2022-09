Nel tuo tempo. Olafur Eliasson invade gli spazi di Palazzo Strozzi a Firenze

Fondazione Palazzo Strozzi ospita la prima grande mostra in Italia di Olafur Eliasson. Artista tra i più originali e visionari contemporanei, Eliasson con la sua poliedrica produzione ha abbracciato nel corso della sua carriera installazioni, dipinti, sculture, fotografia e immagini in movimento.

Con Nel tuo tempo, dal 22 settembre al 22 gennaio, l’artista coinvolge tutti gli ambienti rinascimentali del palazzo con le sue opere. Curata da Arturo Galansino, Direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra è infatti il risultato del lavoro diretto dell’artista sugli spazi di Palazzo Strozzi.

La mostra Olafur Eliasson: Nel tuo tempo si inserisce all’interno della Florence Art Week, iniziativa promossa dal Comune di Firenze, in programma dal 16 al 24 settembre 2022.



Installazioni storiche e nuove produzioni, che ne sovvertono la percezione, impiegano l’edificio stesso come strumento per creare arte. Il palazzo diviene quindi un corpo dinamico in cui elementi architettonici come finestre, soffitti, angoli e pareti diventano protagonisti attraverso interventi che utilizzano luci, schermi, specchi o filtri colorati.

Eliasson presenta così una pluralità di possibili narrazioni con l’obiettivo di una nuova consapevolezza dello spazio da parte del pubblico. Oltrepassando i confini e i limiti fisici di uno spazio, Nel tuo tempo mette in discussione la distinzione tra realtà, percezione e rappresentazione.

Nel tuo tempo. L’intervento di Olafur Eliasson che trasforma l’antico palazzo fiorentino in un corpo dinamico indagando il rapporto tra realtà, percezione e rappresentazione

“Nel tuo tempo è un incontro tra opere d’arte, visitatori e Palazzo Strozzi” – dichiara Olafur Eliasson – “Questo straordinario edificio rinascimentale ha viaggiato attraverso i secoli per accoglierci qui, ora, nel ventunesimo secolo, non come semplice contenitore ma come co-produttore della mostra. Non è solo Palazzo Strozzi ad aver viaggiato nel tempo. Come visitatore, ognuno di noi ha vissuto, con una relazione tra corpo e mente sempre diversa in modo individuale. Ognuno con le proprie esperienze e storie ci incontriamo nel qui e ora di questa mostra”.

L’artista islandese-danese Olafur Eliasson (1967) lavora con la scultura, la pittura, la fotografia, i video, le installazioni e i media digitali. La sua arte è guidata dal suo interesse per la percezione, il movimento, l’esperienza vissuta, i propri sentimenti e quelli della comunità. La sua pratica non è limitata ai confini dei musei e delle gallerie e coinvolge il pubblico attraverso progetti architettonici, interventi negli spazi pubblici, interventi di educazione artistica, sociale e ambientale.