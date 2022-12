Apre a Milano Julius Clinic Aesthetics, la nuova frontiera della bellezza

a medicina estetica posiziona l’Italia al quinto posto nel mondo, con oltre 1 milione di persone che ogni anno si sottopongono a trattamenti ma con un approccio diverso rispetto al passato. Non si tratta più di nascondersi dietro un clichè di bellezza prestabilito, ma di potenziare la propria unicità.

Un concetto di bellezza inclusiva, quindi, che punta molto sul desiderio di dare a tutte le persone la possibilità di vivere una vita libera, di auto-espressione, che reinventi le norme, promuova l’innovazione e alimenti l’immaginazione.

Con questo approccio, Julius Clinic Aesthetics si inserisce nella vita di chi vuole essere la miglior versione di se stesso. Inside-out. Dentro e fuori. Un alleato nel perseguire una personale idea di bello, che non deve necessariamente essere universalmente condivisa, ma vuole aiutare a sentirsi meglio nella propria pelle.

Il medico estetico ha quindi il delicato compito di mediare tra le aspettative del paziente e ciò che è effettivamente realizzabile con le tecniche a disposizione e – questo è fondamentale – senza imporre la propria idea e il proprio gusto come succedeva in passato. Infatti, Julius Clinic Aesthetics nasce come nuova sezione esclusivamente dedicata alla cura della propria immagine all’interno di questa storica struttura sanitaria presente a Milano fin dal 1983.

La clinica si trova nei pressi di Porta Venezia, in via Stoppani, uno dei quartieri più vivaci della città. “Per la Julius Clinic Aesthetics ho ideato concept e design creando un ambiente glamour, bold e Instagram friendly con un gioco di luci al neon che racconta e rispecchia il nostro approccio alla medicina estetica e la nostra ricerca di unicità”, dice Carola Di Giulio, co-fondatrice della struttura.

Durante il consulto iniziale verranno discussi i bisogni e i desideri del paziente. La prima visita di Face Design consiste in un’esaminazione approfondita e completa del volto. Il Medico analizzerà artisticamente il viso e consiglierà solo trattamenti nel rispetto dell’armonia con i lineamenti naturali, migliorandone l’equilibrio. Verrà quindi fornito un piano su misura.

