Nomi per cani: dai maschi alle femmine agli stranieri, i più particolari

Allargare la famiglia è sempre una scelta molto complessa, e non solo per la scelta dei nomi per cani: soprattutto quando si è in due, decidere di portare un cucciolo in casa può rivelarsi un rischio, in quanto potrebbe minare una stabilità familiare già consolidata. Bisogna poi essere completamente concordi sulla faccenda: è importante infatti che entrambi i membri della famiglia siano amanti degli animali e abbiano deciso insieme di adottare un cucciolo, sia esso di cane, gatto oppure un qualsiasi altro animale domestico come un coniglio o il più facile da tenere pesce rosso. Insomma, è importante l’armonia prima di ogni cosa, ma soprattutto è importante capire che prendere in casa un animale domestico è un’assoluta responsabilità.

Non tutto però è negativo: accogliere un cucciolo è anche sinonimo di benessere familiare e di una nuova armonia, sia che siate una coppia che, invece, si sia deciso di regalare un cucciolo alla famiglia (magari, perché no, proprio per responsabilizzare i figli). Avere un cucciolo è un po’ come avere un bambino in casa: bisogna mobilitarsi per acquistare cucce, giochini, nuovi tappetini, e sistemare la casa in modo da non avere possibili trappole per il nuovo arrivato – o fare in modo che non rovini troppo l’arredamento! Un cucciolo di cane è indubbiamente l’esperienza più bella ma allo stesso tempo più difficile da portare avanti per una famiglia, perché come animale il cane è molto dipendente: è necessario, al contrario del gatto che ha la sua lettiera, accompagnarlo a fare i bisogni almeno tre volte al giorno, e fare attenzione ad ogni soprammobile con cui il nostro cucciolo potrebbe iniziare a giocare. È molto importante infatti dare al cucciolo la giusta importanza, senza esagerare nel rendere il vostro appartamento schiavo del nuovo arrivato ma cercando comunque di ricordarsi che, ora, c’è un nuovo membro della famiglia in arrivo!

Adottare un cane ha, come abbiamo visto, i suoi pregi e i suoi difetti: avrete tanto impegno in più e i vostri equilibri di famiglia saranno sicuramente in via di cambiamento, ma potrete indubbiamente beneficiare di tanto amore, quell’amore che solo un animale domestico come il cane è in grado di regalare ai suoi padroni. Manca solo un passaggio fondamentale: come chiamare il nostro cucciolo? Oltre ai classici nomi di bambini (qui trovate i nomi per bambine e qui per i bambini maschi) Qui di seguito potrete trovare molte idee su possibili nomi per cani maschi o nomi per cani femmine. Se cercate dei nomi specifici in base al colore del vostro cucciolo potrete trovare degli spunti per quanto riguarda i nomi per cani bianchi o nomi per cani neri, che più si addicono ad avere un nome che rimanda alla pelliccia del cucciolo. Se invece volete andare sull’internazionale potete provare oltre a cercare i nomi per cani italiani qui di seguito anche ad esplorare magari dei nomi per cani in spagnolo o perché no, esplorare l’Asia con nomi per cani giapponesi oltre ai più classici nomi per cani inglesi. Insomma, ce n’è per tutti i gusti, e siamo sicuri che in questa lista troverete senza alcun dubbio il nome perfetto per il vostro cucciolo!

Nomi per cani: i più famosi

I nomi più comuni per i cani sono anche quelli più utilizzati: ovviamente non saranno originalissimi, ma avete dalla vostra una scelta che premia la tradizione e la classicità, adatta per un’idea semplice ma essenziale. Pongo e Peggy per dei cuccioli di dalmata ad esempio sono nomi molto inflazionati, ma hanno sempre il loro effetto (e, perché no, sono applicabili anche ad altre razze!) Ecco quindi una piccola lista di nomi, sia nomi per cani maschi che nomi per cagnoline femmine, che potrebbe darvi qualche idea nuova pur essendo la tappa più scontata per nominare il vostro cucciolo nuovo arrivato nella vostra casa.

