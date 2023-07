I gioielli della nuova collezione Pandora ME

Quest’estate, Pandora esplora la creatività e l’arte dell’espressione di sé con il lancio della nuova collezione Pandora ME. I nuovi gioielli sono un invito a sperimentare stili unici per esprimere ogni lato di sé sotto il bagliore del sole estivo.

I nuovi gioielli Pandora ME si ispirano ai potenti amuleti dell’antichità e rappresentano protezione, fortuna e speranza. Come sempre, ogni pendente Pandora ME è ricco di un proprio significato. Il nuovo Medallion Bussola è un simbolo di motivazione e rappresenta la sfida personale e la ricerca di se stessi nel mondo. A forma di rettangolo e pensato appositamente per portare fortuna, il nuovo Medallion Pandora ME Carta dei Tarocchi combina tre simboli unici: un occhio viola penetrante, un ferro di cavallo e un trifoglio.

Sia che si tratti di esplorare la libertà attraverso simboli come la farfalla o di irradiare saggezza e forza attraverso il bagliore della luna crescente, il pendente scelto rappresenta le sfaccettature del proprio io più profondo di chi lo indossa.

La Collezione è pensata per esprimere il proprio stile e personalità, e Pandora continua la sua collaborazione con i talent di Pandora ME: Barbie Ferreira, Evan Mock, Ella Mai e Gracie Abrams.

La collezione estiva di Pandora ME esplora nuove tecniche di lavorazione attraverso elementi di design, finiture metalliche e nuovi colori. Gli Anelli Pietre Luminose & Smalto sono ora disponibili in due nuove varianti: smalto bianco in Argento Sterling 925 e smalto blu con Placcatura in Oro 14k. Gli orecchini Link Pietre Luminose sono ora disponibili anche con Placcatura in Oro Rosa 14k. La nuova collezione Pandora ME incoraggia la personalizzazione, lo styling e il mix di gioielli per la massima espressione di sé.

Progettati pensando al futuro, i nuovi gioielli sono realizzati in linea con l’impegno di Pandora per la sostenibilità: tutte le pietre sono riprodotte dall’uomo e lavorate in laboratorio.

Ogni gioiello Pandora è meticolosamente rifinito a mano da abili artigiani, e ogni pezzo passa in media attraverso 25 di mani diverse.