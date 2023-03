BookCity Milano 2023: il tema portante della manifestazione sarà Il tempo del sogno. 

Si è tenuto oggi, nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, l’incontro di presentazione della dodicesima edizione di BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che si terrà a Milano tra il 15 e il 19 novembre 2023, preceduta da due giornate intitolate Aspettando BookCity Milano, per anticipare alcuni incontri della manifestazione, in attesa dell’apertura ufficiale; quest’anno, il tema portante della manifestazione sarà Il tempo del sogno.

BOOKCITY MILANO è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dall’Associazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri e Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori. Prosegue inoltre il sostegno da parte del Centro per il libro e la lettura.

I giorni di #BCM23 saranno scanditi da Il tempo del sogno, quel momento imprendibile che vive nel profondo del sonno, ma trasforma la veglia. “Sogno” è la parola polisemica che parla di pensieri e desideri, utopie e distopie, evasioni e battaglie, incubi e paure. “Sogno” è la parola che abita ogni speranza: sogni di gioventù, sogni a occhi aperti, sogni proibiti, sogni di gloria, sogni di un futuro migliore. “Sogno” è la parola di Penelope e Giovanna d’Arco, di Freud e Pasolini, di Cenerentola e Hitchcock, di Luther King e Bergoglio.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il nuovo progetto La Lettura Intorno – BookCity tutto l’anno che, in collaborazione con Fondazione Cariplo, raccoglie l’eredità di La Lettura Intorno nel diffondere la lettura nei quartieri di Milano, attraverso due principali linee d’azione, rivolte soprattutto a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni: l’azione Letture di prossimità sarà finalizzata a organizzare manifestazioni diffuse nei quartieri più volte nel corso dell’anno, estendendo a tutto il territorio cittadino le reti territoriali già attivate durante il precedente progetto; l’azione Letture di crescita andrà a proporre un modello di sostegno alla lettura nei contesti scolastici che non partecipano abitualmente a simili iniziative, facendo leva sulla cooperazione tra biblioteche e scuole, già avviata nei quartieri pilota. Il progetto prosegue l’attività di diffusione della lettura al di là dei confini del centro storico e nei quartieri intorno, impegno che viene portato avanti anche grazie all’iniziativa organizzata in collaborazione con Gardenia, per portare il libro in giardini selezionati in città e dintorni, a partire dal Fuorisalone 2023.

BCM23 continua ad accrescere anche il suo calendario, con il ricco palinsesto di BookCity durante l’anno: letture, dialoghi e presentazioni che, come gli appuntamenti nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia, non si limitano ai giorni della manifestazione novembrina, ma animano il calendario milanese anche durante il resto dell’anno; in quest’ambito si inseriscono gli eventi promossi dalle Fondazioni editoriali che costituiscono l’Associazione BookCity Milano: il ciclo Biblioteca Resistente (Fondazione Corriere della Sera) in attesa del 25 aprile, l’iniziativa per tracciare la mappatura delle librerie di Milano (Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri), una giornata internazionale dedicata ai rapporti tra spazi culturali, tempo e cittadinanza al termine della quale saranno elaborate cinque tesi per le biblioteche del futuro (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori) e le presentazioni de I cinque libri della Stagione Scomposta(Fondazione Giangiacomo Feltrinelli).

BookCity durante l’anno ha soprattutto l’ambizione di stimolare l’incontro, lo scambio e la collaborazione delle istituzioni culturali della città, innescando un meccanismo di connessioni e suggestioni reciproche che permettono alla manifestazione di crescere e alla sua città di partecipare, insieme ai lettori, a questo processo.

L’incontro di presentazione è anche stato l’occasione per annunciare, dopo la scomparsa di Achille Mauri, l’ingresso nel Comitato d’indirizzo dell’Associazione BookCity Milano dell’editore Stefano Mauri, in rappresentanza della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri.

Oltre all’ampio programma di eventi che si terranno nelle sedi della manifestazione, torneranno anche per questa edizione gli appuntamenti BCM Università, BCM per il Sociale e BCM per le Scuole, che prosegue l’attività #BCMZeta avviata l’anno scorso, il laboratorio creativo che permette ai giovani studenti dei licei milanesi di collaborare alla progettazione di alcuni eventi della manifestazione. Non mancheranno inoltre i diversi poli tematici che, come ormai da tradizione, permettono di organizzare il palinsesto di incontri come grandi contenitori di senso e significato.

Inclusiva e partecipata per antonomasia, chiunque può proporre un evento a BookCity Milano, inviando una mail con titolo, nomi dei protagonisti, breve descrizione, libro trattato e la tipologia dell’incontro a [email protected] entro il 16 giugno 2023. Per proporre invece eventi online o in una sede propria occorre compilare il form sul sito www.bookcitymilano.it entro il 15 settembre 2023. Per le iniziative di #BCM per le Scuole il form per i promotori aprirà il 30 marzo.

L’Associazione BOOKCITY MILANO è presieduta da Piergaetano Marchetti e diretta da un Comitato d’indirizzo di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri. La coordinazione dell’edizione 2023 è stata affidata a Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, con il supporto di Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri. Ai lavori dell’Associazione partecipa, in rappresentanza del Comune di Milano, l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi e, per l’Associazione Italiana Editori, il suo presidente Ricardo Franco Levi.