VOLTI La pittura italiana di ritratto nel XX secolo, la mostra diffusa sul Lago di Como

Fino al 12 novembre il Lago di Como ospita la mostra diffusa VOLTI La pittura italiana di ritratto nel XX secolo; in due sedi i lavori di oltre sessanta artisti italiani dal 1900 a oggi. Un viaggio sulle ali del ritratto, dal 1900 a oggi che mette in connessione la sponda manzoniana con quella comasca con le sue ville neoclassiche.

Lo Spazio Circolo di Bellano (a Lecco) e Villa del Balbianello, dimora del FAI a Tremezzina (Como), che per la prima volta apre a un progetto d’arte contemporanea, accolgono il percorso espositivo a cura di Luca Beatrice, ideato da Velasco Vitali e prodotto da ArchiViVitali, celebrando la pittura di ritratto tra Novecento e contemporaneità, tra committenza e libera interpretazione, attraverso oltre sessanta lavori che testimoniano l’evoluzione del ritratto sottolineando la sua importanza storica e attuale.

VOLTI La pittura italiana di ritratto nel XX secolo

“Nel corso della storia dell’arte – commenta Luca Beatrice – il genere del ritratto ha ricoperto funzioni sociali, politiche e culturali: ha mostrato il potere, la bellezza, l’importanza, la ricchezza e persino idealizzato l’uomo comune. Con l’avvento della fotografia, divenuta in brevissimo tempo il mezzo più utilizzato per la ritrattistica, il XX secolo segna una svolta fondamentale. Gli artisti cominciano a esplorare nuovi approcci; molti cercano di raccontare il carattere e la sfera emotiva dei soggetti, altri di esprimere il rapporto tra pittore e modello. L’interesse sempre più forte per la psicologia, unito al desiderio di rompere con la tradizione del passato, porta questi artisti a compiere innovazioni formali che cambieranno per sempre il modo di rappresentare le persone”.

Se lo Spazio Circolo è allestito come una quadreria, una grande stanza dove i ritratti diventeranno vere e proprie presenze in stretto dialogo con il visitatore, a Villa del Balbianello i dipinti arricchiscono gli ambienti adiacenti alla Loggia e, integrati con l’attuale collezione di libri e di stampe, amplificano la bellezza che rende speciale questo luogo.

Capolavori di Gaetano Previati, Giorgio De Chirico, Alberto Savinio, Mario Merz, Giosetta Fioroni, Michelangelo Pistoletto, Giulio Paolini, Luigi Ontani, Salvo, Mimmo Paladino, Sandro Chia, Francesco Vezzoli, solo per citare alcuni degli artisti coinvolti, tessono un percorso che mette in connessione la costa lecchese con quella comasca: un invito alla scoperta di due luoghi fortemente rappresentativi.