Frasi romantiche per lei, brevi, lunghe, famose per conquistarla

Non sai come conquistare la tua bella o come esprimere tutti quei sentimenti che senti agitarsi dentro di te? Non disperare. Ecco per te una piccola selezione di frasi romantiche per lei da utilizzare o dalle quali prendere spunto per i tuoi momenti speciali.

Frasi romantiche per lei brevi

Tutto, tutto ciò che so, lo so solo perché amo. (Lev Tolstoj)

Perchè, vedi, ogni giorno ti amo di più. Oggi più di ieri e meno di domani. (Rosemonde Gerard)

Ti amo con un amore che è più dell’amore. (Edgar Allan Poe)

Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato. (William Shakespeare)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. (Antoine de Saint-Exupery)

Se so cos’è l’amore, è grazie a te. (Herman Hesse)

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. (Emily Brontë)

Chi, essendo amato, può dirsi povero? (Oscar Wilde)

Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima. (Judy Garland)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Khalil Gibran)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore. (William Shakespeare)

Ovunque tu sia, è la mia casa, la mia unica casa. (Charlotte Brontë)

Come ti vidi mi innamorai. E tu sorridi perché lo sai. (Arrigo Boito)

Ti amo terribilmente. Se sbocciasse un fiore ogni volta che ti penso, ogni deserto ne sarebbe pieno. (Khalil Gibran)

Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse… mille volte vorrei nascere per mille volte ancor morire. (William Shakespeare)

Non ti amo più, ma ti adoro sempre. Non voglio più saperne di te, ma non posso fare a meno di te. (George Sand)

Fu un amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. (Vladimir Nabokov)

Non siamo mai così privi di difese come quando amiamo. (Sigmund Freud)

Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. (Friedrich Nietzsche)

Se sapessi che questi sono gli ultimi minuti che ti vedo, direi “ti amo” e non darei scioccamente per scontato che già lo sai. (Gabriel Garcia Marquez)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti. (Fernando Pessoa)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. (Jorge Luis Borges)

Io ti amo, tu mi ami, questo è ciò che vuole il mio cuore; tu mi ami, io ti amo, questa è la vera felicità. (Marie-Jeanne Roland de la Platière)

E ti dico ancora: qualunque cosa avvenga di te e di me, comunque si svolga la nostra vita, non accadrà mai che, nel momento in cui tu mi chiami seriamente e senta d’aver bisogno di me, mi trovi sordo al tuo appello. Mai! (Hermann Hesse)

Chi mai amò che non abbia amato al primo sguardo? (William Shakespeare)

Il mio cuore è e sarà sempre tuo. (Jane Austen)

Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice. (Alfred De Musset)

Ti seguirò, ovunque vai, e farò dell’inferno un paradiso se morirò per mano di chi adoro. (William Shakespeare)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi. (Erri de Luca)

La paura di innamorarsi non è forse già un po’ d’amore? (Cesare Pavese)

Ti meriti un amore che ti voglia spettinata. (Frida Kahlo)

Amami o odiami, entrambi sono a mio favore. Se mi ami, sarò sempre nel tuo cuore… se mi odi, sarò sempre nella tua mente. (William Shakespeare)

Morire senza essere amato da te è il tormento dell’inferno. (Napoleone Bonaparte)

Fu il tuo bacio, amore, a rendermi immortale. (Margaret Fuller)

Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti. ( Frida Kahlo )

) Siamo modellati e plasmati da ciò che amiamo. (Johann Wolfgang von Goethe)

Eravamo insieme. Tutto il resto l’ho dimenticato. (Walt Whitman)

Tu sei ogni ragione, ogni speranza e ogni sogno che abbia mai avuto. (Nicholas Sparks)

La amo e questo è l’inizio e la fine di tutto. (Francis Scott Fitzgerald)

T’amo senza sapere come, né quando, né da dove, t’amo direttamente senza problemi né orgoglio: così ti amo perché non so amare altrimenti. (Pablo Neruda)

La voce dei tuoi occhi è più profonda di tutte le rose. (E.E. Cummings)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Non t’ama chi amor ti dice, ma t’ama chi guarda e tace. (William Shakespeare – Attribuita)

Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere. (Ernest Hemingway)

Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)

Dubita che le stelle sian di fuoco; dubita che si muova il sole; dubita che bugiarda sia la verità, ma non dubitar mai del mio amore. (William Shakespeare)

In un bacio, saprai tutto quello che è stato taciuto. (Pablo Neruda)

Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l’illusione, il caffè e la poesia. ( Frida Kahlo )

) Amare è mettere la nostra felicità nella felicità di un altro. (Gottfried Wilhelm Von Leibniz)

Non posso averti ma, dato che t’amo, posso esserti. (Jacques Prévert)

Se ti amo così male, è perché ti amo troppo. (Paul Géraldy)

Da quando ti amo la mia solitudine inizia a due passi da te. (Jean Giraudoux)

Il pazzo, l’amante e il poeta non sono composti che di fantasia. (William Shakespeare)

Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere. (Francis Scott Fitzgerald)

Ti amo senza sapere come, quando, o dove. Ti amo semplicemente, senza problemi o orgoglio. (Pablo Neruda)

Il cuore è stato fatto per essere spezzato. (Oscar Wilde)

Amare a occhi chiusi significa amare come un cieco. Amare a occhi aperti forse significa amare come un folle: accettare a fondo perduto. Io ti amo come una folle. (Marguerite Yourcenar)

Il rimpianto della mia vita è che non ho detto abbastanza spesso “Ti amo”. (Yoko Ono)

Seppi che era amore, e sentii che era gloria. (George Gordon Byron)

È meglio aver amato e perduto, che non aver mai amato. (Alfred Tennyson)

Quando ami non ragioni e quando ragioni non ami. (Publilio Siro)

Non peccano affatto coloro che peccano per amore. (Oscar Wilde)

Se avessi un fiore per ogni volta che ti penso, potrei camminare per sempre nel mio giardino. (Alfred Tennyson)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno. (Émile Verhaeren)

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento. (Alda Merini)

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Frasi romantiche per lei lunghe

“Capitano a volte incontri con persone a noi assolutamente estranee, per le quali proviamo interesse fin dal primo sguardo, all’improvviso, in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata”. (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)

“Credo di essermi innamorata di lei fin dal primo momento. Non saprei spiegare perché. Chi lo sa. A volte accade: quando gli occhi di una persona non si limitano a guardarti, ma ti assorbono, ti introducono in un tunnel dove puoi soltanto abbracciarti alla vertigine”. (David Trueba)

“Già riesco a vederci, io e te sul nostro divano a guardare i tuoi programmi preferiti, a litigare per decidere dove pranzare la domenica, su dove passare il Natale. Ma ci ritroveremo sempre sul nostro divano, stretti l’uno nell’altra nonostante tutto”.

“Hai presente quando, da piccoli, a scuola ci chiedevano di descrivere come ci vedevamo da grandi? Ecco, se potessi tornare indietro non scriverei più di voler fare l’astronauta o il calciatore, perché ho capito che la vera felicità è averti incontrata, è averti con me”.

“I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo. L’amore si è abbattuto sulla mia anima, come i raggi del sole fanno aprire i petali dei fiori. La ricchezza del mio cuore è infinita come il mare, così profondo il mio amore; più te ne do, più ne ho, perché entrambi sono infiniti”. (William Shakespeare)

“Io non pretendo di sapere cosa sia l’amore per tutti, ma posso dirvi che cosa è per me: l’amore è sapere tutto su qualcuno, e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. L’amore è la fiducia di dirgli tutto su voi stessi, compreso le cose che ci potrebbero far vergognare”. (Albert Einstein)

“L’Amore non è una passione. L’Amore non è una emozione. L’amore è una comprensione profonda del fatto che in qualche modo l’altro ti completa. Qualcuno ti rende un cerchio perfetto; la presenza dell’altro rinforza la tua presenza”. (Osho)

“Non ho bisogno di grandi frasi d’amore per spiegarti cosa tu sei per me, voglio dimostrarti quanto ti amo ogni giorno della nostra vita con semplici gesti, semplici parole, così avrai la certezza che arrivano dal profondo del mio cuore, del mio e di nessun altro”.

“Non so dove saremo fra qualche anno ma esattamente come il primo giorno io anche oggi non voglio farmi domande e godermi ogni attimo di te, di me e di te, che sono gli attimi che più di tutti ho inciso sul cuore”.

“Probabilmente non sono bravo a dimostrarti quanto ci tengo a te, ma se sono migliore da quando ci sei tu nella mia vita un motivo ci sarà: mi rendi felice ed è per questo che il mio unico scopo di vita sarà quello di renderti il favore e regalarti solo giorni felici, per il resto della nostra vita”.

