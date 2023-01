Antolini presenta Brèche Fantastique e Amazonite

AMAZONITE E BRÈCHE FANTASTIQUE: IN UN MARMO E UNA QUARTZITE LA RAPPRESENTAZIONE DI CIELO, MARE E TERRA

Brèche Fantastique e Amazonite, rispettivamente un marmo e una quarzite, appartengono entrambi alla Antolini Exclusive Collection, il selezionato portfolio Antolini che conta oltre 85 materiali esclusivi. Questa selezione rappresenta a livello mondiale il non plus ultra della proposta di rivestimenti in pietra naturale in termini di forza estetica, raffinatezza, alte prestazioni tecnologiche e versatilità di utilizzo.

Brèche Fantastique si distingue per i colori della terra che si fondono in nuance capaci di esprimere la potenza di Madre Natura. Le venature e gli strati cromatici, che vanno dalle sfumature di grigio, al color della sabbia, fino al candore del bianco, esprimono una bellezza sempre nuova.

Gli ambiti in cui questo marmo può essere utilizzato sono svariati e, utilizzando anche lastre di dimensioni generose – su una parete nell’area più intima di casa, la zona notte, o come quinta in ambienti living e in spazi destinati all’hospitality, o ancora come rivestimento di un tavolo in una sala meeting o squarcio spettacolare all’ingresso di uno store – assumono una connotazione inconfondibile. Il marmo Brèche Fantastique ha una capacità di affascinare che con il passare del tempo non perde d’intensità, piuttosto acquisisce sempre maggior valore.

Amazonite, raro minerale esito di eruzioni vulcaniche, è una pegmatite granitica costituita da diverse composizioni minerali che si caratterizza per una mescolanza di tonalità evocative di cieli marini che dal turchese virano al verde smeraldo. Il quadro espressivo offerto da questa quarzite e la sua resistenza naturale alla corrosione, se a contatto con elementi organici a base acida, la rendono ideale all’interno di contesti sia votati al relax e al benessere psicofisico, come sale da bagno o SPA., sia in ambienti living e per realizzare top di cucine. Ambienti dove, per motivi diversi, igiene e manutenzione sono requisiti imprescindibili. Anche il segmento retail o office può avvalersi dell’estetica e dalle prestazioni uniche di questa quarzite, delineando il concept di uno spazio di accoglienza, attesa o esposizione.

Come tutti i rivestimenti in pietra naturale, Brèche Fantastique e Amazonite, sono capaci, all’interno di un progetto di interior, di infondere eternamente, a dispetto del trascorrere del tempo, forza, eleganza e grazia e impongono, dato il loro intrinseco valore, di essere preservati e conservati.

Con Brèche Fantastique e Amazonite, Antolini si conferma brand ambassador di Madre Natura, esprimendo la sua straordinaria capacità di scegliere con sapienza e sensibilità le migliori pietre naturali, di lavorarle e perfezionarle con grande rispetto e, grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, di offrire a progettisti e interior designer materiali unici per qualità estetica e prestazioni tecniche.