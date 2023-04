EQUAZIONE Botanical Essence, nel cuore di Verona

EQUAZIONE Botanical Essence, brand nato a settembre 2021 dalla conoscenza farmaceutica di Giusi Aricò e dall’expertise in botanica florovivaistica del marito Michele Faro, apre un nuovo corner da Perfume Room, boutique di profumi pregiati situata nel centro storico di Verona e fondata da Andrea Fanini.

In questo esclusivo beauty store – che offre una vasta scelta di fragranze di nicchia e d’alta caratura, ma anche profumi ambiente, candele, oggettistica e cosmesi tra i più ricercati brand – sarà possibile acquistare i prodotti per la cura del corpo e le essenze per la casa di EQUAZIONE Botanical Essence.

L’intera gamma di prodotti del beauty brand siciliano sarà ospitata durante il periodo di Vinitaly – e oltre – presso la boutique di profumi di nicchia veronese.

Il beauty brand siciliano ha deciso di aprirsi a nuove nicchie in occasione della 55^ edizione di Vinitaly, che si tiene quest’anno dal 2 al 5 aprile 2023, – e il prestigioso atelier di fragranze Perfume Room non poteva che apparire come la scelta più azzeccata: qui regna la pace, e l’esclusività. All’interno dello store ci si può comodamente sedere sui divani, rilassarsi, e testare una vasta selezione di fragranze di grande spessore, ma non solo profumi, come nel caso di EQUAZIONE Botanical Essence, che vanta nella sua esclusiva collezione candele profumate, profumatori per ambienti e creme naturali per la cura del corpo realizzate a partire da pregiati ingredienti botanici purissimi.

“Siamo felici di presentare la nostra selezione di prodotti 100% Made in Sicily nel negozio Perfume Room durante questo periodo così pieno di vita per la città”, afferma Giusi Aricò, founder del brand. E continua: “E’ un grande traguardo per noi poter offrire l’opportunità ai turisti del centro città di conoscere le proposte beauty del brand EQUAZIONE Botanical Essence, che sono tutte ispirate alla natura e realizzate con ingredienti di origine biologica.”.

Nell’esclusivo spazio all’interno dello store sarà possibile provare le profumazioni uniche di EQUAZIONE Botanical Essence – Plumeria, Yuzu, Finger Lime e Cestrum – e avvicinarsi alla filosofia unica che si cela dietro ogni prodotto. L’esclusiva formula a base di estratti botanici e oli essenziali è stata appositamente studiata per idratare, rinfrescare e rigenerare l’epidermide, conferendole un aspetto luminoso e giovane. Tutta la sua produzione è senza parabeni, senza coloranti, senza siliconi, oli minerali o allergeni ed è racchiusa in flaconi dal design minimalista rappresentante la semplicità del beauty brand, confezionati con PET 100% riciclato e riciclabile.

EQUAZIONE Botanical Essence invita tutti a venire a scoprire nella “città dell’amore” la sua rosa di prodotti unici e di alta qualità per il benessere del corpo dedicati a chi ama stare bene nella propria quotidianità.