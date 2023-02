JR, prima personale in Italia alle Gallerie D’Italia di Torino

La Gallerie d’Italia ospitano a Torino, dal 9 febbraio 2023 al 16 luglio 2023 la prima mostra personale italiana di JR; artista francese famoso in tutto il mondo per i suoi progetti che uniscono fotografia, arte pubblica e impegno sociale.

Combinando diversi linguaggi espressivi con DÉPLACÉ∙E∙S, questo il titolo, JR porta nella città piemontese il suo modo originale di raccontare la realtà e stimolare riflessioni sulle fragilità sociali. Il progetto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo e curato da Arturo Galansino.

Déplacé∙e∙s, il viaggio di JR tra le zone di crisi del mondo per riflettere e sensibilizzare sulle condizioni di vita di migliaia di profughi

Partito dalla banlieu parigina più di vent’anni fa, JR ha portato la sua arte in tutto il mondo con monumentali interventi di arte pubblica in grado di interagire con grandi numeri di persone e attivare intere comunità. Dalle favelas brasiliane ad una prigione di massima sicurezza in California; dalla Pyramide del Louvre alle piramidi egiziane, dal confine tra Israele e Palestina a quello tra Messico e Stati Uniti.

I problemi dei migranti e dei rifugiati, sempre più di scottante attualità, fanno da molto tempo parte dell’indagine di JR. Con il progetto Déplacé∙e∙s, cominciato nel 2022 e presentato per la prima volta in questa mostra, l’artista ha viaggiato in zone di crisi. Dall’Ucraina sconvolta dalla guerra fino agli sterminati campi profughi di Mugombwa in Rwanda; di Mbera, in Mauritania; Cùcuta in Colombia; Lesbo, in Grecia.

Un viaggio per riflettere sulle difficili condizioni in cui oggi versano migliaia di persone a causa di conflitti, guerre, carestie, cambiamenti climatici e coinvolgere pubblici esclusi dal circuito artistico e culturale all’insegna di valori come libertà, immaginazione, creatività e partecipazione.

Seppur effimera l’arte di JR crea un impatto sulla società e sul mondo in cui viviamo. Essa è realizzata per le persone e si realizza con le persone, rivelando l’importanza del nostro ruolo individuale e collettivo per migliorare il presente e per cercare di rispondere ad un quesito centrale per l’artista: l’arte può cambiare il mondo?