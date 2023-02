Grafiche botaniche per le carte da parati SpaghettiWall

Dai delicati boccioli ai fiori in macro scala, texture stilizzate o bouquet che sembrano dipinti ad acquerello fino a richiami alla vegetazione tropicale o allo stile giapponese, le carte da parati SpaghettiWall raccontano la natura a parete.

La collezione Botanic, una delle nove a dar vita al catalogo dell’azienda, sviluppa con declinazioni diverse proprio queste suggestioni e propone una selezione di grafiche personalizzabili per varianti cromatiche e dimensionate in base alla superficie su cui andranno applicate. Ad affiancarle sono poi alcuni soggetti della linea Delabrè – che ricordano pareti affrescate e quasi consumate dal passare del tempo – e Decor, dove i motivi floreali acquistano anche espressioni pop.

Il supporto Northwood, con effetto anche tattile di rovere naturale, e Oro Glossy, con la sua superficie cangiante e preziosa, aggiungono poi alle grafiche di SpaghettiWall un’ulteriore caratteristica estetica, mentre il vinilico con cleaning finish ne assicura la possibilità di posa in un ambiente come la cucina e la fibra di vetro anche all’interno di una cabina doccia, a diretto contatto con l’acqua.

SpaghettiWall Blue Deep design by RGB comunicazione

Disegnate da Ana Basoc, RGB Comunicazione e dal team grafico di SpaghettiWall, le carte da parati botaniche sono fornite in rotoli con una larghezza a partire da 60 cm e altezza personalizzata, facilmente installabili ed eventualmente rimovibili senza danneggiare la parete.

Una curiosità sul SpaghettiWall

L’espressione inglese “To throw spaghetti against the wall” esprime, metaforicamente, la costante ricerca e la sperimentazione di soluzioni innovative, non convenzionali. Una filosofia che ben rappresenta SpaghettiWall, azienda italiana creativa e molto versatile, in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni decorative, anche personalizzabili, su più supporti materici dalle prestazioni tecniche elevate. Le carte, atossiche, resistenti e PVC free, possono essere anche fonoassorbenti o idrorepellenti.