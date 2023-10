Design in cucina: alla scoperta dei prodotti Gaggenau

Storicamente luogo della cura dell’ambiente domestico, la cucina acquista sempre maggiore importanza nella vita quotidiana, tra preparazioni e occasioni di socialità. Non ci sorprende, quindi, che il mondo del design in cucina offra spunti sempre nuovi per immaginare spazi che siano eleganti e allo stesso tempo funzionali.

La rete organizzata di showroom DesignElementi, forte della collaborazione con i brand di elettrodomestici NEFF e Gaggenau, mette a disposizione una serie di opzioni, per privati ma anche professionisti del mondo dell’arredamento e studi di architettura, che possono soddisfare qualsiasi necessità legata al design in cucina.

Gaggenau Product Discovery Torino

In questo contesto si inserisce anche l’evento riservato ai partner Gaggenau Premium Dealer in programma a Torino e organizzato da DesignElementi. Non soltanto un’esposizione dei prodotti di eccellenza Made in Germany Gaggenau, ma un momento di incontro e scambio esclusivo tra esperti di elettrodomestici da cucina e design.

Si tratta di DesignElementi Lab GAGGENAU, un momento in cui sarà possibile approfondire la conoscenza del prodotto non soltanto teoricamente e attraverso la formula classica dell’esposizione, ma anche partecipando a un live cooking unico, con e per i professionisti della cucina. Un training in piena regola con Light Lunch a cura di Claudia Fraschini, riservato a rivenditori Gaggenau Premium Dealer.

In questo modo, DesignElementi conferma la sua specificità, inventando una maniera viva e innovativa di presentare e far conoscere i prodotti del proprio catalogo.

DesignElementi, tra arte e passione per la cucina

La rete di DesignElementi, dislocata su sette centri espositivi in tutto lo Stivale (tra Milano, Torino, Roma e le Marche), rappresenta più di un semplice spazio commerciale. Qui, i visitatori arrivano non soltanto per ammirare prodotti all’avanguardia, ma anche per testarli, viverli, attraverso una serie di occasioni di intrattenimento e formazione organizzate in loco.

La cucina si fonde con l’arte attraverso eventi di showcooking, mostre, corsi di formazione e masterclass culinarie che hanno sullo sfondo i prodotti Gaggenau. Occasioni ed eventi che aggiornano il concetto classico di spazio espositivo, trasformando la visita in showroom in una vera e propria esperienza che chiunque vuole arredare la propria cucina con stile senta il desiderio di provare.

Per maggiori informazioni consultare il sito designelementi.it o scrivere a [email protected]