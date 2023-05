Les Eaux de Chanel, sei meravigliosi viaggi olfattivi

Les Eaux de Chanel è una collezione di sei eau fraîche che invitano al viaggio e all’evasione. “Mi sono ispirato a quelle città che hanno un forte legame con CHANEL. Ognuna è all’origine di una di queste fragranze”, spiega Olivier Polge, Parfumeur Créateur della Maison. LES EAUX DE CHANEL si iscrivono nella partitura che risuona in ogni profumo CHANEL sin dalla nascita di N°5 nel 1921. PARIS-BIARRITZ, PARIS-DEAUVILLE e PARIS-VENISE danno inizio al viaggio nel 2018, seguite da una pausa al sole con PARIS-RIVIERA nel 2019 e da una fuga nelle distese scozzesi con PARIS-ÉDIMBOURG nel 2021. Per il 2022, CHANEL immagina una nuova destinazione: PARIS-PARIS.

La collezione è disponibile nella versione Eau Fraîche e Lait pour le corps ed è così composta:

PARIGI-BIARRITZ: una fuga nel sud-ovest della Francia, con vista sull’oceano. Lo slancio del pompelmo e del mandarino, temprato da una nota acquatica e dall’accordo di mughetto, è accompagnato dal vetiver, che dona alla fragranza una nota rinvigorente.

PARIGI-DEAUVILLE: una passeggiata lungo la costa della Normandia, tra l'erba alta di un verde pungente. La scorza d'arancia e le foglie di basilico, con la loro forza tonificante, passano il testimone all'accordo dolce della rosa e del gelsomino su un fondo di patchouli.

PARIGI-VENEZIA: un'evocazione della città barocca, ma anche di un viaggio sull'Orient Express, in un confort ovattato. Note di frutti rossi, iris e geranio sono ravvivate dalla dolcezza del cedro, per un ricordo caldo e avvolgente.

PARIS-RIVIERA: l'acqua floreale e solare per eccellenza. Una breve fuga per trascorrere una giornata sotto il sole della Costa Azzurra. Il gelsomino e il neroli, fiori mediterranei luminosi come raggi di sole, sono inondati della freschezza della scorza d'arancia e del petit grain, per poi accogliere le carezzevoli note di fondo del sandalo e del benzoino.

PARIGI-EDIMBURGO: un'acqua boschiva e aromatica. Un tuffo nella selvaggia campagna scozzese e nella sua vivace freschezza. Le note aromatiche delle bacche di ginepro e del cipresso, glaciali e sorprendenti, si circondano di tonalità calde come il legno di cedro e il vetiver, dalle sfaccettature torbose e fumé.

PARIGI-PARIGI: un viaggio olfattivo, una sensazione di freschezza e di leggerezza. Immergersi in PARIS-PARIS significa scoprire la Parigi vivace e senza tempo di Gabrielle Chanel, l'autenticità del suo carattere e la modernità del suo spirito. Come simbolo di questo nuovo viaggio, Olivier Polge ha scelto la rosa di Damasco, una rosa dal carattere intenso e dalle molteplici sfaccettature, sostenute dagli accenti freschi degli agrumi e ravvivate dalla vivacità di un estratto di pepe rosa su un fondo di patchouli.

Come gli altri profumi della collezione LES EAUX DE CHANEL, anche PARIS-PARISè racchiuso in un flacone dalle linee arrotondate. Realizzato attraverso una tecnica sofisticata, evoca la leggerezza delle fragranze composte da Olivier Polge.

Le materie nobili che lo compongono sono utilizzate nella loro espressione più semplice. Il flacone in vetro sottile e leggero rivela una fragranza rosata ispirata alle tonalità di cui si colorano le pietre dei tipici edifici parigini in stile Haussmann con i primi raggi di sole. Il flacone è sormontato da un tappo nero in materiale a base biologica, inciso con la doppia C. Il packaging ondulato, solitamente nascosto, è stato trasformato in chemise: la decorazione epurata, senza pellicole né vernici, ne facilita il riciclo. PARIS-PARIS offre una profumazione ampia e generosa grazie a una brume avvolgente che esalta il desiderio di profumarsi in ogni momento della giornata ed è oggi disponibile anche nel formato da 50ml.