“Quando sono in camera mia, mi guardo intorno e immagino come sarebbe averti con me: cosa cambieresti? Mi urleresti di mettere in ordine. Ti piacerebbe il colore del mio armadio? E chissà quanto spazio dovrei farti, ma sono pronto a tutto pur di trascorrere il resto della mia vita insieme a te”.

“Salvami. Salvami ogni volta in cui lo riterrai opportuno, perché io so che tu mi conosci più di chiunque altro, anche se mi costa ammetterlo. Salvami quando pensi che sto per perdermi, tienimi stretto a te quando potrei allontanarmi. Tu fallo, perché in questo sei sempre stata più brava di me”.

“Siamo due persone speciali? Chi lo sa: io so per certo che insieme riusciamo a creare qualcosa di magico, so che in realtà sei tu che rendi speciale me e spero di riuscire anche io a rendere speciale te”.

“Ti ho aspettato a lungo, ti ho immaginato e sognato. Ho immaginato i tuoi movimenti, il modo in cui mi avresti sorriso, e ho sognato i nostri baci; ho aspettato il giorno in cui le nostre vite si sarebbero unite e in cui tutti i miei sogni sarebbero diventati realtà. Sei esattamente ciò che ho sempre immaginato”.

“Vorrei averti al mio fianco in ogni mio passo, in ogni istante delle mie giornate. Miglioreresti i miei giorni, sarebbe tutto bello e perfetto se tu fossi con me sempre. E non vedo l’ora che succeda, perché succederà”.

“Potrei dirti perché sono innamorato di te, potrei dirti che i tuoi occhi profondi sono la cosa più bella in cui abbia avuto la fortuna di imbattermi per caso, quel giorno benedetto giorno in cui ci siamo conosciuti. Potrei dirti che da quando ti ho vista ridere ho conosciuto il senso della parola felicità.Potrei anche dirti che spero di non dover mai più rinunciare a nessuna delle espressioni che si disegnano sul tuo splendido viso. Ma niente di tutto questo riuscirebbe a trasmetterti cosa tu, davvero, significhi per me. Passerò la vita a tentare di esprimerlo ma ho la sensazione che sia una battaglia persa in partenza, tale è il valore della tua presenza nella mia vita.”

“Da quando sei con me, la mia vita è più ricca e più piena. La tua energia mi pervade e illumina le mie giornate e la mia ammirazione non ha fine poiché sei sempre e solo tu a rappresentare il culmine della mia gioia, a conti fatti. Dunque ti scrivo, per ricordarti che, anche quando ti senti triste, amareggiata e impotente, rimani la cosa più preziosa per me e che la mia più grande fortuna, è stata quella di incrociare la mia strada con la tua”.

“Ricordati di me, quando sentirai un senso di solitudine entrare nel tuo cuore. Ricordati che per me non c’è niente di più importante, gratificante e prezioso, che essere al tuo fianco ogni qual volta ne sentissi la necessità. Perché nessuno come te mi è mai stato accanto quando ne ho avuto bisogno e così di conforto; nessuno come te mi ha donato momenti di autentica felicità con la tua semplicità e dolcezza. Nessuno come te merita tutto ciò che sono in grado di offrire. E ricorda infine, che quando si tratta di te, quello che ho da offrire si triplica, perché il mio amore per te è una fonte infinita di energia”

“Non sono mai stato un tipo romantico, per me è sempre stato semplice prendermi gioco di tutte quelle persone che si lasciano andare a smancerie della più varia specie. Non ho mai davvero capito questo bisogno di scambiarsi tenerezze e parole dolci che sembra pervadere le menti delle coppie. Tutto questo però sta cambiando. Quanto riderebbero di me i miei amici se sapessero come mi ha ridotto questo mio amore per te. Eppure io non mi vergogno di dire che ora è tutto diverso. Con te è impossibile trattenere ogni forma di dolcezza poiché tu meriti solo dolcezza”

Frasi romantiche per lei della buonanotte

Io sono nel mio letto e tu nel tuo. Uno dei due è nel posto sbagliato. Buonanotte amore mio!

Sei l’ultima cosa a cui penso prima di dormire la la prima quando mi sveglio. Buonanotte amore mio!

Sai che sei innamorato quando non vuoi addormentarti perché la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr. Seuss)

So che sei quella giusta perché quando siamo lontani mi sento incompleto. Non sono niente senza di te. Buonanotte.

Questa notte vado a dormire presto perché non vedo l’ora di trovarti nei mei sogni. Buonanotte amore!

Respira profondamente e guarda le stelle. Noi due siamo quelle più luminose, lontane ma vicine. Buonanotte amore mio!

