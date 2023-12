Mercatini di Natale: tutti i più belli tra Trentino e Austria

Il Natale si avvicina e tutti, persino quelli un po’ Grinch dentro, non possono certo rinunciare all’atmosfera natalizia. Non fosse altro perché la loro dolce metà glielo impedisce trascinandoli a feste di accensione degli alberi e mercatini di Natale in ogni dove! C’è poi chi ha una vera passione per i mercatini, quelli dove, magari, finisce col non comprare assolutamente nulla, ma l’atmosfera natalizia che si respira lì è davvero impagabile! Ma quali sono i mercatini di Natale più belli? La scelta è ovviamente difficile ma noi abbiamo pensato a un piccolo itinerario tra Italia e Austria per trovare i mercatini dove fare i vostri regali di natale!

Mercatini di Natale Trentino

Se ci si trova nel Nord Italia il Trentino è sicuramente una delle mete più gettonate per le festività. Tra neve, canederli e ottimo vino infatti è scelto sempre da tantissimi viaggiatori. Qui poi, in ogni città paesino e persino lago si trovano mercatini di Natale, uno più caratteristico dell’altro! Se delle città ci occuperemo a breve, è bene sottolineare che, se decidete di inserire anche mete più naturali oltre alle solite città e paesi potreste davvero rimanere senza parole. Pensate, per esempio, di optare per una passeggiata sul lago di Carezza, arrivare e rimanere assolutamente senza parole nel non riuscire nemmeno a vederlo a causa della coltre di neve che lo nasconde completamente e finire col passeggiare intorno tra gli alberi innevati. A un certo punto potreste imbattervi in qualche piccola casetta in legno con cioccolata calda, una stufa e qualche piccolo souvenir a tema, ovviamente, natalizio. Cosa si può volere di più?

Mercatini di Natale Bolzano

Bolzano è una meta d’eccellenza. Se si passa dal Trentino diventa una tappa imperdibile. Durante il periodo delle feste, poi, tutta la città si veste a festa e i mercatini diventano davvero magici!

I mercatini di Natale di Bolzano sono diversi. Il principale si trova nel cuore della città, alle spalle del Duomo in piazza Walther ed esiste dal 1990. Fu infatti uno dei primi degli anni ’90. Tra le sue specialità più apprezzate tanto da renderlo famoso in tutto il mondo vi è l’artigianato e, ovviamente, le specialità gastronomiche tirolesi.

Tutto intorno al cuore della città e anche più in periferia sarà possibile trovare altre piccole casette sparse qua e là. Infine, in provincia di Bolzano si trova anche la graziosa Vipiteno, perfetta per una gita alla scoperta delle sue meraviglie e, ovviamente, dei suoi mercatini!

Mercatini di Natale Merano

Insieme a quelli di Bolzano, il Mercatini di Natale di Merano sono considerati tra i più belli del Trentino e anche d’Italia. A differenza di altri luoghi come le grandi città dove i prodotti venduti si sono standardizzati infatti in Trentino si riescono ancora a trovare tantissimi prodotti particolari dall’artigianato tutto a tema natalizio o invernale fino ai tanto amati prodotti gastronomici.

A Merano il mercatino si svolge sulla Kurpromenade, lontano dal traffico. Qui troverete ad attendervi luci, alberi di Natale, musica natalizia e candele che renderanno l’atmosfera davvero magica. Le bancarelle sono tantissime, più di 80, mentre per pranzare si può optare per qualcosa dalle bancarelle e gustarlo sotto alle famose sfere giganti riscaldate! In vendita nelle casette degli artigiani troverete sciarpe, maglioni, pantofole calde tipiche del Trentino, decorazioni natalizie, candele e moltissimo altro.

Infine, prima di scappare, cercate di concedervi un po’ di sano e caldo relax nelle moderne Terme di Merano, a pochissimi passi dal centro storico.

Mercatini di Natale Trento

Infine, ultima tappa tra i mercatini di Natale in Trentino, eccoci nella meravigliosa Trento. Il suo bellissimo centro storico già da solo vale la visita ma i mercatini di Natale di Trento lo rendono ancora più magico!

La prima manifestazione fu nel 1993 dove 22 casette di legno offrivano prodotti artigianali secondo l’antica tradizione alpina e idee regalo per le feste. Oggi le esposizioni sono diverse di cui due in particolare piuttosto note una in piazza Fiera e una in piazza Cesare Battisti più piccola. Al mercatino di Trento è possibile acquistare diversi oggetti riferibili al periodo natalizio o comunque ad oggetti d’epoca tipicamente trentini. Tra questi si segnalano presepi assieme abbelliti da decorazioni natalizie, portaincensi e portacandele, bambole, cappelli, pantofole e vetri soffiati artigianali.

Mercatini di Natale Innsbruck

E per chi si trova in Trentino e ha voglia di estero senza fare troppo strada? Beh la soluzione ideale sono i Mercatini di Natale di Innsbruck! Nella cittadina austriaca infatti ci sono un sacco di banchetti e mercatini di oggettistica e ovviamente cibo sulla via principale che, tra un acquisto e l’atro, vi condurrà fino al Tettuccio d’oro dove potrete assistere al meraviglioso meccanismo di una volta ancora attivo. Ovviamente prima di ritornare in patria, concedetevi una meravigliosa merenda a base di Sacher e cioccolata calda! Il Mercatino di Natale di Innsbruck apre solitamente da metà novembre fino a Natale ed è aperto tutti i giorni da mattina a sera. La via Maria-Theresien-Straße poi sarà tutta illuminata a tema, davvero impedibile!

Dall’Italia Innsbruck è facilmente raggiungibile sia in auto che appoggiandosi al comodo servizio offerto da Flixbus. Se si parte dal Trentino e si desidera vedere solo i mercatini e fare due passi in centro anche l’opzione di visitarla in giornata può essere un’ottima soluzione. Tra le ultime novità però per raggiungerli tutti toccando persino Monaco di Baviera c’è il treno. Le compagnie tedesche e austriache infatti hanno messo a disposizione alcuni treni per raggiungere tutti i paesini e città che amano festeggiare il Natale in Trentino, Austria e Germania.

Mercatini di Natale 2021

Mercatini di Natale di Bolzano 2021: 26 novembre 2021 – 6 gennaio 2022. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, tranne il 25 dicembre che sarà chiuso. Nei giorni festivi gli orari potrebbero variare.

Mercatini di Natale di Merano 2021: 26Novembre 2021 – 06 Gennaio 2022.

In data 25 dicembre il Mercatino rimane chiuso.

L’offerta gastronomica va dalle ore 10:00 alle ore 21:00 nei giorni feriali e fino alle ore 22:30 nei venerdì, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Gli stand degli artigiani chiudono alle ore 19:00 nei giorni feriali, mentre rimangono aperti fino alle ore 20:00 nei venerdì, nei fine settimana e nei giorni festivi.

Mercatini di Natale di Innsbruck 2021: 15 novembre – 23 dicembre 2021

Il mercatino di Natale del centro storico è aperto tutti i giorni dalle 11.00 alle 21.00.