Aaron

Abram

Acer

Achille

Adelchi

Alec

Ahmik

Akamu

Alton

Amos

Aragon

Aramis

Arrigo

Artù

Asterix

Astro

Atreo

Attila

Axel

Azul

Baffo

Baldo

Baloo

Barolo

Barret

Barù

Basco

Biagio

Biscotto

Blaster

Blues

Bomba

Boogie

Boris

Brenno

Brutus

Brigante

Buck

Bunter

Byron

Cachito

Caleb

Carlos

Cash

Casper

Cassian

Cassius

Catullo

Celtic

Cesare

Chanson

Chayton

Cherif

Chester

Chivas

Chucky

Ciak

Cincin

Cletus

Clint

Cocain

Cody

Cognac

Colt

Conan

Confucio

Connor

Corsaro

Dablo

Dakota

Dalì

Damon

Dante

Dedo

Denar

Derbi

Devesh

Devil

Dexter

Dickens

Diego

Diuk

Doc

Dollar

Duncan

Dusky

Dyami

Dylan

Easy

Ebano

Ector

Eden

Egon

Elfo

Eliot

Elvis

Enea

Eragon

Ermes

Eros

Etabeta

Ettore

Euro

Falco

Fantom

Fedele

Feo

Ferro

Fico

Fidel

Figaro

Filander

Florian

Floyd

Folk

Freedom

Frizzi

Frodo

Fuente

Fuste

Gad

Galax

Gandalf

Gascon

Gaucho

Geronimo

Giant

Giotto

Giove

Girish

Giuba

Glace

Gomez

Gordon

Gringos

Guitar

Guss

Gustav

Hachiko

Hakan

Happy

Harley

Harlock

Hector

Helki

Honey

Hugo

Hulk

Iago

Ian

Icarus

Iceberg

Idefix

Idro

Illy

Imperatore

Indian

Irvin

Itaco

Jack

Jackpot

Jafar

Jago

Jamal

Jason

Jazz

Jeff

Jester

Julian

Kaleo

Kaiman

Kam

Kangee

Kansas

Kele

Kelvin

Kent

Kilian

Kobe

Kojak

Laio

Lampo

Lancelot

Lapo

Lapso

Lennox

Leon

Leopold

Lester

Lex

Lillo

Lindo

Linus

Lobo

Lord

Lothar

Lotus

Love

Lukas

Lupin

Mac

Macho

Makya

Malik

Mambo

Manfred

Manolo

Marlon

Marvin

Mastino

Merlin

Milo

Milton

Moki

Morris

Mosca

Mosè

Neo

Natan

Napoleone

Nawat

Nelson

Nemo

Nilo

Nobel

Noshi

Numa

Oliver

Omero

Oregon

Orfeo

Orion

Oscar

Ossian

Otello

Owen

Ozzy

Paddy

Papel

Pascal

Patwin

Pedro

Pepe

Pilar

Poison

Poncho

Pongo

Rambo

Ramon

Raul

Rayo

Red

Reginald

River

Rollo

Roscoe

Rufus

Samir

Sapo

Sasha

Sax

Scott

Scudo

Sherman

Skah

Spank

Spud

Taima

Tal vez

Tango

Taxi

Thor

Tito

Tobia

Trigo

Tunì

Tycho

Tyson

Ubert

Ufo

Ugo

Ulisse

Ulric

Uragano

Uranio

Urbano

Urlo

User

Valdo

Valiant

Varenne

Vasco

Victor

Vigo

Vikas

Viper

Vladimir

Vulcano

Wagner

Walker

Wapi

Watson

Will

Wind

Wolf

Woody

Woodstock

Wright

Xavier

Xavior

Xeno

Xero

Xoros

Xondro

Yago

Yale

York

Yukon

Zak

Zander

Zelig

Zeph

Zero

Ziven

Zoom

Zor

Zorland

Zubin

Abey

Abigail

Ada

Achea

Aida

Akemi

Akira

Alaska

Alma

Alyssa

Amada

Amelia

Anja

Aponi

Arlena

Artemide

Aspa

Astrid

Aura

Axila

Bagheera

Balma

Bea

Belinda

Belle

Berta

Beverly

Beta

Betti

Bimba

Bice

Bocha

Bonnie

Brenda

Brigitta

Brittany

Brogan

Brook

Brunilde

Brunilla

Cabeza

Cake

California

Calypsa

Camelia

Candy

Carol

Carolita

Cassandra

Castalia

Catinka

Cayenne

Chantal

Cheope

Chepi

Chica

Chimera

Cicely

Cika

Cleopatra

Coda

Connie

Contessa

Cream

Cris

Cruz

Cuba

Cucca

Daffy

Dafne

Daisy

Dakar

Dallas

Dana

Dea

Demetra

Didone

Dinasty

Diosa

Diva

Doga

Dolcezza

Doli

Dora

Dorotea

Dukesse

Dulcinea

Duna

Echo

Edith

Eika

Elektra

Ella

Elly

Eloise

Emilia

Espalda

Esse

Estè

Estelle

Eureka

Eve

Evita

Fabia

Fabula

Faith

Fanny

Fata

Fanta

Febe

Fiamma

Fiona

Flaca

Flo

Flora

Florida

Foglia

Frida

Fujico

Funny

Gaia

Galatea

Gemma

Ghia

Gilda

Ginger

Ginny

Gioconda

Gitana

Giunone

Gladys

Glenda

Glory

Goldie

Greta

Gruta

Guendalina

Gwen

Haga

Halia

Harmonie

Hawaii

Heidi

Hella

Histoire

Hillery

Holy

Hula

Iaia

Ibiza

Imala

Iman

Imma

Inez

Iole

Isi

Itaca

Iva

Ivy

Jade

Jamaica

Jamba

Jamila

Jaquelyne

Jenna

Jola

Joy

July

Juna

Kaja

Kaliska

Kara

Karina

Kimba

Kimi

Kin

Kira

Koko

Kora

Kreta

Laika

Laila

Lalita

Lamara

Lana

Lassie

Lea

Leila

Lexa

Lindana

Lira

Liuba

Lizzy

Lola

Lolita

Luce

Ludmilla

Lulù

Luna

Luvi

Mabel

Macy

Mafalda

Maga

Magena

Malka

Mani

Margot

Meda

Mela

Melinda

Melody

Mika

Mila

Mimose

Moca

Muriel

Nala

Namid

Naomi

Nebraska

Nelly

Neva

Nikita

Nita

Nora

Nube

Odessa

Ofelia

Olga

Olivia

Olympia

Omnia

Ondina

Orietta

Ortiga

Oxana

Paloma

Paprika

Pati

Paz

Peggy

Petra

Phoebe

Pollon

Pua

Pupilla

Rachel

Ramona

Raisa

Rea

Rhoda

Riva

Rose

Roxie

Rozene

Runa

Saba

Salud

Sandia

Saura

Sberla

Scarlet

Selby

Shada

Shima

Soyala

Tabata

Tala

Tami

Taylor

Tesis

Thekla

Thelma

Tiara

Tiffany

Tower

Trudy

Ulla

Uliana

Uganda

Uma

Unique

Unity

Urania

Ursella

Ursula

Uzma

Vanille

Vega

Velania

Venus

Verbena

