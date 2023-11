Tatuaggi luna e sole: scopri qual è il suo significato

E’ da tutta la vita che gli uomini si interrogano sulla luna, questo misterioso satellite che veglia sulle nostre notti. Anticamente la luna era vista con sospetto e rispetto dall’uomo che, affascinato, venerava quella sfera di luce bianca. Da sempre associa alla notte, al mistero e a leggende anche spaventose, la luna è diventata uno dei soggetti preferiti tra gli amanti dei tatto. I tatuaggi luna non passano mai di moda e il nostro ‘piccolo’ e luminoso satellite viene utilizzato per creare design sempre nuovi e accattivanti. Ma qual è il significato simbolico della luna? Scopriamo insieme.

Significato tatuaggi luna

Trovare un unico significato per il simbolo della luna nel mondo dei tatuaggi è più difficile che cercare un ago in un pagliaio. La luna, infatti, affascina l’uomo sin dall’antichità e nel tempo è stata la protagonista di tantissime storie e leggende.

Sono molte le culture che credevano che la luna avesse dei poteri sovrannaturali e che potesse controllare il comportamento degli uomini, quasi come una divinità. Per gli antichi Egizi, ad esempio, la luna era l’incarnazione della dea gatta Bastet, dea della femminilità e della fertilità.

Anche per i cinesi, la luna è un simbolo prettamente femminile. Ancora oggi, infatti, si celebra la festa di metà autunno che cade nel giorno di massima luminosità della luna, il quindicesimo giorno dell’ottavo mese lunare. Durante la festa le famiglia cinesi si riversano in strada a guardare la luna, bevendo tè e consumando biscotti tondi che ricordano una luna piena.

In altre culture orientali, la luna diventa anche il simbolo della vita. Il suo ciclo perpetuo, fatto di fasi che si ripetono, e il suo alternarsi con il sole, danno vita a un circolo senza fine. Si parla quindi di vita ma anche di rinascita e rinnovamento, di ciclicità della natura e di karma, con il suo principio di causa-effetto.

Ma al giorno d’oggi la luna è anche il simbolo di alcune religioni sperimentali.; il nostro satellite è, infatti, un elemento base della famosa ma controversa religione wicca. La luna è inoltre uno dei simboli più importanti della cultura pop. Sono sempre di più i racconti dell’orrore e i film fantasy che fanno della luna l’elemento chiave della storia. Molte creature sovrannaturali come licantropi, streghe, fate, troll, sono governate dalla luna. Per questo motivo la luna oggi è anche il simbolo della magia, dell’oscurità e della memoria.

Tatuaggi luna design

Nel mondo dei tatuaggi, la luna è il simbolo preferito dal genere femminile. Questo elemento può essere realizzato in tantissimi modi differenti e può anche essere una piccola parte di un disegno più grande. Presa come soggetto singolo, uno dei tatuaggi lunari più gettonati è quello della classica piccola mezzaluna dal contorno nero. Questa tipologia di tattoo è adatta alle donne dallo stile sobrio e minimal.

Restando sullo stesso stile, non è insolito vedere tatuaggi un po’ più estesi ma sempre minimalisti e monocromatici. Molte scelgono il tatuaggio delle fasi lunari che rappresenta il ciclo della vita e le età della donna. Altre invece scelgono un tatuaggio molto più veritiero con le fasi lunari e fanno creare al tatuatore delle lune con caratteristiche simili a quelle del satellite originale.

Per le donne dallo stile più stravagante e sbarazzino, la luna può assumere anche caratteristiche cartoonesche. Non è raro trovare, infatti, lune sorridenti, con occhioni tristi, lune gialle, lune azzurre o addirittura lune rosse.

Ma la luna può anche essere parte di un tatuaggio più grande. Tra le amanti dell’universo dark, ci sono splendidi panorami notturni fatti di alberi appuntiti, montagne oscure, nebbia, lupi ululanti e una luna avvolta dalle tenebre.

Tatuaggi sole e luna insieme

Abbiamo parlato della luna, considerata dalle civiltà antiche e moderne come il simbolo per eccellenza della femminilità, della natura ma anche del ciclo della vita. Se quindi la luna è femminile, per la legge degli opposti, il sole sarà la parte maschile del cielo. Per questo motivo non è raro trovare al giorno d’oggi tatuaggi sole e luna insieme.

Un po’ come lo yin e lo yang nei tatuaggi orientali, il sole e la luna rappresentano i due opposti, le due facce della stessa medaglia. Il giorno e la notte, luce e oscurità, bene e male, donna e uomo, luna e sole sono due forze in perfetto equilibrio. L’una non può esistere senza l’altra e nessuna può prevalere sull’altra.

Grazie a quest’abbondanza di significati e alla forte carica spirituale di entrambi i simboli, i tatuaggi sole luna sono i preferiti dalle donne ma non sono disprezzati neanche dagli uomini. Quello che di solito cambia tra i sessi è lo stile del tatuaggio. Gli uomini preferiscono un design più virile o minimalista – che magari ricordi il classico simbolo yin e yang – mentre le donne sono più aperte alla sperimentazione artistica. Tra fasi lunari, bellissime lune piene, tatuaggi dark o che ricordano dei cartoni animati, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.