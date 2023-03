Shampora presenta Hair Oil, il primo olio personalizzato per capelli del brand, che completa la gamma Hair Care. L’Hair Oil di Shampora nasce per nutrire i capelli, ammorbidirli, disciplinarli e illuminarli senza ungerli o appesantirli. La sua applicazione, inoltre, crea sul capello un film protettivo, non grasso, che difende le fibre della chioma dagli agenti esterni. Dal tocco setoso, Hair Oil di Shampora è caratterizzato da una texture leggera, fluida e di facile assorbimento che non lascia residui. Come tutti i prodotti Shampora, viene realizzato su misura, in base al tipo di capello indicato dall’utente nell’“Hair Profile” sul sito web www.shampora.it, vengono aggiunti alla formulazione di partenza i booster specializzati in diversi tipi di azione. La formula base dell’Hair Oil di Shampora, è costituita da cinque oli ricchi di attivi dalle proprietà benefiche, quali:

Olio di Cocco: Presente nell’INCI con la dicitura Cocus Nucifera Oil, l’olio di Cocco è uno dei migliori alleati per i capelli. Infatti, è un olio ricco in acidi grassi che riesce a penetrare a fondo nel capello, idratandolo e nutrendolo dall’interno. Ha anche un ottimo effetto ammorbidente.

Olio di Albicocca: Il Prunus Armeniaca Kernel Oil rende l’olio personalizzato estremamente idratante e ricco di antiossidanti. In particolare, l’olio di Albicocca è un emolliente leggero, ottimo per i capelli secchi e sfibrati e ha un’azione elasticizzante e protettiva.

Olio di Avocado: L’olio di Avocado (Persea Gratissima Oil) è molto ricco di vitamine, acidi grassi e minerali. Grazie a lui, l’Hair Oil ha la capacità di donare corpo alla chioma, illuminarla e nutrirla intensamente dando forza al fusto del capello secco e sfibrato.

Olio di Babassu: L’olio di Babassu (Orbignya Oleifera Seed Oil) è un olio molto delicato che ha la capacità di ristrutturare i capelli danneggiati, ridandogli lucentezza e corpo.

Olio di Carota: Responsabile anche del meraviglioso colore arancio della miscela (grazie al beta carotene, colorate naturale), è la sostanza ricca di antiossidanti che dona corpo ai capelli rivestendoli con un leggero film protettivo. Ne migliora inoltre la crescita e li protegge dai danni dovuti all’esposizione solare. L’Hair Oil di Shampora completa la Hair Routine personalizzata con diversi metodi di utilizzo. Può infatti essere applicato sui capelli umidi, ma anche asciutti, in base all’esigenza di risultato. Si consiglia di procedere erogando poco prodotto sui palmi delle mani per poi stenderlo su punte e lunghezze in modo omogeneo. L’Hair Oil può essere applicato su capelli umidi, tamponati prima dell’asciugatura. Quando i capelli sono umidi, le cuticole sono più aperte e il prodotto penetra in profondità più facilmente, fornendo un’azione più nutriente dall’interno. Per capelli lucenti e idratati.

Se i capelli sono asciutti, le cuticole sono invece più chiuse. Applicando l’Hair Oil sulla chioma asciutta, il risultato sarà idratante, ma anche disciplinante, illuminante e corposo. Il prodotto crea infatti una barriera esterna protettiva sulla cuticola, rinforzandola e proteggendola dagli agenti esterni. Per un effetto nutriente all’interno e protettivo all’esterno.

Shampora è la startup italiana, con sede a Roma, specializzata nella proposta e nella produzione di prodotti per la cura dei capelli iper-personalizzati: Shampoo, Conditioner, Leave-In, Prime Mask, Active Water e Hair Oil vengono realizzati sulla base delle esigenze di ogni utente e customizzati negli ingredienti, nella formulazione, nella texture e nella fragranza. L’intuizione, l’idea, la necessità di proporre sul mercato un’azienda che realizzasse prodotti customizzati per capelli, nasce da un uomo: Manuel Corona, 32 anni di origini romane, con un passato attivo in diversi brand del settore. L’esigenza era quella di avere a disposizione – senza trovarlo, un prodotto che comprendesse il bisogno del suo capello riccio e prorompente, richiedente attenzioni specifiche e cure personali. Insieme al capello c’è poi la questione cute, che, come sappiamo, cambia di persona in persona e non è standardizzabile. Così, nel 2018, nasce Shampora. Tutto parte da un questionario, un test guidato che si propone come un’intervista: qual è il tuo stile di vita, quali le tue abitudini, come è il tuo capello. Alla fine, il prodotto è su misura per te. Gli ingredienti, la texture, il colore (nel caso delle tinte) e la fragranza sono specifiche. E il pack, che porta il nome di chi acquista. Shampora basa il suo business model su un approccio 100% digitale: sulla base del questionario iniziale, un esclusivo algoritmo sperimentato dall’azienda è in grado di rielaborare le risposte e tradurle in una “ricetta” o miscela davvero personale.

Il brevetto di metodo e sistema di personalizzazione di un prodotto cosmetico di Shampora è stato accettato da UIBM (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti). Essendo la personalizzazione un unicum del mercato cosmetico, non esistono macchinari acquistabili. Per questo Shampora ha costruito i suoi 3 macchinari di personalizzazione, presenti nella fabbrica di Pomezia (RM), affidandosi alla robotica.

The Heisenberg è un macchinario di iper-personalizzazione cosmetica grande circa 35mq in cui i robot prendono un flacone vuoto, lo stampano con il nome e la formula della cliente, riempiono il flacone solo con gli ingredienti scelti dall’algoritmo e li miscelano a freddo per mantenere inalterate le proprietà degli stessi.