Vicky

Vida

Viola

Vinny

Virgola

Waika

Waikita

Wanda

Wanika

Week

Wendy

Wilma

Winky

Winona

Wonderful

Xantia

Xara

Xaviera

Xena

Xenia

Xylia

Yasmin

Yepa

Yira

Yuki

Zaira

Zara

Zavanna

Zelda

Zhen

Zinnia

Ziva

Zoe

Zola

Zuma

Leggi di più: Nomi americani maschili e femminili rari e particolari

Nomi per cani ispirati al mondo Disney

La Disney ci regala molto spesso delle grandi perle per quanto riguarda i possibili nomi da regalare ai nostri cuccioli: principi e principesse ma anche personaggi più nascosti all’interno dell’universo Disney, qualcosa che si potrebbe applicare con originalità oltre ai nomi più classici. Ecco quindi una lista di nomi che provengono dall’universo di Walt Disney, a partire dai più classici fino ad altri un po’ più particolari: perché non un nome da principessa per il vostro cagnolino, o un nome da principe nel caso in cui fosse maschio? Ecco qualche suggerimento!

Ariel , dal cartone animato La Sirenetta, è forse uno dei più particolari e belli. La vostra cagnolina non sarà una vera e propria principessa ma una sirena! Un nome adatto a razze piccole e dal pelo corto, magari colorato, in pieno stile oceano. E se invece avete un cucciolino tutto pepe con il manto tendente ai colori caldi, perché non chiamarlo Sebastian come il simpatico e molto conosciuto gambero amico di Ariel? Sempre in tema di amici marini c’è anche Flonders , il pesce amico della principessa sirena.

, dal cartone animato La Sirenetta, è forse uno dei più particolari e belli. La vostra cagnolina non sarà una vera e propria principessa ma una sirena! Un nome adatto a razze piccole e dal pelo corto, magari colorato, in pieno stile oceano. E se invece avete un cucciolino tutto pepe con il manto tendente ai colori caldi, perché non chiamarlo come il simpatico e molto conosciuto gambero amico di Ariel? Sempre in tema di amici marini c’è anche , il pesce amico della principessa sirena. Jasmine , nel caso in cui si trattasse di una principessa in stile Alladin, perfetto per una cagnolina dal pelo scuro e un po’ ribelle. E nel caso in cui abbiate optato per una cucciola dal manto tigrato c’è sempre Raja , ovvero il nome della tigre di Jasmine nel film. E se avete voglia di essere originali con un cucciolo piccolo ma atletico, quale nome migliore di Abu , la scimmietta amica di Alladin.

, nel caso in cui si trattasse di una principessa in stile Alladin, perfetto per una cagnolina dal pelo scuro e un po’ ribelle. E nel caso in cui abbiate optato per una cucciola dal manto tigrato c’è sempre , ovvero il nome della tigre di Jasmine nel film. E se avete voglia di essere originali con un cucciolo piccolo ma atletico, quale nome migliore di , la scimmietta amica di Alladin. Belle , o anche la variante “Bella”, è perfetto per una cucciola che dimostra grande intelligenza ed arguzia proprio come la protagonista di “La Bella e la Bestia”. Anche in questo caso, i nomi dei comprimari sono moltissimi: Gaston per il vostro cucciolo vanitoso e sempre alla ricerca di attenzioni, oppure il sempre classico Chicco , la tazzina di caffè dolcissima che porta un nome adattissimo ad un cucciolo.

, o anche la variante “Bella”, è perfetto per una cucciola che dimostra grande intelligenza ed arguzia proprio come la protagonista di “La Bella e la Bestia”. Anche in questo caso, i nomi dei comprimari sono moltissimi: per il vostro cucciolo vanitoso e sempre alla ricerca di attenzioni, oppure il sempre classico , la tazzina di caffè dolcissima che porta un nome adattissimo ad un cucciolo. Aurora rientra anche in questa categoria, perché è la principessa per eccellenza, ovvero quella di La Bella addormentata nel bosco. Come non chiamare così una cucciola dal manto chiaro e magari con due begli occhietti azzurri? Se invece vogliamo spaziare ci sono i nomi delle tre fatine, ovvero Flora , Fauna e Serenella . Nel caso in cui decidiate di adottare una piccola cucciolata sono nomi perfetti!

rientra anche in questa categoria, perché è la principessa per eccellenza, ovvero quella di La Bella addormentata nel bosco. Come non chiamare così una cucciola dal manto chiaro e magari con due begli occhietti azzurri? Se invece vogliamo spaziare ci sono i nomi delle tre fatine, ovvero , e . Nel caso in cui decidiate di adottare una piccola cucciolata sono nomi perfetti! • Merida , nome particolare e sicuramente d’ingegno, pronto a rubare il cuore delle vostre cagnoline dai colori caldi e indipendenti che, indubbiamente, adoreranno essere chiamate con questo nome.

