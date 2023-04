Ambassadora di Gisada, regalo perfetto per la festa della mamma

Ambassadora di Gisada è una sensuale e sofisticata fragranza, che sfoggia un bouquet floreale irresistibile. Il richiamo ipnotico di Gisada, maison di profumi svizzera sinonimo di eleganza moderna e di profumazioni dal carattere esclusivo, risuona più che mai con l’arrivo della bella stagione. La maison Gisada produce e confeziona “emozioni liquide” di alta qualità con passione e massima cura nella ricerca degli ingredienti.

Fruttata, ma anche dolce e avvolgente, la piacevolezza delle note fruttate che compongono Ambassadora sposa con sapienza le note eleganti e al contempo delicate. Mandarino e il Mirtillo danno vita a un duetto nelle note di testa della fragranza. Il Gelsomino e i Fiori d’Arancio conferiscono il loro ricco sentore fruttato, mentre la Vaniglia, il Muschio e il Legno di Sandalo sostengono l’insieme in modo elegante e seducente con il loro tepore avvolgente. In profondità, si percepiscono il Legno di Cashmere e lo Zucchero a Velo che regalano agli accordi un finale delicato grazie alla loro straordinaria dolcezza. Il Pepe Rosa conferisce un effetto finale speziato e travolgente a questa eau de parfum.

Scopriamo in dettaglio la piramide olfattiva di Ambassadora

Note di testa: Mandarino, Pepe Rosa, Mirtillo, Foglie di Violetta

Note di cuore: Fiori d’Arancio, Fresia, Gelsomino, Legno di Cashmere

Note di coda: Vetiver, Vaniglia, Legno di Sandalo, Muschio, Zucchero a Velo

Ambassadora presenta un flacone-gioiello trasparente e dalla forma ovale che possiede dei dettagli rossi come il tappo e l’etichetta in cui appare l’inconfondibile logo del marchio. Dal design prezioso e inconfondibile, questa profumazione è stata lanciata sul mercato nel 2021 ed è oggi disponibile in tutti i punti vendita italiani Douglas. Regalare un profumo di alta gamma come Ambassadora per la festa della mamma può diventare un’esperienza simbolica che celebra l’affetto più profondo che si possa provare, che ci accompagna per sempre.

La Festa della Mamma è un’occasione speciale per esprimere tutto l’amore e la gratitudine nei confronti di una figura così importante. L’affetto nei suoi confronti è così profondo che a volte non si riesce a esprimere a parole, ma ci sono regali che possono raccontare questo sentimento: un profumo può essere la scelta ideale, per la sua potenza evocativa in grado di richiamare alla mente emozioni e ricordi.

Il marchio di lusso Gisada, nato nel 2013 a Zurigo, è sinonimo di eleganza moderna e di fragranze esclusive, prodotte e confezionate in Svizzera con grande passione e con la massima cura. Peculiarità dei prodotti Gisada è la percentuale superiore di essenza di profumo all’interno delle fragranze rispetto alla media. In Gisada, l’artigianato svizzero di alta qualità e le composizioni di grande effetto sensoriale si combinano tra loro per produrre un risultato perfetto. La maison svizzera ha raggiunto un enorme successo in pochi anni con una distribuzione internazionale in quasi tutti i paesi europei nelle catene Douglas e Marionnaud, nei paesi balcanici, negli Emirati Arabi Uniti, in Asia e in Africa. In Italia è distribuito presso tutti i punti vendita Douglas da settembre 2021.