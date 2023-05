Ambassador Intense, la fragranza maschile Gisada

Ambassador Intense è l’ultima fragranza ideata da maestri profumieri di Gisada. Un bouquet speziato caldo dalle nuances tipicamente maschili addolcite da intensi accordi orientali.

Gisada, il marchio di lusso svizzero sinonimo di eleganza moderna e di fragranze dal carattere esclusivo prodotte e confezionate in Svizzera con massima cura nella ricerca degli ingredienti, ha presentato in esclusiva sul mercato italiano la nuova fragranza maschile AMBASSADOR INTENSE, una reintreprazione della fragranza maschile best-seller del brand AMBASSADOR. Una nuova dimensione, ancora più persistente.

Le fragranze Gisada sono tutte composizioni sorprendenti che si contraddistinguono nel mercato per il loro raffinato equilibrio. Sensuali, misteriose, senza tempo e caratterizzate da eleganza e freschezza, sono prodotti esclusivi che esprimono un carattere unico grazie all’alta qualità degli ingredienti e per l’importante percentuale di oli profumati presenti in ogni bouquet.

Il claim scelto per il nuovo nato è “Intense love lasts forever”. Come dice il nome, AMBASSADOR INTENSE reinterpreta e regala un carattere ancora più intenso, vivace e maschile di Ambassador con i massimi standard di eccellenza e qualità made in Switzerland della Maison Gisada.

“Siamo davvero orgogliosi di presentare ufficialmente Ambassador Intense anche sul mercato italiano, dopo anni di intensa ricerca e sviluppo tecnico del nostro team, che è stato affiancato dal famoso senior perfumer Olaf Larsen, con il quale è nata oggi una proficua collaborazione”, afferma Arben Ademi, CEO di Gisada, che nel 2013 ha fondato a Zurigo l’azienda. “In Gisada puntiamo alla perfezione. Ciascuno dei nostri profumi è il risultato di circa tre anni di duro lavoro. Non si tratta di semplici profumi, sono vere e proprie emozioni liquide, sono esperienze uniche che sviluppiamo e perfezioniamo con cura. Vogliamo che le nostre fragranze non solo rappresentino prodotti di altissima qualità piacevoli al naso, ma che creino anche una connessione emotiva con chi le indossa, suscitando emozioni forti”.

AMBASSADOR INTENSE emana una freschezza deliziosamente agrumata di pompelmo, bergamotto, Lavanda, mandarino, pepe rosa e cardamomo. Si fonde in modo seducente e sensuale con aromi più avvolgenti e afrodisiaci di lampone, garofano, orchidea, caramello e cannella. In profondità, l’accordo si chiude con le essenze speziate di vaniglia, fava di tonka, patchouli e cuoio, che conferiscono alla fragranza il suo carattere unicamente maschile e il suo fascino ambrato.

In dettaglio la piramide olfattiva della fragranza:Note di fondo: Bergamotto, Mandarino, Pompelmo, Lavanda assoluta, Cardamomo del Guatemala, Pepe rosa, Elemi, estratto di Zenzero, Incenso, Noce Moscata, Liquirizia. Note di cuore: Lampone, Caramello, Fresia, Geranio egiziano, Gelsomino, Orchidea, Chiodo di garofano, Cannella, Eliotropo. Note di testa: Fava di tonka, Vaniglia, Cuoio, Patchouli, Vetiver di Haiti, Cashmere wood, Ambra, Labdano, Muschio.

AMBASSADOR INTENSE si fa portavoce con travolgente passione della qualità e dell’artigianalità svizzera in ogni suo aspetto. Note aromatiche maschili raffinate in profondità, completate da caldi accordi orientali, capaci di conquistare anche l’uomo più esigente.