, nome particolare e sicuramente d’ingegno, pronto a rubare il cuore delle vostre cagnoline dai colori caldi e indipendenti che, indubbiamente, adoreranno essere chiamate con questo nome. Oceania è il nome perfetto se volete essere originali e puntare al nuovo, con il prossimo cartone animato Disney in uscita dall’omonimo titolo.

Per quanto riguarda i maschi, la scelta sui nomi per cani dei principi è quasi obbligatoria: i vostri cagnolini avranno un nome regale e assolutamente alla moda, facilmente riconducibile al vostro cartone preferito e pronto ad essere una vera chicca per tutti gli amanti dei grandi classici.

Eric , il nome dell’amato principe di Ariel in “La Sirenetta”, è perfetto per cani a taglia grossa e un po’ giocherelloni – esattamente come il cane del principe nel cartone animato. Come farne a meno?

, il nome dell’amato principe di Ariel in “La Sirenetta”, è perfetto per cani a taglia grossa e un po’ giocherelloni – esattamente come il cane del principe nel cartone animato. Come farne a meno? Aladdin , un nome che non ha bisogno di spiegazioni. Anche lui adatto ad un cane a taglia grossa e magari a pelo corto, che a dispetto del principe “povero” porterà sicuramente il nome con grande nobiltà.

, un nome che non ha bisogno di spiegazioni. Anche lui adatto ad un cane a taglia grossa e magari a pelo corto, che a dispetto del principe “povero” porterà sicuramente il nome con grande nobiltà. Filippo, come il nome del principe che ha risvegliato la bella addormentata dal suo sonno eterno. Ci vuole un cane decisamente altezzoso per un nome del genere!

E se le principesse Disney non vi bastano, ecco qualche tocco in più dai personaggi meno conosciuti che potrebbe interessarvi ancora di più:

Acciuga

Al Popone

Amelia

Anacleto Faina

Anacleto Mitraglia

Archimede Pitagorico

Atomino Bip Bip

Azimuth Van Quack

Banda Bassotti

Battista

Brigitta McBridge

Bruto

Bum Bum Ghigno

Butch

Ciccio

Clarabella

Commissario Basettoni

Cuordipietra Famedoro

Dinamite Bla

Doctor Kranz

Doretta Doremì

Edi

Emily Paperett

Eta Beta

Figaro

Filo Sganga

Flip

Gaia

Gambadilegno

Gastone Paperone

Gennarino

Indiana Pipps

Inquinator

Iron Ciccius

Jet McQuack

John Rockerduck

Lith

Lupo

Lusky

Macchia Nera

Maga Magó

Manetta

Marchese Scarampola de’ Paperoni

Max

Melody

Merlock

Moby Duck

Nocciola

Nonna Papera

Nonno Bassotto

Orazio Cavezza

Ottoperotto

P.J.

Pacuvio

Paper Bat

Paper Hoog

Paperetta Yé Yé

Paperica

Paperinik

Paperinika

Paperoga

Pennino

Petunia

Pico de Paperis

Pieretto

Pierino

Quadrifoglio

Rock Sassi

Sgrizzo Papero

Superpippo

Tiburzio

Tip e Tap

Topesio

Trudy

Nomi per cani di divinità

Nel 1983 venne portato avanti addirittura uno studio da parte di AFIRAC (Associazione francese di informazione e di ricerca sull’animale da compagnia) e l’IEMT (Istituto di ricerca pluridisciplinare sulle relazioni uomo-animali) di Vienna, riguardo il tipo di nome che i padroni danno ai loro cani. Da questa ricerca furono evidenziati diversi risultati, tra cui il fatto che per quasi il 35% degli intervistati il loro animale era così importante da meritare il nome di una divinità. Ecco quindi una selezione di nomi per cani ispirati a dei ed eroi dell’antica Grecia e Roma, in modo da potervi dare qualche spunto per il vostro cucciolo speciale.

Afrodite : Dea dell’amore e della bellezza.

: Dea dell’amore e della bellezza. Penelope : anche in questo caso un nome ricorrente

: anche in questo caso un nome ricorrente Diana : la dea della caccia, che porta un nome molto comune tra le bambine italiane

: la dea della caccia, che porta un nome molto comune tra le bambine italiane Nausicaa : un nome bellissimo che ricorda una delle favole più amate dell’odissea, in cui Nausicaa era una principessa che aiutò Ulisse a ritrovare la strada di casa.

: un nome bellissimo che ricorda una delle favole più amate dell’odissea, in cui Nausicaa era una principessa che aiutò Ulisse a ritrovare la strada di casa. Cloe : un altro dei nomi con cui veniva chiamata la dea della terra.