Vorrei essere il pensiero che ti fa sorridere senza motivo. Buonanotte amore! E stanotte pensami… così sognarti sarà più facile. Se ti do il mio cuore, mi prometti di non romperlo? Buonanotte amore mio!

Buonanotte amore mio. Ti aspetto nel mondo dei sogni! Quando chiudo gli occhi ti ritrovo al mio fianco. Buonanotte amore mio!

Buonanotte amore mio, che sei e sarai per sempre il mio sogno più bello. Sei il mio ultimo pensiero prima di sognarti.

Questa notte non voglio sognarti, voglio pensare che tu sia qui e pensarti tra le mie braccia. Nel cielo del mio cuore sei la stella che brilla di più. Buonanotte amore mio!

Ogni giorno che passa ti amo più del precedente. Buonanotte amore!

Non temere, questa notte i mostri non ti visiteranno perché proteggerò il tuo sonno. Buonanotte!

Sei il mio sogno diventato realtà… Buonanotte amore mio!

Le stelle non possono brillare senza oscurità. Buonanotte amore mio! Vai alla finestra. Anche se siamo lontani, possiamo guardare verso la stessa luna. Buonanotte amore mio!

I migliori giorni della nostra vita non sono ancora arrivati. Buonanotte amore mio!

Frasi romantiche per lei sms

Sei immensamente dentro me, scorri nel mio sangue, batti nel mio cuore, respiri nei miei polmoni, sei vita, la mia!

Sei grande, immenso, unico, proprio come l’Amore che provo per te. Mi hai fatto sentire viva come mai nessuno prima, sei tutto per me!

Mi disseto del tuo amore e sento non ho più bisogno di nient’altro che dei tuoi baci!

Tu sei la luce che illumina il mio cammino… sei nel sole del mattino e nel canto di un uccellino… sei la vita, sei l’amore e sei sempre in ogni dove. Sei nel giorno che verrà e nel sole che sorgerà… sei la mia felicità e lo sarai per l’eternità.

Sei tutto che ciò che pensavo di non meritare dalla vita, ed è per questo che ti proteggerò come la cosa più preziosa che ho al mondo amore mio!

Ebbene si, lo ammetto, sono pazza d’amore, nelle vene non mi scorre più sangue ma un distillato di te!

Preparati e dimmi quando sarai pronto ad essere travolto dal mio tsunami d’amore per te!

La rosa parla di amore silenziosamente, in un linguaggio che comprende solo il cuore.

Amore, sotto questo cielo solo tu esisti. Come il sole nel cielo nei giorni più tristi. Ti amo.

Vorrei non svegliarmi da questo sogno che mi regali ogni giorno della mia vita. Ti Amo immensamente, amore mio!

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

Mi ricordo ancora il primo incontro e poi il primo bacio, e riesco a vivere ancora quelle meravigliosi sensazioni amore mio, come se il tempo non fosse mai passato.

Sei l’emozione più intensa che abbia mai provato, sei quel pensiero fisso che non mi abbandona un attimo, sei quella stella a cui rivolgo sempre lo sguardo, e quell’amore di cui avrò sempre bisogno, sei semplicemente meravigliosa.

Sei proprio un cuore che va avanti solo di battiti d’amore, ed io non posso fare a meno che seguirne il dolce ritmo.

Avrei potuto vivere di certezze e non soffrire, ma ho deciso di vivere di impetuose insicurezze d’amore che hanno dato tanto al mio cuore. Ti amo e ti amerò per sempre.

Non riesco più a fare finta di niente, il mio Amore per te è diventato troppo grande, e sento il bisogno di gridarlo al mondo intero!

Vivere vivendoti, ecco cosa intendo per vita! E tu, amore mio, sei tutta la mia esistenza!

Ti Amo così tanto che non smetterei mai di gridare al mondo intero la passione che arde nel mio cuore per te!

Come sei bello e speciale, sei diverso, sei il mio ideale. Colori tutti i miei giorni, e sei il protagonista di tutti i miei sogni…

Gli angeli sono arrabbiati con me perché prima sognavo loro ed ora sogno… Te!

Ricambia l’amore che provo per te, mio piccolo grande sogno, e vivremo felici con un unico battito di cuore.

Amore, guarda, stasera la luna sembra sorriderci e le stelle applaudire ad ogni nostro bacio!

Sei tutto quell'Amore che avrei voluto sempre ricevere, spero solo Tu stia con me e bel mio cuore per sempre…