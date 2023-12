Natale all’insegna della Self-care con le lussuose novità firmate FOREO

Luci natalizie, mercatini montani, e tanta voglia di godersi una coccola in totale comfort e relax. Attimi di pura self-care per un rituale di bellezza e benessere che ci accompagnerà per tutto l’inverno. FOREO, il gigante svedese del beautytech, ha in serbo per noi le migliori idee regalo tra i suoi nuovissimi e più lussuosi trattamenti viso e corpo, per una pausa veramente con i fiocchi.

FOREO BEAR 2

Si tratta di un dispositivo a microcorrente e pulsazioni T-Sonic ideato per effettuare un lifting non invasivo nel comfort di casa propria, e per donare un viso rimpolpato, scolpito, e tonico come mai prima d’ora. Questo potente allenatore di ginnastica facciale ha tutto ciò che serve per rivitalizzare e rilassare al tempo stesso. Dai massaggi a pulsazione T-Sonic tra cui lo Shiatsu ed il Riflessologico, alle routine di trattamento a microcorrente tra cui il Gentle V-Shape Yoga ed il Contour Cardio, ogni sogno di bellezza e benessere diventerà magicamente realtà.

Abbinare al nuovo siero viso FOREO SUPERCHARGED Serum 2.0, per un’esperienza davvero premium e completa.

FOREO PEACH 2

E se invece il sogno nel cassetto fosse quello di trovare sotto l’albero di Natale la soluzione definitiva per eliminare i peli superflui? Anche qui FOREO viene in soccorso con il nuovo FOREO PEACH 2, il rivoluzionario dispositivo a luce pulsata (IPL) per eseguire ed ottenere l’epilazione definitiva nella praticità di casa propria. Con FOREO PEACH 2, la soluzione di epilazione permanente è facile e indolore. Un vero proprio investimento di bellezza per ottenere risultati impareggiabili e duraturi nel tempo. Questo rivoluzionario dispositivo realizzato in silicone ultra-igienico e super flessibile è dotato di un innovativo sistema di raffreddamento integrato.

Abbinato al lussuoso gel rinfrescante e lenitivo FOREO PEACH Cooling Prep Gel, regala una pelle liscia come la seta.

FOREO UFO 3

Per i momenti in modalità ‘fragole e champagne’ tutti dedicati a noi stesse, e serate di indimenticabile relax nel trambusto festivo, perché non donarsi una coccolosissima esperienza di SPA At-Home, in una palette meravigliosamente in stile Barbie. FOREO UFO 3 è il nuovo dispositivo del beautytech brand amato dalle celebrity di tutto il mondo che rivoluzionerà il modo in cui applicare la maschera viso, potenziandone gli effetti e massimizzandone i benefici: per un viso super idratato, luminosissimo, rimpolpato, e pronto per affrontare il freddo invernale.

Teporosa termoterapia, tonificante crioterapia, rilassanti pulsazioni T-Sonic e luci LED a spettro completo per soddisfare tutte le esigenze della pelle ed un effetto anti-age assicurato: questo Natale, un super pacchetto regalo con FOREO UFO 3. Abbinato alla nuova maschera viso FOREO Glow Addict della collezione Advanced Collection 2.0 regala quel tocco di brillantezza in più.

FOREO LUNA 4 e LUNA 4 MEN

Il regalo iconico firmato FOREO per eseguire una Swedish Beauty Routine completa e ottimale è la spazzola viso detergente e massaggiante di ultima generazione e bestseller del brand: FOREO LUNA 4. A fine giornata, lasciarsi cullare da questa sontuosa spazzola viso in silicone ultra-morbido ed ultra igienico con efficaci pulsazioni T-Sonic, per una detersione accurata ed un massaggio rivitalizzante a tutto tondo.

Questo dispositivo premium sarà un dono graditissimo anche nella versione da uomo per viso e barba FOREO LUNA 4 MEN.

Abbina i dispositivi LUNA 4 ‘per lei e per lui’ ai nuovissimi cosmetici FOREO LUNA Ultra Nourishing Cleansing Balm, FOREO LUNA Shaving + Cleansing Foam 2.0, e FOREO SUPERCHARGED HA + PGA Triple Action Intense Moisturizer: l’effetto Xmas Glow sarà assicurato.

FAQ Swiss – FAQ 102 e FAQ 202

Per un trattamento anti-age di livello professionale nel comfort di casa ed iper ottimizzato per risultati impareggiabili, il nuovo dispositivo FAQ 102 è ciò che cerchi: tecnologie avanzatissime quali la radiofrequenza (RF), l’elettrostimolazione (EMS), e le luci LED a spettro completo rendono FAQ 102 il non-plus-ultra per contrastare i segni del tempo e ringiovanire l’incarnato.

Ulteriore soluzione anti-age at-home è la lussuosissima maschera viso full-face FAQ 202. Impossibile pareggiare gli effetti e benefici offerti da questa innovativa maschera a LED, incluso anche il LED NIR (Near Infra Red). Ideata in morbidissimo silicone e ben 600 replicatori di luce, FAQ 202 rivitalizza, rassoda, e ringiovanisce il viso, donandoti tutta la luminosità di una notte stellata.

Abbinare FAQ 102 e FAQ 202 al nuovo primer viso FAQ P1 con ingredienti premium quale il preziosissimo miele di Manuka, per un trattamento viso a piena potenza.