Milano Design District: METAMORFOSI URBANA

Milano Design District, il distretto inclusivo dei 41 associati parte di Milano Durini Design, associazione di strada che raggruppa all’interno di un progetto sinergico e di condivisione le eccellenze del Design in centro città, svela in occasione della Milano Design Week la sua nuova brand identity e le iniziative che prenderanno vita negli oltre 30.000 mq di spazi espositivi secondo il tema condiviso METAMORFOSI URBANA.

Forte della volontà dei suoi associati di identificarsi con una realtà rappresentativa più di una categoria – quella del design di eccellenza – che di un distretto geografico, Milano Design District definisce l’evoluzione di Milano Durini District. L’associazione nata nel 2016 da un primo nucleo di sette aziende associate (B&B Italia, Cassina, Interni, Meritalia, Luxury Living, Porro, Technogym) su iniziativa dell’allora promotore architetto Massimo Salamone, spinti dal desiderio di portare un valore aggiunto alla città di Milano in quanto capitale internazionale del design, ha visto nel corso degli anni un esponenziale incremento delle adesioni e punta a tagliare il traguardo di 50 associati entro la fine dell’anno dislocati in diverse arterie strategiche del centro cittadino.

Se il cuore simbolico del distretto rimane il quadrilatero intorno a via Durini con le strade limitrofe, sede di 24 showroom associati al distretto, oggi Milano Design District abbraccia alcuni dei più prestigiosi spazi del centro di Milano, che si allargano verso Piazza Fontana, Corso Monforte e Foro Buonaparte.

A segnare l’evoluzione del distretto, una nuova brand identity ancora più fresca e contemporanea, che allo stesso tempo strizza l’occhio alla tradizione dell’associazione. Il nuovo logo, disegnato dagli studenti Carvalho-Colid-Filder dell’Istituto Superiore ISIA di URBINO, è stato selezionato quale vincitore del concorso grafico “UN LOGO PER MDD” che ha coinvolto tre università italiane coordinate da AIAP (Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva): ISIA di Urbino, IUAV di Venezia e Politecnico di Milano.

Attraverso la collaborazione tra le aziende leader del settore arredo, l’associazione mira a lavorare in piena sinergia con l’Amministrazione comunale con la quale sta lavorando ad un patto di collaborazione triennale per la riqualificazione delle vie del design, rendendole ancora più fruibili ad un pubblico allargato. Nel concreto questo si traduce in azioni di miglioria del tessuto urbano, che prevedono la pedonalizzazione delle vie, a partire da Via Durini, una maggiore accessibilità e l’intensificazione del verde urbano. Il tema METAMORFOSI URBANA vuole sottolineare l’impegno dell’associazione a diventare protagonista dello sviluppo della città e della sua riqualificazione.

“Il prodotto di Design nasce da idee innovative spesso legate a forti momenti di interazione e cambiamento sociale, un percorso di metamorfosi dettato anche da impulsi esterni che portano novità e ricchezza. Da qui prende forma il progetto innovativo del “dare forma alle idee” in un processo di metamorfosi positiva rivolta ad una rigenerazione sostenibile, che le aziende associate a Milano Design District stanno portando avanti con impegno”, afferma Massimo Salamone, Presidente di Milano Design District.

La primavera, periodo in cui cade la Design Week, è la stagione della nascita, del risveglio, della fioritura, è una metamorfosi naturale che scadenza ogni anno l’alternarsi vitale delle stagioni. Avendo come riferimento questa sinergia di significanti e di altrettanti sinergici legami metaforici, il distretto Milano Design District sarà allestito come un giardino urbano diffuso dai toni primaverili.

Dal 17 al 23 aprile, le aziende di Milano Design District presenteranno ai professionisti e al pubblico di design lover le nuove collezioni di prodotto all’interno di ambientazioni suggestive e nuovi spazi. Le giornate saranno animate da installazioni speciali, eventi e talk che coinvolgeranno i più grandi nomi della design community, tra architetti, designer internazionali, artisti e operatori del settore. Giovedì 20 aprile, inoltre, le vie del design si animeranno con eventi e aperture straordinarie fino alle 22:00, una serata che è ormai una attesa tradizione della design week.

Per una più semplice navigazione del distretto, sarà disponibile il magazine digitale della Design Week 2023, scaricabile gratuitamente dal sito www.milanodurinidesign.it o seguire gli aggiornamenti live sui canali social @milanodurinidesign e degli associati con l’hastag di riferimento #MilanoDesignDistrict.