: un altro dei nomi con cui veniva chiamata la dea della terra. Demetra : il nome originale della dea della terra.

: il nome originale della dea della terra. Cinzia : incredibile ma vero, anche questo nome viene da una divinità: è infatti un altro modo per chiamare Artemide, ovvero Diana, la dea della caccia. Veniva chiamata così perché nata sul monte Cinto.

: incredibile ma vero, anche questo nome viene da una divinità: è infatti un altro modo per chiamare Artemide, ovvero Diana, la dea della caccia. Veniva chiamata così perché nata sul monte Cinto. Astrea : una delle figlie di Zeus, era incaricata di proteggere la giustizia.

: una delle figlie di Zeus, era incaricata di proteggere la giustizia. D anae : figlia di Acrisio, re di Argo, venne prima rinchiusa dal padre e poi fecondata da Zeus, che per raggiungerla si trasformò in pioggia.

: figlia di Acrisio, re di Argo, venne prima rinchiusa dal padre e poi fecondata da Zeus, che per raggiungerla si trasformò in pioggia. Aglaia : una delle Cariti, le ancelle della dea Afrodite.

: una delle Cariti, le ancelle della dea Afrodite. Eufrosine : un’altra delle Cariti.

: un’altra delle Cariti. Talia : un’altra delle Cariti.

: un’altra delle Cariti. Urania : una delle muse, patrona delle arti e della scienza;

: una delle muse, patrona delle arti e della scienza; Calliope : musa della poesia.

: musa della poesia. Clio : la musa della storia;

: la musa della storia; Ebe : la dea della giovinezza.

: la dea della giovinezza. Melissa : allevò zeus fanciullo nutrendolo di Miele, ed è infatti la parola greca per dire “ape”.

: allevò zeus fanciullo nutrendolo di Miele, ed è infatti la parola greca per dire “ape”. Asia : nome di una ninfa figlia di Oceano.

: nome di una ninfa figlia di Oceano. Europa : una principessa di cui Zeus si innamorò.

: una principessa di cui Zeus si innamorò. Olimpia : il più classico di tutti, significa “abitante di Olimpo” e probabilmente racchiude tutti i nomi insieme.

: il più classico di tutti, significa “abitante di Olimpo” e probabilmente racchiude tutti i nomi insieme. Adone : un giovane molto avvenente, desiderato sia da Afrodite sia da Persefone.

: un giovane molto avvenente, desiderato sia da Afrodite sia da Persefone. Ares : dio della guerra, un nome adatto ad un cane possente.

: dio della guerra, un nome adatto ad un cane possente. Elio : il nome del dio del sole, un classico della mitologia.

: il nome del dio del sole, un classico della mitologia. Febo : anche conosciuto come Apollo , sono entrambi nomi utilizzabili e indicano il dio della giustizia e delle scienze.

: anche conosciuto come , sono entrambi nomi utilizzabili e indicano il dio della giustizia e delle scienze. Leandro : un giovane che viveva nell’Ellesponto, un piccolo braccio di mare, e che si innamorò di una fanciulla che viveva dall’altra parte del mare.

: un giovane che viveva nell’Ellesponto, un piccolo braccio di mare, e che si innamorò di una fanciulla che viveva dall’altra parte del mare. Teseo : un leggendario re di Atene.

: un leggendario re di Atene. Ulisse : leggendario eroe a cui è dedicata l’Odissea.

: leggendario eroe a cui è dedicata l’Odissea. Achille: altro famoso eroe protagonista dell’Iliade.

Nomi per cani piccoli

Negli ultimi anni la popolarità dei cani di taglia piccola ha avuto molto successo, visto che ormai conviviamo ogni giorno in spazi sempre più ridotti. In molti paesi, la dimensione delle case e degli appartamenti e sempre più piccola e pochi hanno dei giardini a disposizione per gli animali domestici. Infatti ormai è facile incontrare tante persone che portano a passeggio Barboncini toy, Bichón maltese, Shih tzu o Yorkshire terrier. Quindi abbiamo stilato una lista con i nomi più adatti per questi amici a quattro zappe in miniatura.

Bonnie

Pinina

Puchi

Trufa

Doggy

Nugget

Zaira

Loki

Rosie

Geppo

Jimmy

Aria

Bella

Flor

Violetta

Paddy

Penny

Teddy

Boby

Foxy

Frodo

Dino

Chucky

Sansa

Ozzy

Milo

Zula

Nomi per cani femmine

Concludiamo la carrellata di nomi con un mix di alcune scelte divise per sesso: quelli di seguito sono nomi per cani perfetti per delle cagnoline, e racchiudono nomi di divinità, di principesse, di personaggi cinematografici e di altre possibili opzioni per padroni che hanno voglia di qualcosa di particolare.

