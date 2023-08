Georgette Polizzi: 5 cose che non sai dell’influencer

Inizia la sua carriera come influencer nel campo della moda, approda poi in tv partecipando al noto programma televisivo Temptation Island (dove incontra l’amore) ed oggi è un imprenditrice, avendo trasformato la sua passione in un vero proprio lavoro. Fondatrice del marchio di abbigliamento ”GeorgettePol” Georgette Polizzi è una donna di successo e di grande ispirazione. Scopriamo insieme 5 cose che non sai di lei.

Georgette Polizzi profilo instagram

1 . @georgettepol è il suo account ufficiale seguito da 700 mila followers, sul quale posta tantissimi contenuti che la ritraggono in momenti di lavoro e di vita privata. In tante foto mostra la sua bellissima bambina, che segue le orme della mamma indossando accessori e abiti baby alla moda. Sul suo profilo Georgette pubblica anche le immagini dei suoi lavori, le personalizzazioni di capi di brand come: 7 seven, rebelle e tanti altri, sui quali disegna e dipinge, creando cosi collezioni uniche.

2. Oggi Georgette Polizzi è moglie e mamma, ma il suo passato non sempre le ha regalato momenti di spensieratezza e felicità. Il rapporto con la mamma, come ha lei stesso dichiarato in un programma televisivo, è stato scandito da tanti momenti drammatici. La donna affetta da disturbi delle personalità è venuta a mancare quando Georgette aveva solo 16 anni, in circostanze davvero macabre e per le quali il responsabile delle violenze non è mai stato punito. Georgette ha dovuto quindi, fin da giovanissima, rimboccarsi le maniche e lottare duramente per sopravvivere e realizzare i suoi sogni. Ha raccontato la sua vita in un libro “I lividi non hanno colore” scritto da lei stessa.

Georgette Polizzi gravidanza e figlio

3. Per Georgette e io compagno Davide Tresse, il fiocco è stato rosa. Il 21 marzo scorso è stata infatti annunciata la nascita di Sole, e Georgette ha potuto cosi realizzare il suo sogno di diventare mamma. Il percorso che l’ha portata alla maternità non è stato facile, la coppia ha dovuto seguire un percorso di procreazione medicalmente assistita, a causa della diagnosi di sclerosi multipla di Georgette avvenuta nel 2019, che le ha impedito di rimanere incinta naturalmente. Ma nonostante le tante difficoltà la gioia di essere mamma è entrata nella sua vita.

Georgette Polizzi la notizia della malattia

La malattia segna la sua vita da ormai 4 anni, la diagnosi di sclerosi multipla la costringe a costanti cure, controlli e terapie. L’imprenditrice non si è mai persa di animo, affrontando la malattia con coraggio e ottimismo e condividendo con i suoi followers alcuni momenti. Spesso si sfoga sui social, dove parla delle sue emozioni ma anche delle sue paure, ricevendo da migliaia di persone messaggi di incoraggiamento e supporto.

Georgette Polizzi temptation island

Nel 2016 insieme al fidanzato (diventato poi marito) Davide Tresse partecipa al programma televisivo Temptation Island, questa parentesi televisiva le porta tantissima notorietà facendola cosi conoscere al pubblico. La tv è però, come detto, una piccola parentesi della vita di Georgette, che ha più volte dichiarato di non essere interessata a proseguire in questa strada.