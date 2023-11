Da amusi le proposte regalo food e beauty per i nostri amici a quattro zampe

La temperatura si abbassa e inizia a sentirsi nell’aria la magia del Natale contraddistinta da luci e addobbi colorati. Non vediamo l’ora di trascorrere le feste insieme agli affetti più cari e donare loro qualcosa di speciale. Naturalmente anche i nostri fidati amici a quattro zampe meritano una sorpresa sotto l’albero e da amusi, brand Made in Italy che offre prodotti su misura per la nutrizione e il benessere del cane, arrivano le proposte regalo perfette per coccolarli: 2 prodotti food a tema natalizio e 4 prodotti beauty pensati per proteggerli dal freddo e rendere il loro manto bello e lucido per le feste, tutti realizzati con ingredienti naturali.

Morbidone di Natale 100 gr.

Ispirato al classico panettone natalizio, ma appositamente preparato per i cani, questo dolce è il regalo perfetto per far sentire il tuo amico peloso parte della magia delle feste. Prodotto artigianale, preparato con ingredienti di alta qualità per renderlo gustoso e dalla consistenza morbida e fragrante: la sorpresa ideale da mettere sotto l’albero.

Biscotto di Natale 100 gr.

Irresistibile biscotto a forma di albero natalizio, realizzato e decorato artigianalmente, al delizioso gusto di carrube. Preparato con ingredienti di alta qualità per soddisfare anche i palati più esigenti e rendere speciale il momento delle feste per i nostri pet. Uno spuntino nutriente e prelibato perfetto come regalo per festeggiare insieme il Natale.

Balsamo Naso

Crema naturale ideale per alleviare i fastidi cutanei e proteggere l’epidermide, combatte la secchezza nasale del cane grazie a ingredienti lenitivi ed idratanti come cera d’api e olio di mandorle dolci. La texture è ricca e piacevole da massaggiare per rimuovere dolcemente le crosticine dal tartufo del cane. Formula realizzata con ingredienti biologici e senza nichel, parabeni e siliconi.

Spray Scioglinodi



Lo spray scioglinodi senza risciacquo è perfetto per districare anche i nodi più difficili in modo rapido ed efficace. Semplifica la spazzolatura quotidiana migliorando la pettinabilità del pelo grazie alla sua formula professionale altamente performante. Idrata, districa e dona lucentezza con poche erogazioni, mentre l’azione antistatica aiuta a lisciare il pelo e contemporaneamente a respingere la polvere e lo sporco.

Balsamo Zampe

Crema protettiva formulata solo con ingredienti naturali per la cura dei polpastrelli del cane. Combatte la secchezza della pelle agendo come un balsamo sui cuscinetti grazie all’azione dell’olio di oliva e della calendula. Protegge le zampe dai terreni freddi grazie all’azione isolante della cera d’api e aiuta a riparare le escoriazioni svolgendo un’azione antibatterica grazie alla percentuale di propoli contenuta.

Shampoo a secco

Non servono lunghi lavaggi per donare al tuo cane un pelo morbido e lucente. Grazie all’azione 3 in 1 dello shampoo a secco amusi per cani, il momento del bagnetto del tuo peloso diventerà semplice, veloce ed efficace: igienizza, deodora e districa il pelo del cane in modo pratico e veloce. La sua formula naturale con glicerina vegetale, agisce come emolliente e protettivo della cute e del pelo, rendendoli idratati e morbidi al tatto.

E per gli indecisi amusi ha pensato alle Gift Card amusi, il regalo perfetto per non sbagliare: seleziona il valore della card che desideri e dona la possibilità di scegliere i prodotti da acquistare direttamente a chi la riceverà.