Abeona

Addax

Adeona

Africa

Afrodite

Agata

Akemi

Aki

Akira

Alia

Alice

Aloe

Altea

Altesse

Amber

Ambra

Ambrosia

Amelia

America

Andromeda

Anemone

Angelica

Angye

Anita

Anja

Anya

Aponi

Apple

April

Aradia

Aragona

Aretha

Arlissa

Artemide

Arwen

Asia

Astrea

Atena

Aura

Aurora

Azalea

Azzurra

Babydoll

Barba

Beauté

Belinda

Bella

Belle

Bellona

Berta

Beta

Beverly

Bijou

Billie

Bimba

Birdy

Blanca

Blanche

Blondie

Bomba

Bonnie

Bora

Brenda

Bretagna

Briciola

Brooklyn

Brunilde

Buffy

Burmilla

California

Calipso

Callas

Calypso

Camelia

Camomilla

Candy

Caramella

Carisma

Carlotta

Carmen

Carmenta

Cassandra

Castalia

Cayenne

Cecilia

Celeste

Chanel

Chanson

Chantilly

Charity

Chelsea

Cherry

Chica

Chimera

Chitarra

Cibele

Ciliegia

Clara

Cleopatra

Clio

Cola

Colombia

Cometa

Concordia

Connie

Contessa

Cora

Corsica

Costa

Cream

Crema

Daisy

Dalia

Dana

Danza

Demetra

Desdemona

Diamante

Diva

Dolly

Dora

Doris

Dory

Douce

Dria

Duchessa

Dulcinea

Duna

Dynasty

Ecate

Edelweiss

Edith

Edwina

Egeria

Eglantine

Ella

Epice

Epona

Era

Erice

Erwin

Estia

Etoile

Etta

Evita

Fairy

Faith

Fanta

Farfalla

Fenice

Fergie

Festa

Fiesta

Fiona

Fleur

Flora

Florida

Fortuna

Fragola

Francia

Freccia

Frida

Frimousse

Fuchsia

Fuente

Gaia

Galatea

Galaxy

Gardenia

Geisha

Gelatina

Gemma

Gena

Genève

Gessica

Giada

Gianduia

Gilda

Ginevra

Gioconda

Gioia

Giulietta

Giunone

Glace

Gladys

Glenda

Gloria

Glory

Goldie

Goldy

Gossip

Grace

Granita

Grecia

Gretel

Gwen

Harmonie

Harmony

Harpe

Hathor

Heidi

Hera

Hermione

Hilary

Histoire

History

Holly

Hoshi

Ibiza

Idylle

Indonesia

Inna

Irina

Iris

Irlanda

Ischia

Iside

Ivy

Jackie

Jamaica

Jena

Jenna

Jessy

Jewel

Joie

Jolie

Joplin

Joy

July

Juno

Kalimba

Kandy

Kim

Kylie

Lady

Laika

Lana

Lassie

Leia

Leslie

Liberty

Lilith

Lillà

Lily

Lolita

Lollipop

Lovely

Luna

Madame

Madison

Madonna

Mafalda

Maggy

Magnolia

Marilyn

Maya

Mela

Melodia

Melody

Meti

Mignonne

Mila

Miley

Mimosa

Minerva

Mirtilla

Mirza

Miss

Missy

Moon

Musique

Nala

Nancy

Naomi

Nebraska

Nefertiti

Neige

Nelly

Nera

Nessie

Neve

Nice

Nicky

Night

Nikita

Ninfa

Nocciolina

Noche

Nolly

Nora

Notte

Nuvola

Nyx

Oasi

Odessa

Olanda

Olga

Olivia

Olympia

Ombra

Omega

Ondina

Oxana

Palla

Palma

Pandora

Panna

Pantera

Papaia

Paprica

Paprika

Pazienza

Pearl

Peggy

Penny

Peonia

Pepita

Peppa

Perla

Perle

Pesca

Petite

Petunia

Phoebe

Pink

Piuma

Plume

Poesia

Poesy

Poésie

Polpetta

Pomme

Ponza

Poppy

Pourpre

Pretty

Preziosa

Princess

Prugna

Prune

Prunelle

Puma

Pupilla

Quaglia

Queen

Queenie

Quinoa

Ramona

Rapsodia

Rea

Rebecca

Regina

Reine

River

Rosa

Roxie

Rumba

Sabbia

Sakura

Sally

Sandy

Sangria

Scarlett

Selena

Selene

Sharon

Shirley

Sibilla

Sinfonía

Sirena

Sissi

Stella

Summer

Sydney

Symphonie

Synphony

Taiga

Talia

Tea

Temi

Teodora

Tequila

Thelma

Tiara

Tiffany

Tigrilla

Tina

Tobia

Trottola

Tundra

Uma

Urania

Ursula

Utopia

Uvetta

Val

Valencia

Valentina

Vampira

Vanessa

Vaniglia

Vanilla

Vanille

Vedette

Vela

Venus

Verbena

Vicky

Vienna

Viola

Violetta

Vittoria

Wanda

Wendy

Whitney

Whoopie

Wilma

Winona

Witch

Xara

Xaviera

Xena

Xenia

Yaki

Yana

Yasmin

Yucca

Yuki

Yuma

Zaira

Zampa

Zara

Zarina

Zelda

Zelmira

Zeppola

Zeta

Zina

Zinnia

Zircone

Ziva

Zoey

Zora

Zumba

Nomi per cani maschi

Questa è una selezione mista per nomi per cani prettamente maschili: in questo caso i nomi sono divisi per il sesso dell’animale e contengono, come prima, nomi di ogni tipo, dagli eroi a nomi comuni a personaggi cinematografici: ce ne sono per tutti i gusti!

