Frasi sulla paura: di lasciarsi andare, di amare, di rischiare del futuro

Se i desideri sono quello che ci aiuta ad andare avanti, la paura è quello che ci frena. Ma per poter andare avanti bisogna imparare ad affrontarla e a superarla. Per farlo forse alcune frasi sulla paura possono aiutare? Eccone quindi alcune!

Frasi sulla paura

“Un giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno.”

“L’importante non è stabilire se uno ha paura o meno, è saper convivere con la propria paura e non farsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti non è più coraggio ma incoscienza.” Giovanni Falcone

“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, ma di ciò che vi è ancora possibile fare.” Papa Giovanni XXIII

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” Nelson Mandela

“Non aver paura della morte… Fa meno male della vita!” Jim Morrison

“Coraggio ce l’ho. È la paura che mi frega.” Totò

“Non devi mai dire che hai paura, piccola Samia. Mai. Altrimenti le cose di cui hai paura si credono grandi e pensano di poterti vincere.” Giuseppe Catozzella

La paura è l’emozione più difficile da gestire. Il dolore si piange, la rabbia si urla, ma la paura si aggrappa silenziosamente al cuore. (Gregory David Roberts)

Ho paura della paura; paura degli spasmi del mio spirito che delira, paura di questa orribile sensazione di incomprensibile terrore. Ho paura delle pareti, dei mobili, degli oggetti familiari che si animano di una specie di vita animale. Ho paura soprattutto del disordine del mio pensiero, della ragione che mi sfugge annebbiata, dispersa da un’angoscia misteriosa. (Guy de Maupassant)

Non esistono persone senza paura, solo attimi senza paura. (Peter Høeg)

L’essere che, sotto il letto, aspetta di afferrarmi la caviglia non è reale. Lo so. E so anche che se sto bene attento a tenere i piedi sotto le coperte, non riuscirà mai ad afferrarmi la caviglia. (Stephen King)

Frasi sulla paura di lasciarsi andare

Non sempre ricominciare dopo una delusione è facile e, anzi, per molti è la cosa più difficile di sempre. Ecco quindi alcune frasi sulla paura di lasciarsi andare.

“La paura, soprattutto da piccoli, non è un sentimento di cui vergognarsi. È un diritto, anzi, a volte una ricchezza, perché proprio grazie alla paura e alla sensibilità si riescono ad apprezzare emozioni che, a essere troppo sicuri di sé, sfuggono.” Luigi Garlando

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard

Non sei stanco di vivere lì dove finisce la paura, giusto un attimo prima del fare. A guardare traguardi e orizzonti che mai raggiungerai? Fabrizio Caramagna

Ma ricordati sempre che i mostri non muoiono. Quello che muore è la paura che ti incutono. Cesare Pavese

Il labirinto lo costruisce la paura di essere giudicati. (Ramón Andrés)

Conosco delle barche che si dimenticano di partire… hanno paura del mare a furia di invecchiare. (Jacques Brel)

Fai almeno una volta al giorno una cosa che ti spaventi. (Eleanor Roosevelt)

Sono cresciuta con la certezza che la radice di tutte le paure consista nel fatto che siamo stati forzati a negare ciò che siamo. (Frances Moore Lappé)

Forse è proprio questo il grande male che schiaccia l’umanità: non il dolore, ma la paura che le impedisce di essere felice. (Sándor Márai)

Frasi sulla paura di amare

Dopo che ci si è scottati ricominciare e ripartire da zero in una nuova conoscenza non c’è niente di più difficile che aprirsi. Ecco qui alcune delle frasi sulla paura di amare.

“Ho paura. Ho paura per quanto ti voglio, eppure eccomi qui che ti voglio ad ogni costo. E se ho paura significa che ho qualcosa da perdere, giusto? E io non voglio perderti.”

