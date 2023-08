Eleonora Daniele: curiosità sulla conduttrice TV

Eleonora Daniele è una giornalista, conduttrice televisiva ed ex attrice. Originaria di Padova è oggi una delle conduttrici italiane più amate. Dopo aver condotto programmi di successo come: Uno mattina, Linea Verde e Miss Italia nel mondo, dal 2013 la troviamo al timone dell’apprezzato programma Storie Vere in onda su Rai 1. La carriera di Eleonora è tempestata di successi e soddisfazioni, da impiegata di banca a volto noto della tv italiana, ha saputo reinventarsi o forse meglio riscoprirsi in questo nuovo ruolo. Scopriamo insieme alcune curiosità su di lei.

Eleonora Daniele e il Grande Fratello

Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello ed è stata eliminata alla decima puntata. Questa esperienza l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, prima come attrice poi come conduttrice e giornalista. Nel suo programma Storie Vere Eleonora racconta di storie straordinarie e storie di ogni giorno, che si alternano ed intrecciano in studio per raccontare l’Italia. I protagonisti raccontano le proprie vicende in prima persona, spesso intervistati proprio da Eleonora, che lasciando spazio anche alle sue emozioni, restituisce un programma carico di sentimenti. Proprio per questo tanto apprezzato dal pubblico.

Eleonora Daniele quanti figli ha?

Mamma della dolce Carlotta, avuta nel 2020 con il marito Giulio Tassoni. Nel suo profilo Ig Eleonora pubblica spesso momenti di vita e di gioco con la sua piccola, in più interviste ha dichiarato il grande amore di mamma ma anche le tante e giuste preoccupazioni che l’assalgono nel ruolo di genitore. In molte interviste, i suoi occhi si riempiono di commozione parlando di Carlotta.

Eleonora Daniele e il matrimonio

Felicemente accompagnata, da ben 20 anni, al marito Giulio Tassoni. Giulio e Eleonora vivono la loro relazione in una dolce discrezione stando molto lontani dai riflettori e dal mondo del gossip. Le loro apparizioni pubbliche ad eventi sono molto rare, recentemente sono apparsi insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma per la serata di chiusura del festival cinematografico.

Eleonora Daniele e la sua carriera da attrice

Uscita dal Grande Fratello, nel 2002 Eleonora Daniele approda come attrice nel mondo della fiction con “La Squadra”, su Rai Tre. Nel 2003 è la volta di “Un posto al sole” mentre, nello stesso anno, conduce lo speciale di Rai 2 “L’Italia dei porti”. Nel 2004 dalla tv arriva al cinema, partecipando al film dei fratelli Vanzina “Barzellette”.