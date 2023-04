GUTTERIDGE presenta la collezione SS23

03La maglieria Gutteridge per la Spring Summer 2023 è un mix di fibre preziose, naturali e fresche, tagli contemporanei e texture delicatissime. Immancabile in tutte le collezioni Gutteridge è il pull girocollo in cotone e seta, chic e senza tempo pensato per il gentleman Gutteridge che predilige uno stile elegante, contemporaneo e confortevole. Un tessuto leggero e sofisticato per una maglia dalla vestibilità easy proposta in una vasta palette colori; da quelli di terra come il bordeaux, senape ed ecru a quelli vividi e freschi come il verde smeraldo e il lilla.

Altro passe-partout è la maglia full zip in puro cotone extrafine. Caratterizzata da vestibilità regular, ha due tasche laterali e finiture a costine. Perfetta con il blazer e con il denim, è disponibile in due varianti colore: blu navy e grigio mélange. In perfetto mood estivo e al passo con le tendenze di stagione, la maglia a righe marinière è super chic sia nel classico navy a righe bianche sia nella versione opposta, base total white e bande blu.

Per gli amanti delle maniche corte, due modelli inediti arricchiscono la collezione SS23.

Uno in puro cotone lavorato a coste piatte e larghe e il secondo in misto cotone bouclé con collo e polsini a costine. Entrambe le maglie realizzate in azzurro, bianco e blu. Immancabili nel guardaroba estivo, ci sono loro, le polo. Raffinato il modello in maglia di cotone e seta con chiusura a 3 bottoni e finiture a costine. Oltre ai toni classici come grigi, beige e blu ci sono cromie audaci e allegre come arancio, petrolio, ocra e oliva.

Immune al fascino della moda, la polo in puro cotone è destinata anche quest’anno a diventare best-seller di stagione. Nero, blu royal, navy, beige, bianco ed écru sono solo alcune delle tonalità che saranno protagoniste del guardaroba estivo.