Aaron

Abramo

Ace

Achille

Adagio

Ade

Admiral

Adone

Adwin

Aigle

Aikido

Aita

Akela

Alabama

Aladin

Aladino

Alamo

Alaska

Alcatraz

Alceo

Alex

Alfredo

Alien

Alive

Almond

Alonso

Alpha

Amadeus

Amedeo

Amico

Amleto

Amon

Amore

Amos

Amour

Ancelmo

Andy

Ange

Angelo

Angus

Anice

Anko

Anubi

Anubis

Apache

Apollo

Aquila

Aragon

Aramis

Ares

Argent

Argentario

Argento

Arnold

Arrow

Arturo

Astor

Astro

Atlante

Atlas

Attila

Atum

Aurelio

Axel

Azhar

Azul

Azucar

Azzurro

Baby

Bacco

Bach

Bacio

Bacon

Baffo

Bagheera

Baldo

Baloo

Balto

Balzo

Bambi

Bambin

Bambo

Banjo

Baron

Barone

Barry

Bart

Basco

Bat

Baxter

Bean

Beethoven

Bello

Bender

Benny

Berlino

Bernardo

Bernie

Biagio

Bianco

Bibi

Bilbao

Bilbo

Billy

Bimbo

Bingo

Birba

Bird

Biscotto

Bisou

Bistro

Black

Blacky

Blanco

Bleu

Blue

Blues

Bob

Bobby

Bof

Borea

Boreal

Boris

Boy

Brad

Brahms

Brain

Brando

Brandon

Brasile

Brenno

Bret

Brigante

Broncio

Brown

Bruce

Brutus

Buck

Buddy

Bueno

Bull

Butter

Buzz

Byron

Cabaret

Cacao

Cachito

Cactus

Caffelatte

Cake

Caleb

Calin

Calme

Canada

Candido

Capitano

Capo

Capone

Caporale

Cappuccino

Carlo

Carlos

Cartman

Casey

Cash

Casper

Cassius

Castore

Catullo

Cayo

Celtic

Cerbero

Cesare

Chaman

Champion

Charly

Chester

Cheyenne

Chermie

Chicco

Chien

Chiffon

Chili

Chino

Chip

Chocobo

Chocolate

Chuck

Chucky

Churchill

Ciclone

Cid

Cisne

Ciuffo

Clark

Claus

Clide

Clint

Cloud

Clyde

Cocco

Coeur

Coffee

Colibri

Colin

Colombo

Colorado

Colt

Conan

Confucio

Connor

Cookie

Cooper

Corallo

Corsaro

Cory

Cougar

Cowboy

Coyote

Crazy

Crocus

Crono

Cuba

Cupido

Cygne

Daddy

Dado

Dakar

Dalì

Dallas

Dalton

Damon

Dandy

Dante

Dark

Darko

Darwin

Dedalo

Degas

Demon

Denver

Derbi

Devil

Dexter

Diable

Diablo

Diapason

Dickens

Diego

Diesel

Dimitri

Dingo

Dino

Dioniso

Doc

Dollar

Domino

Donald

Dorian

Douglas

Dracula

Drago

Dragon

Drapeau

Dream

Dubai

Dublino

Duke

Dumbo

Duncan

Dylan

Eagle

East

Eddy

Eden

Edgar

Edge

Eduardo

Efesto

Einstein

Elio

Eliot

Elliott

Elmer

Elvis

Email

Eminem

Empereur

Empire

Enfant

Eolo

Eragon

Ercole

Erik

Ermes

Eros

Espoir

Ettore

Eureka

Euro

Excalibur

Ezel

Fagus

Falco

Falcon

Faust

Fedele

Felipe

Fellini

Ferro

Festin

Fiddle

Fidel

Figaro

Filou

Fiocco

Fiordo

First

Flappy

Flash

Fleche

Flipper

Flower

Flyboy

Flynn

Fog

Fortunio

Fox

Francky

Freddy

Freedom

Freud

Friend

Frozen

Fuego

Full

Funny

Gamin

Gandalf

Gaspare

Gastone

Gaucho

Gelato

Genial

Gentil

George

Geppetto

Geraldo

Gerico

Geronimo

Gershwin

Ghost

Giano

Giant

Giapeto

Giglio

Ginger

Giono

Giove

Glamour

Glouton

Godzilla

Goethe

Goku

Golden

Golia

Gollum

Goloso

Goofy

Goonie

Gordon

Gourmand

Graffiti

Greedy

Grenat

Gringo

Grizzly

Grumpy

Gulliver

Gunther

Hachiko

Halley

Hamilton

Hamlet

Hanko

Hannibal

Hansel

Happy

Hardy

Harley

Harold

Harper

Harry

Hawaii

Hawk

Heart

Heaven

Helix

Hell

Hello

Henry

Hercules

Hidalgo

Hiphop

Hippy

Hombre

Homero

Honey

Horus

Hugo

Hulk

Humphrey

Iacco

Ian

Ianto

Icarus

Ice

Iceberg

Iceman

Idefix

Idole

Iggy

Igloo

Imperatore

Indian

