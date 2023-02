BILL VIOLA. Una grande retrospettiva a Palazzo Reale di Milano

Dal 24 febbraio al 25 giugno 2023 Palazzo Reale di Milano apre le porte a Bill Viola; con un’importante esposizione dedicata a quello che è considerato, già dagli anni Settanta, il maestro indiscusso della videoarte.

La mostra, promossa dal Comune di Milano-Cultura; prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Arthemisia con la collaborazione del Bill Viola Studio; ripercorre l’intera carriera artistica di Viola, presentando al pubblico quindici capolavori all’interno delle sale di Palazzo Reale.

BILL VIOLA. 15 opere per riflettere sulla vita, intraprendere il proprio viaggio interiore e immergersi in un mondo alternativo

BILL VIOLA, questo il titolo dell’esposizione, offre ai visitatori un percorso in cui ritrovarsi a contemplare le opere del grande artista. Profonde questioni che Bill esplora con immagini al rallentatore in cui luce, colore e suono possono creare momenti di profonda introspezione. Emozioni, meditazioni e passioni possono emergere dai suoi video, accompagnando lo spettatore in un viaggio interiore.

Curate per l’occasione da Kira Perov, moglie dell’artista e direttore esecutivo del Bill Viola Studio, le opere che coprono trent’anni di lavoro sono esposte attraverso un’accurata selezione di lavori, andando a definire un evento unico per concedersi la possibilità di riflettere sulla vita, intraprendere il proprio viaggio interiore e immergersi in un mondo alternativo, del tutto diverso da quello che si è lasciato all’ingresso.

La mostra è parte di Milano Art Week (11 – 16 aprile 2023), la manifestazione diffusa coordinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, in collaborazione con miart, che mette in rete le principali istituzioni pubbliche e le fondazioni private della città che si occupano di arte moderna e contemporanea, con una programmazione dedicata di mostre e attività.