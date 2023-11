Quarta Parete di Tecnografica: va in scena il nuovo spettacolo dell’interior design

Nel magico mondo del teatro, la “quarta parete” rappresenta un confine invisibile tra gli attori e il pubblico, un “muro immaginario” che separa la finzione dalla realtà. È il punto di contatto tra il palcoscenico e gli spettatori, una barriera sottile che trasforma gli spettacoli in esperienze immersive e coinvolgenti. Così come nel teatro, Tecnografica ha intrapreso un viaggio nella creazione di una collezione unica di carte da parati ispirata a questo affascinante concetto. La nuova collezione di carta da parati Quarta Parete è molto più di un semplice rivestimento murale: è un invito a trasformare ogni ambiente in un palcoscenico di eleganza e stile.

Partendo dall’idea della scenografia teatrale, i designer di Tecnografica si sono cimentati nel Kirigami, un’antica tecnica orientale che prevede l’intaglio e la piegatura della carta con l’obiettivo di ottenere forme tridimensionali e in rilievo. Grazie a questo particolarissimo metodo di lavorare la carta, sviluppato interamente a mano, gli artisti di Tecnografica hanno ricreato strutture di carta che riproducono profondità e prospettiva, proprio come la scenografia sul palco di un teatro.

I nomi stessi dei soggetti grafici di Quarta Parete sono un omaggio al mondo dello spettacolo: Sipario, Odeon e Applauso. Questa capsule collection si apre con Sipario, un primo atto che racconta l’illusione della profondità attraverso morbide curve di carta. La collezione prosegue con Odeon, che prende il centro del palco con piccole strutture architettoniche di carta, le quali richiamano gli edifici dell’Antica Grecia che ospitavano rappresentazioni di canto, musica e poesia. Infine, le luci si spengono, il sipario si chiude e il battere delle mani riempie l’intera sala: Applauso è l’atto finale e la protagonista è un’intricata struttura tridimensionale in carta che si apre e si richiude su sé stessa.

Così come la scenografia crea una finta prospettiva sul palco, allo stesso modo le carte da parati di Quarta Parete creano l’illusione ottica della profondità in una stanza. Dove lo spazio sembra terminato, Quarta Parete aggiunge ulteriore tridimensionalità. Queste carte da parati risultano così estremamente interessanti nell’interior design, grazie alla loro capacità di creare inaspettati giochi di prospettiva o allargare idealmente spazi ristretti.