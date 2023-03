Festa del Papà: il cardigan in super soft cashmere di Malo

Per la Festa del Papà 2023, Malo ha pensato al cardigan color panna in super soft cashmere, quattro bottoni e collo revers. Un capo passe-partout perfetto in qualsiasi stagione e adatto a ogni stile. Un capo veramente speciale per il filato impiegato e il tipo di lavorazione.

Questo prezioso cardigan, infatti, è in catenella di super soft cashmere, un filato di cashmere contenente una minima percentuale di fibra poliammidica che serve a dare stabilità evitando torsioni. Essendo un filo a capo unico, la maglia pesa la metà rispetto a una maglia “comune” realizzata sulla stessa finezza, perché la fibra, estremamente leggera e dalla naturale elasticità, rende il capo, morbido, leggero, quasi impalpabile. La maglia inoltre è interamente lavorata a losanghe e trecce in stile tipicamente nordico. Questa particolare lavorazione con pieni e vuoti dona grande tridimensionalità al capo. La leggerezza una volta indossato e la mano estremamente piacevole, rendono questo cardigan estremamente versatile.

Il cardigan in super soft cashmere fa parte della collezione PE23 “L’Arte della Terra”. Una collezione che si ispira alla trasformazione e alla modellazione degli elementi, alla pazienza di chi lavora per creare bellezza. Suggestioni e paesaggi dalla culla dell’umanità, l’Africa, da dove ogni cosa ha avuto origine. Come un artigiano modella l’argilla per creare un raffinato vaso, le fibre dei materiali più preziosi sono lavorate dalle esperte maestranze per creare capi senza tempo. Le tradizioni degli intrecci Masai e i colori degli orizzonti sabbiosi della madre Africa prendono vita in capolavori artigiani che convivono con sostenibilità e stile eterno.