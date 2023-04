Stream of Consciousness: A Journey into the Digital Mind dal 14 al 23 Aprile a Piazza Sempione

Da lunedì 17 a domenica 23 aprile 2023 Piazza Sempione a Milano ospiterà “Stream of Consciousness: A Journey into the Digital Mind” un’installazione temporanea, pubblica, di natura monumentale, gratuita e aperta a tutti.

L’evento, ideato da Eric Galiani per Videomobile e presentato all’interno del palinsesto della Design Week, è curato da Reasoned Art per la parte artistica e da Lele Sacchi per la musica. L’installazione verrà inaugurata lunedì 17 aprile dalle 19.30 con uno speciale dj set di Lele Sacchi dalla console allestita a Dazi Milano in Piazza Sempione.

Più di 50 le opere in esposizione di alcuni fra i migliori artisti digitali del panorama italiano e internazionale selezionati da Reasoned Art, di cui una parte sonorizzate appositamente da musicisti e producer scelti da Lele Sacchi, in collaborazione con l’etichetta discografica Asian Fake.

L’installazione prende la forma di un vero e proprio flusso di coscienza, un percorso ritmato dalle note di sound creati ad hoc per ogni opera, in cui visual art e musica si uniscono per accompagnare gli spettatori in un viaggio immersivo nella dimensione digitale, sempre più presente nelle nostre vite.

Gli artisti selezionati per l’occasione si sono infatti serviti dell’innovazione avanguardistica che la contemporaneità può offrire, impiegando diverse tecnologie per la realizzazione delle opere, con l’obiettivo di mostrare le potenzialità creative dello sviluppo tecnologico che abbraccia ogni forma d’arte e offrire uno sguardo completo sul mondo dell’arte digitale e sul futuro della nostra comunità.

La musica è curata da Lele Sacchi che ha selezionato, in collaborazione con Asian Fake, produttori della scena locale, affermati anche a livello internazionale, insieme a giovani produttori studenti attraverso una open call in collaborazione con il corso di Sound Design di Ied Milano. Il suono si integra perfettamente nel percorso dove ciascun musicista ha interpretato ogni opera per valorizzarne le caratteristiche attraverso i brani che accompagnano e sonorizzano il viaggio dello spettatore in un’esperienza multisensoriale.

IL PROGRAMMA



Lunedì 17 aprile ORE 19.30 Esposizione collettiva di 44 artisti digitali a cura di Reasoned Art. Sonorizzazione a cura di Lele Sacchi

Esposizione collettiva di 44 artisti digitali a cura di Reasoned Art. Sonorizzazione a cura di Lele Sacchi Martedì 18 aprile Eva & Franco Mattes presentano New Free a cura di Ilaria Bonacossa, direttrice del MAD (Museo Nazionale dell’Arte Digitale)

Eva & Franco Mattes presentano New Free a cura di Ilaria Bonacossa, direttrice del MAD (Museo Nazionale dell’Arte Digitale) Mercoledì 19 aprile Solo Exhibition dell’artista Harriet Davey a cura di Reasoned Art & Edoardo Durante

Solo Exhibition dell’artista Harriet Davey a cura di Reasoned Art & Edoardo Durante Giovedì 20 aprile Solo Exhibition dell’artista Arben Vllasaliu a cura di Reasoned Art & Edoardo Durante

Solo Exhibition dell’artista Arben Vllasaliu a cura di Reasoned Art & Edoardo Durante Venerdì 21 aprile Entangled Others Studio & Clothilde presentano Sediment Nodes a cura di Reasoned Art & Edoardo Durante

Entangled Others Studio & Clothilde presentano Sediment Nodes a cura di Reasoned Art & Edoardo Durante Sabato 22 aprile Leandro Elrich presenta The Building (2023) a cura di Nicolas Ballario

Leandro Elrich presenta The Building (2023) a cura di Nicolas Ballario Domenica 23 aprile Esposizione collettiva di 44 artisti digitali a cura di Reasoned Art Sonorizzazione a cura di Lele Sacchi

Gli artisti coinvolti sono 3DD Factory, Alya Hatta, Andrea Crespi, Andrea Dipa, Arben Vllasaliu, Aurorae, Calend, City Maybe, Claudio, Cy Tone, Daniele Di Donato, Deltaprocess, DirtySabbyo, Ecem Dilan Köse, Elia Pellegrini, Entangled Others Studio, Eva & Franco Mattes, Fabio Volpi aka Dies_, Fabiola Sangineto, Filippo Odone, Gabriele Verga, Giovanni Medalla, Good Boy, William Grebenshyo, Harriet Davey, La visiionnaire sur la lune, Leandro Elrich, Leandro Summo, Loon, LOOOP, Lorenza Liguori, Love From Gaia, Luca D’Urbino, Marcello Baldari, Marco Zagara, Martin Romeo, Michele Innocente, Nebvla ,Omen, OOOPStudio, Paola Pinna, Raffaele Micillo, Rino Stefano Tagliafierro, Sebastiano Barbieri, Sic Est, Skie Graphic Studio, Tommaso Buldini, ved.fourdimensional, YOU.

I musicisti coinvolti sono Elisa Bee, Brioski Jack Sapienza, Pergola City Strike, Le Petit, Lele Sacchi, Sickarone Painè, Elia Zupin, Ecem Dilan Köse, Elia Pellegrini, Fabio Volpi aka Dies_, Painè, Artizhan, Dj Rocca, Industrial Romantico, Erik Shiboski, Matteo Galesi, Tamburi Neri, Orion Records, Ruff Stuff, Davide Anzaldi, Mathis Carion, KidKraft , Nic Sarno, Andrea “Kana” Guerrini, Eclectic Face.

Stream of Consciousness è una mostra donata alla Città di Milano che al tempo stesso si propone come un percorso educativo che vuole accompagnare lo spettatore a muovere i primi passi nel mondo dell’arte digitale.

Grazie al percorso ideato da Reasoned Art, inquadrando con lo smartphone il QR code apposto sui totem posizionati in Piazza, il pubblico avrà la possibilità di accedere a una guida interattiva e iniziare così un viaggio che li condurrà nel cuore e nella mente del collezionismo digitale. Al termine del percorso l’utente potrà riceverà un NFT in omaggio attraverso la piattaforma realizzata da KNOBS, tech company italiana specializzata sulle tecnologie blockchain e progetti Web3.0 e partner tecnologico di progetti nazionali e internazionali. Stream of Consciousness supported by Swarovski e Bombay