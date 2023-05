La Collezione Riviera di Bona Calvi

La nuova collezione Riviera di Bona Calvi non solo ci fa sognare la più bella delle stagioni, ma ci porta anche direttamente sul set del film cult “Sapore di Mare” grazie ai suoi gioielli che riprendono gli oggetti che caratterizzano la vita estiva. Gli occhiali da sole e i ghiaccioli, rigorosamente smaltati nei colori più vivaci e caratteristici, sono stati modellati con cura e precisione per creare miniature curate nei minimi dettagli. Bona Calvi ha saputo catturare l’essenza degli oggetti estivi, rendendoli preziosi e unici grazie alla sua maestria artigianale. La forma essenziale delle miniature fa risaltare la cura dei dettagli e l’attenzione al design, mentre il contrasto materico tra il bronzo ed il colore accesso, conferisce un tocco di eleganza e vitalità. I colori sgargianti del blu, rosso, verde e rosa definiscono le forme delle microsculture artigianali in bronzo, evocando una sensazione di vitalità, passione e energia, donando ai gioielli un’aura di positività.

l blu rappresenta l’infinito e l’immensità del cielo e del mare; il rosso simboleggia la passione, l’amore e l’energia; il verde richiama la natura e la rigenerazione, offrendo un senso di equilibrio e di armonia; il rosa, invece, è il simbolo della speranza e influenza positivamente lo stato d’animo, trasmettendo gentilezza, protezione e ottimismo.

Indossare un gioiello della collezione Riviera significa portare con sé non solo un pezzo di estate e felicità, ma anche un’opera d’arte unica, che parla della genuinità dell’artigianato di alta qualità. La lavorazione artigianale in bronzo è il risultato di un processo creativo che richiede grande maestria e dedizione, e che conferisce ad ogni pezzo una bellezza senza tempo.