“La maggior parte delle persone non sa amare né lasciarsi amare, perché è vigliacca o superflua, perché teme il fallimento. Si vergogna a concedersi a un’altra persona, e ancor più ad aprirsi davanti a lei, poiché teme di svelare il proprio segreto… Il triste segreto di ogni essere umano: un gran bisogno di tenerezza, senza la quale non si può resistere.” Sandor Marai

Non si dice “ho paura di amare”. Si dice “ho paura di scoprire che qualcuno mi piace a tal punto che potrei innamorarmene così fortemente da rinunciare a una parte di me stesso”. (Fabrizio Caramagna)

Ricordò che aveva paura di innamorarsi proprio per questo struggente dolore dell’attesa (Orhan Pamuk)

Tra le cose di cui è meraviglioso smettere di avere paura c’è il dire liberamente a qualcuno quanto ti sia mancato e ancora ti manchi. (Comeprincipe, Twitter)

L’amore allontana la paura e, reciprocamente la paura allontana l’amore. E la paura non sconfigge solo l’amore; anche l’intelligenza, la bontà, tutti i pensieri di bellezza e verità, è solo muta disperazione; e, infine, la paura arriva ad espellere l’uomo dall’umanità stessa. (Aldous Huxley)

Non ho paura della morte, ma ho paura dell’amore. (Alda Merini)

Ci sono due forze motivanti fondamentali: la paura e l’amore. Quando abbiamo paura, ci tiriamo indietro dalla vita. Quando siamo innamorati, ci apriamo a tutto ciò che ci offre la vita con passione. (John Lennon)

Frasi sulla paura di rischiare

Spesso la vita ci pone davanti dei bivi e nella maggior parte delle volte si tende a percorrere la strada più semplice ma, anche se così, fosse, prima o poi anche la scelta difficile torna davanti a noi. E quindi è fondamentale imparare a lanciarsi senza paracadute. Ecco quindi alcune frasi sulla paura di rischiare.

“Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire!” Paulo Coelho

“È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.” Paolo Borsellino

“Chi ha paura d’essere battuto sia certo della sconfitta.” Napoleone Bonaparte

“È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.” Paolo Borsellino

Non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l’annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò che mi calpesti e mi attraversi. E quando sarà passata, aprirò il mio occhio interiore e ne scruterò il percorso. Là dove andrà la paura non ci sarà più nulla. Soltanto io ci sarò. (Dal film Dune)

La paura del pericolo è diecimila volte più spaventosa del pericolo vero e proprio, quando si presenta di fatto davanti ai nostri occhi; e l’ansia è una tortura molto più grave da sopportare che non la sventura stessa per la quale stiamo in ansia. (Daniel Defoe)

Ho accettato la paura come una parte della vita – in particolare la paura del cambiamento …. sono andata avanti nonostante i battiti nel cuore dicessero: torna indietro. (Erica Jong)

Una delle più grandi scoperte che un uomo può fare, una delle sue più grandi sorprese, è scoprire che può fare ciò che aveva paura di non poter fare. (Henry Ford)

Frasi sulla paura del futuro

Mai come di questi tempi, una delle paure più forti è quella del domani, del non sapere cosa ci si può aspettare e non solo da un punto di vista lavorativo o sentimentale ma anche di salute e di lunghezza della vita. Ecco qui alcune delle frasi sulla paura del futuro.

“L’uomo porta dentro di sé le sue paure bambine per tutta la vita. Arrivare ad non avere più paura, questa è la meta ultima dell’uomo.” Italo Calvino

“Sono felice? No, ovvio. Mi manca da morire. Ma non posso fare molto. Proprio perché lo amavo, ho dovuto lasciarlo andare. Vivo guardando avanti. Non so cosa il futuro mi riserverà. Ho paura? Tanta. Ho deciso di vivere giorno dopo giorno.” Daniela Volonte’

“Oggi è il domani di cui avevi tanto paura!” Jim Morrison

La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto. (Howard Phillips Lovecraft)

Quanto dolore ci sono costate tutte quelle paure che non si sono mai realizzate. (Thomas Jefferson)

L’origine della paura è nel futuro, e chi si è affrancato dal futuro non ha più nulla da temere. (Milan Kundera)

Se si vive con la paura del futuro a causa di ciò che è successo nel tuo passato, si finirà per perdere ciò che si ha nel presente

Non abbiate paura del futuro, perché il futuro siete voi! Papa Giovanni Paolo II