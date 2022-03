Frasi sulla vita difficile: le 50 più belle da utilizzare

- pubblicità -

La vita ci regala grandi gioie ma, a volte, picchia duro. E quando affrontiamo un momento di difficoltà sembra che questo non passi mai. Ma, anche se è difficile, anche in questi momenti, dobbiamo sempre ricordarci degli attimi di luce che illuminano costantemente la nostra vita anche quando non li vediamo perché sono nascosti dalle nuvole, le stesse che ci fanno vedere la vita un po’ in salita. Ecco quindi, alcune delle frasi sulla vita difficile, quelle che tutti leggiamo e condividiamo proprio in quei giorni un po’ meno luminosi.

Frasi sulla vita difficile

“La vita può essere tristezza che dobbiamo cercare di superare, oppure può presentarsi con aria di sfida e allora si deve avere il coraggio di affrontarla. La vita è avventura, bellezza, promessa, mistero. Va scoperta passo dopo passo, respiro dopo respiro, strada dopo strada.” Romano Battaglia, Foglie, 2009

“La vita non è che una lunga perdita di tutto ciò che si ama. Ci lasciamo dietro una lunga scia di dolori” Victor Hugo

Ogni uomo ha un suo compito nella vita, e non è mai quello che egli avrebbe voluto scegliersi” Hermann Hess

“La vita? Na strada piena de sassi, sassi in cui ce se inciampa, ce se cade, ce se fa male, contro cui bisogna proteggese co’e scarpe de fero. Ma manco questo basta perchè mentre te proteggi i piedi c’è sempre quarche d’uno che te tira’na pietra in testa” Anna Magnani

” Spesso è da forte, più che il morire, il vivere”

” In fondo la colpa di tutto ciò che ci accade nella vita è esclusivamente nostra. Tanta gente ha avuto le nostre stesse difficoltà, ma ha reagito in maniera diversa” Paulo Coelho

“Era questo la vita : un sorso amaro” Umberto Saba

Lo scopo della vita è credere, sperare e lottare”. Indira Gandhi

La vita è lotta, lotta senza quartiere, ed è un bene che sia così. L’umanità, altrimenti, non potrebbe progredire. Una razza di deboli si sarebbe estinta da un pezzo, senza lasciare traccia. Elias Canetti, Il frutto del fuoco, 1921-1931, 1980

La vita dell’uomo è un filo di seta sospeso in un gioco di rasoi. Emilio Cecchi, Pesci rossi, 1920

La vita scorre molto veloce: ti fa precipitare dal cielo all’inferno in pochi secondi. Paulo Coelho, Undici minuti, 2003

Frasi sulla vita difficile ma bella

Ma anche se è difficile dobbiamo cercare di non perdere mai la speranza in attesa di tempi migliori che sicuramente ci attendono. Ecco quindi alcune frasi sulla vita difficile ma bella, per ricordarci di cercare sempre la luce.

” Non aver paura della vita. Credi invece che la vita sia davvero degna d’essere vissuta, e il tuo crederci aiuterà a rendere ciò una verità.” William James, La volontà di credere e altri saggi di filosofia popolare, 1897

“Bisogna, ogni tanto, volgere gli occhi al cielo con tutte le sue stelle per rendersi conto che la vita è una cosa sublime e che va vissuta nella maniera migliore in ogni attimo perché è una occasione unica, irripetibile.” Romano Battaglia, Notte infinita, 1989

” Ciò che conta, alla fine, è vivere appassionatamente, anche quando la vita si ribella e ti colpisce dritto in viso” Boris Vian

” Il Cielo ha dato tre cose agli uomini per compensare le difficoltà della vita : la speranza, il sonno e il sorriso” Immanuel Kant

” Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante… superarle è ciò che le dà significato” Joshua Marine

” Un giorno incuriosita domandai alla vita : “Perchè a volte sei così ingiusta?” Lei quasi sghignazzando mi rispose : ” dai tempo al tempo e le cose che ti sembrano ingiuste oggi avranno un senso domani” Raffaella Frese

” Quando la vita ti toglie qualcosa dovrebbe lasciarti qualcosa in cambio, ma spesso si prende tutto e tu passi il tempo a cercare di colmare quel vuoto lasciando che tutto ti passi accanto sfiorandoti appena” Rossella Porro

” Il dolore che senti oggi è la forza che sentirai domani. In ogni sfida che incontri vi è la possibilità di crescita”

““Le difficoltà spezzano alcuni uomini, ma ne rafforzano altri.” Nelson Mandela

” Per quanto possa sembrare difficile la vita, c’è sempre qualcosa che puoi fare per avere successo”. Stephen Hawking

“Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta.” Madre Teresa di Calcutta

“La durezza di questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori.” Che Guevara

La vita è una sfida, affrontala! La vita è un sogno, realizzalo! La vita è un gioco, giocaci! La vita è amore, goditela! Sathya Sai Baba

Incontrerai sulla tua rotta difficoltà e pericoli, banchi e tempeste. Ma senza avventura, la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con cura, navigando con lealtà e gioiosa persistenza, non c’è ragione perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo; poco importa quanto piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti. Robert Baden-Powell, La strada verso il successo, 1922

Non v’è amore per la vita senza disperazione di vivere. Albert Camus, Taccuini, 1935/59 (postumo 1962/89)

La bellezza della vita è proprio nella sua imperscrutabilità, è nel gioco indicato dai suoi enigmi che non si concedono a facili soluzioni. Umberto Galimberti, Il segreto della domanda, 2008

La vita è una danza di paura e speranza un’altalena di piacere e pena.Alessandro Morandotti