I calchi delle Pietà di Michelangelo in mostra a Milano

Nella magnifica cornice della Sala della Cariatidi a Palazzo Reale, inaugura a Milano la mostra Le Pietà di Michelangelo. Tre calchi storici per la Sala delle Cariatidi. Un confronto tra tre calchi otto-novecenteschi per apprezzare l’arte, la maestria e l’inventiva michelangiolesca.

Nata dalla sinergia tra Comune di Milano, Comune di Firenze e Musei Vaticani, l’esposizione è promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura; e organizzata da Palazzo Reale con la collaborazione del Castello Sforzesco. Il progetto è a cura di Giovanna Mori, Domenico Piraina e Claudio Salsi.

Una mostra dal forte impatto visivo che raccoglie, per la prima volta, le tre Pietà di Michelangelo, realizzate in diverse fasi della sua vita

Fino al prossimo 8 gennaio, i calchi delle tre Pietà di Michelangelo si mostrano riuniti nello spettacolare ed emozionante allestimento di Massimo Chimenti. Per l’occasione, infatti, la Sala delle Cariatidi si trasforma in un palcoscenico unico dal forte impatto visivo. Tre lunghi teli, dispiegati per tutta l’altezza della sala fanno da sfondo alle Pietà; amplificandone la forte valenza estetica e il senso religioso evocato dallo scultore in tre diverse fasi della sua vita.

Focus dell’esposizione è poi un’attenta ricerca documentaria e iconografica sulle tre Pietà; finalizzata a creare un racconto visivo in grado di presentare episodi della storia recente che hanno avuto per protagoniste le sculture michelangiolesche. Restauri, allestimenti e trasferimenti immortalati da scatti e filmati d’epoca, provenienti da importanti archivi e fototeche italiane che hanno collaborato al progetto.

I tre calchi storici delle Pietà di Michelangelo

Il calco della Pietà di San Pietro della Città del Vaticano fu realizzato nel 1975 all’interno del Laboratorio Calchi e Gessi dei Musei Vaticani da Ulderico Grispigni. L’occasione della sua realizzazione giunse in un momento drammatico per la Pietà ovvero l’atto vandalico del 1972 ai danni della scultura, che resero necessaria la preparazione di un nuovo calco.

Il calco della Pietà di Santa Maria del Fiore a Firenze, detta Pietà Bandini, conservato nella collezione della Gipsoteca fiorentina dell’Istituto d’Arte di Porta Romana, risale, invece, al 1882 circa e si deve al formatore fiorentino Oronzo Lelli.

Il calco della Pietà Rondanini, infine, fu commissionato nel 1953 al formatore milanese Cesare Gariboldi. Lo scopo era quello di determinare al meglio e in totale sicurezza, durante le prove di allestimento della statua in marmo, l’ubicazione ideale per la scultura, conservata dal 1952 nel Castello Sforzesco. Oggi è conservato nei depositi del Museo d’Arte Antica.