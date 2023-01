Van Gogh: the Immersive Experience a Napoli

Van Gogh: the Immersive Experience, torna a Napoli dal 2 gennaio, in una forma totalmente rinnovata. La mostra immersiva approda nella seicentesca Chiesa di San Potito, fino al 30 aprile 2023, per festeggiare i 170 anni dalla nascita del geniale artista.

Dopo il grande successo della Claude Monet: the Immersive Experience nel cuore del centro storico di Napoli, arriva la coloratissima esperienza, adatta a tutta la famiglia, dedicata all’amatissimo artista olandese.

Van Gogh: the Immersive Experience. Un’esposizione completamente rinnovata che combina arte digitale, didattica e realtà virtuale

L’esposizione giunge nella città partenopea dopo aver girato tutto il mondo tra Belgio, Cina, Israele e Inghilterra, Stati Uniti e Napoli; completamente rinnovata secondo i più attuali aggiornamenti tecnologici nel campo delle mostre immersive. Exhibition Hub infatti, società di Bruxelles specializzata nella progettazione e produzione di mostre immersive, offre a Napoli una vera e propria alleanza tra cultura e tecnologia. Una mostra itinerante che diventasite-specific grazie alla fusione con il luogo che la ospita e si trasforma ogni volta davanti agli occhi del visitatore.



Van Gogh: The Immersive Experience è un’esperienza di arte digitale a 360°. Il pubblico è invitato a partecipare a un viaggio unico nel mondo di Vincent Van Gogh, uno dei più grandi artisti al mondo. La mostra combina arte digitale, informazioni didattiche e realtà virtuale per proporre una vera e propria esperienza immersiva.

Una mostra dedicata alla scoperta e allo studio dell’arte pittorica di Van Gogh

Il cuore dell’esposizione è una stanza completamente immersiva, con un vero e proprio spettacolo digitale a 360°. 60 proiettori danno vita a 350 capolavori di Van Gogh su una superficie di 1000 metri quadrati. Le proiezioni animano il pavimento e tutte le pareti attorno ai visitatori, che ‘entrano nei quadri’. Lo spettacolo di suoni e luci si svolge in loop, senza inizio né fine.

Van Gogh: The Immersive Experience propone uno spazio dedicato allo studio dell’arte pittorica dell’artista olandese. Il visitatore è invitato a guardare un documentario di 5 minuti che fornisce informazioni sulle tecniche utilizzate dal grande artista. Un’altra sala ricostruisce il capolavoro “La camera da letto”. Tanti i pannelli informativi sulla vita e sul lavoro dell’artista lungo il percorso.

Chicca finale è lo spazio “Colora e pubblica”, dedicato ai più piccoli. In quest’area si risveglia la creatività dei visitatori, consentendo loro di produrre ed esporre i propri capolavori, a partire dai più famosi quadri dell’artista. I più piccoli, ma non solo, potranno cimentarsi nell’arte di Van Gogh, creando opere a lui ispirate, da portare con sé come ricordo della visita.

L’esperienza si conclude con l’esperienza della realtà virtuale (VR), con un visore, che fa scivolare i visitatori ancora più in profondità nella mente di Van Gogh, permettendo loro di vivere un giorno della sua vita.