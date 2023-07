Makeup perfetto per l’estate: ecco come farlo

Tendenze Make Up Estivo: Scopri il Look Perfetto per l’Estate

Bagni al mare o in piscina, sole, aperitivi all’aperto, anguria fresca. Ma anche caldo, afa e umidità. Lìestate per molti è il periodo più bello e divertente dell’anno, un momento in cui riposare e concedersi qualche piccolo sfizio, come scire alla sera e sfoggiare qualche makeup look particolare e colorato. Peccato che con il caldo e il sudore della pelle quest’ultimo si sciolga a metà della serata. Ecco per te i segreti per un look fresco e radioso durante l’estate, per sfoggiare i trend più popolari con un make up duraturo e resistente al caldo.

Partire da una buona base

Il primo passaggio importante per sfoggiare un look estivo invidiabile è sicuramente una buona base, che sia leggera ma duratura. Ma come si ottiene un buon makeup viso per l’estate? La risposta è semplice: bisogna conoscere la propria pelle e capire di cosa ha bisogno.

Ancora prima di scegliere i propri prodotti di makeup dobbiamo ricordarci di preparare la pelle al meglio. In estate il calore e l’umidità fanno sì che il sebo e lo smog occludano i nostri pori, impedendo loro di respirare. Il perfetto make up estivo parte dunque dalla skincare: lava il viso con un detergente delicato ogni mattina e struccati con attenzione alla sera, prima di andare a dormire. Se ne senti la necessità, purifica la pelle del viso una volta alla settimana con uno scrub.

Secondo passaggio fondamentale per preparare la pelle al makeup in estate è sicuramente la protezione dai raggi UV. Durante la stagione calda infatti la nostra pelle è maggiormente esposta al calore dei raggi solari; i loro effetti possono essere negativi: applica quindi un primer o una crema con SPF.

A ciascun viso il suo fondotinta

Non tutti i tipi di pelle sono uguali, e tutti hanno bisogno di accorgimenti specifici e personalizzati. I principali tipi di pelle sono tre: grassa, mista e secca. Chi ha la pelle grassa probabilmente si trova spesso a combattere l’eccessiva produzione di sebo: da questa sostanza naturale prodotta dai nostri pori ne deriva una grande elasticità ma anche il fastidioso effetto lucido che tutte le pelli grasse cercano di eliminare.

Chi possiede la pelle mista invece tenderà a lucidarsi, ma solo nella zona T, che comprende mento, naso e fronte. Se hai uno di questi due tipi di pelle, ti consigliamo un fondotinta che sia leggero ma con un effetto opaco. Dopo aver applicato la tua base, non dimenticare di fissarla con una cipria opacizzante.

Chi ha invece la pelle secca non teme il sebo, quanto zone in cui il viso appare arrossato e irritato a causa della mancanza di idratazione. Se hai una pelle del genere, ti consigliamo una BB cream o un fondotinta luminoso, che vada a coprire le imperfezioni aggiungendo idratazione.

Terminare il makeup in bellezza

Una volta sistemata la base, arriva la parte più divertente e creativa. In estate la parola d’ordine è luce. Via libera quindi a bronzer luminosi che diano calore all’incarnato e blush dall’immancabile effetto glow per enfatizzare le nostre guance. Evitate i contouring freddi e troppo marcati, prediligendo un look più soft e radioso.

E per gli occhi? Anche in questo caso dobbiamo puntare su prodotti che resistono a qualsiasi cosa. Per far durare un trucco occhi più a lungo ti consigliamo di applicare il primer prima degli ombretti, se sono in polvere, oppure optare per un ombretto liquido e luminoso che, una volta asciutto, si fissi sulla palpebra. Per ciglia, ovviamente, ti consigliamo un mascara con formula waterproof.

Terminiamo la nostra carrellata di consigli con due diverse proposte per le labbra. Puoi optare per un gloss trasparente e ricco di glitter – una delle ultime tendenze di quest’estate – che sparisca nel corso della giornata con discrezione. Se invece punti a un look più drammatico, magari per una serata fuori, ti consigliamo un rossetto liquido a lunga tenuta.

Ora che ti abbiamo svelato tutti i trucchi per un look radioso e a prova di caldo, non ti resta che dare libero sfogo alla tua creatività!