Indiana

Indien

Ipno

Irish

Iron

Istanbul

Itachi

Ivan

Ivory

Izzy

Jack

Jackpot

Jackson

Jacky

Jacques

Jafar

Jason

Jazz

Jeff

Jefferson

Jerry

Jet

Jim

Jimmy

Johnny

Joke

Joker

Joli

Jolly

Jordan

Jovanotti

Joyau

Judo

Julian

Jump

Jungle

Junior

Kafka

Kansas

Kebab

Keep

Keith

Ken

Kenny

Kenya

Killer

Kimono

Kinder

King

Kira

Kirk

Kiss

Knock

Koala

Kojak

Kos

Kurt

Kyle

Lancelot

Larry

Latte

Leader

Lemmy

Lemon

Lennon

Leo

Leonardo

Leone

Leroy

Lewis

Lex

Liam

Lincoln

Litchi

London

Lord

Lotto

Lotus

Love

Luck

Lucky

Luis

Luke

Luperco

Lupin

Lupo

Luz

Lyon

Mad

Madman

Magic

Maharajah

Major

Maki

Malibu

Mambo

Mamour

Manhattan

Marlon

Marte

Marvin

Matisse

Matrix

Maverick

Max

Maximus

Menelik

Merlin

Mick

Mickey

Mika

Milk

Milko

Milky

Mirror

Mirù

Mocha

Monet

Monsieur

Mouse

Mozart

Mystery

Nabucco

Nairobi

Napoleone

Napoli

Narciso

Natan

Nelson

Nemo

Neo

Nerone

Ness

Nettuno

Newman

Niels

Nightmare

Nilo

Ninja

Nobel

Norman

Nosferatu

Noshi

Nougat

Nuage

Nube

Nut

Oasis

Obelix

Oceano

Odin

Okapi

Olimpo

Oliver

Omero

One

Onice

Onix

Orazio

Orfeo

Oscar

Oslo

Ostuni

Osvaldo

Otello

Otto

Owen

Ozzy

Pablo

Pacific

Pan

Panda

Papel

Paperino

Paradis

Paradise

Paradiso

Paris

Party

Pascal

Paul

Pavot

Pedro

Pegaso

Pelè

Pepe

Pepito

Pepper

Perceval

Perro

Peter

Petit

Pharaoh

Pharaon

Phil

Piment

Pippo

Piquant

Pirata

Pirate

Pirro

Platone

Play

Pluto

Poker

Polar

Pollen

Ponto

Portuno

Poseidone

Power

Precious

Prestige

Priapo

Prince

Proteo

Pumbaa

Python

Quad

Quartz

Quarzo

Quick

Quill

Race

Racer

Raffaello

Rainbow

Ralf

Rally

Ralph

Rambo

Ramses

Randy

Ranger

Rap

Red

Regan

Relax

Rembrandt

Rex

Rigal

Ricco

Ricky

Rintintin

Robbie

Robin

Rock

Rocket

Rocky

Roddy

Roi

Romanov

Romeo

Ron

Roswell

Royal

Rufus

Rupert

Russell

Sable

Safari

Sahara

Sake

Sam

Samurai

Sand

Santiago

Saphir

Sasha

Scarabeo

Schubert

Scooby

Scott

Scottish

Scotty

Sean

Semola

Sergio

Sesamo

Shadow

Shakespeare

Sherlock

Shrek

Silver

Simba

Sky

Smigol

Smile

Smoke

Smoky

Snoopy

Snow

Socrate

Sole

Speedy

Spice

Spock

Spring

Star

Stitch

Stone

Street

Sucre

Sugar

Sunny

Sushi

Swan

Sweet

Sympa

Taboo

Tango

Tarzan

Tattoo

Taxi

Teddy

Teodoro

Terminator

Thor

Tiberio

Tiger

Tigre

Timon

Titanic

Titano

Titti

Toast

Tobias

Toffy

Tom

Tommy

Topazio

Tornado

Tower

Tritone

Tsar

Turbo

Tutankhamon

Twist

Tyson

Ufo

Ulisse

Umberto

Unisson

Univers

Universe

Uragano

Urano

Urban

Usain

Valentino

Vampiro

Van Gogh

Velvet

Verdi

Viggo

Virgola

Vlad

Vroom

Vulcano

Wagner

Waikiki

Wakfu

Walch

Waldo

Walker

Wallace

Wally

Walt

Wapiti

Warhol

Warrior

Water

Watson

Web

Week

Weeky

Werner

West

Whiskey

Whisky

White

Wilde

Will

Wind

Winky

Winnie

Winter

Winx

Wish

Wolf

Wonder

Wonderful

Wonka

Wood

Woodstock

Woody

Woolf

Xaldin

Xanadu

Xargo

Xavier

Xeno

Xerxes

Yacht

Yago

Yak

Yale

Yan

Yard

Yellow

Yemen

Yin

Yoda

Yoga

Yogi

York

Yoyo

Yukon

Zaffiro

Zak

Zanzibar

Zar

Zebra

Zed

Zefiro

Zen

Zeus

Zhen

Zigzag

Zip

Zipper

Zola

Zombie

Zonkey

Zoom

Zorba

Zorro

Zubin

Zucchero