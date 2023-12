Al via la POP-UP spa ELEMIS alle Thermes Marins Monte-Carlo

Le Thermes Marins Monte-Carlo accolgono, sino alla prossima primavera, la nuova POP-UP spa del brand londinese ELEMIS. Infatti, la spa di punta della Société des Bains de Mer di Monte-Carlo ha scelto di collaborare con questo marchio britannico, il più blasonato per lo skincare.

Grazie ai suoi oltre 30 anni di esperienza e alla sua presenza in più di 45 paesi, ELEMIS rappresenta un marchio dello skincare che può contare su un’anima da aromaterapista, una mente da artista con un approccio scientifico ai risultati. Linda Steiner, che ha fondato questo marchio a Londra nel 1989, ha immaginato una gamma di prodotti di skincare il più possibile vicina alla natura, con un’unica priorità: fornire risultati visibili grazie a dei prodotti per la cura della pelle capaci di mettere insieme un approccio olistico e una tecnologia brevettata all’avanguardia. Per raggiungere questo obiettivo, i prodotti di questo brand, che hanno vinto molti premi riservati ai cosmetici, si dedicano alla cura del viso e del corpo grazie alle loro formule rivoluzionarie, ai trattamenti termali, agli integratori alimentari e tanto altro.

Nel 2023, ELEMIS ha ottenuto la certificazione B Corp. Questa certificazione contribuisce all’obiettivo dell’Azienda di diventare il marchio dei prodotti di skincare top di gamma più sostenibile del Regno Unito, con un’attenzione particolare alla protezione e al ripristino della biodiversità, senza dimenticare un migliore impatto su clima e salute.

Per offrire ai clienti un’esperienza unica nel rispetto dell’ambiente, questo brand si dedica alla cura della pelle e del corpo seguendo un approccio sostenibile. L’obiettivo finale è quello di tutelare e ripristinare la biodiversità, per avere un impatto positivo sul clima e garantirci un futuro più luminoso. Per l’intera durata della collaborazione pop-up saranno offerti agli ospiti dei prodotti per la cura del viso, del corpo e della pelle, progettati in armonia con la natura e alla ricerca del benessere.

Qualche esempio? Il Rituale esfoliante al sale marino e fiore di frangipane per lisciare e nutrire il corpo. Questo trattamento esfoliante morbido e sensoriale donerà una carnagione radiosa, una pelle morbida e uno spirito armonizzato. Questo rituale termina con l’applicazione della Crema Sontuosa Corpo Frangipani, lasciando la pelle luminosa, rigenerata e delicatamente profumata; il Rituale esfoliante al limone & zenzero per rinvigorire e apportare vitalità a tutto il corpo. Questo trattamento esfoliante terminerà con l’applicazione della Crema Corpo Musclease, dalle note di rosmarino e di pino offrendo un effetto calmante, rilassante ed equilibrante per una sensazione di leggerezza per tutta la giornata; l’Impacco Nutriente, il monoi di frangipane calma e ammorbidisce la pelle. Un impacco confortante che regala un cocoon di benessere: L’impacco Rilassante, un mix aromatico riparatore che aiuta e creare le essenze calmanti del mare. È composto dall’alga bruna, la Laminaria Digitata riconosciuta per le sue proprietà antiossidanti. Questo impacco lascerà il corpo e lo spirito rilassati, distesi e equilibrati. E poi, Trattamenti viso, Massaggi vios, corpo e piedi.

Le Thermes Pop-Up Marins Monte-Carlo sono collegate direttamente sia all’Hotel Hermitage Monte-Carlo, sia all’Hotel de Paris Monte-Carlo. Sospese tra cielo e mare, le Thermes Marins di Monte-Carlo uniscono innovazione e competenza con 6.600 m2 dedicati al benessere, al fitness e alla medicina preventiva. Si tratta di una location d’eccezione nel cuore di Monaco, affacciata sul Mediterraneo, che garantisce una pausa all’insegna del lusso e della salute. Le Thermes Marins di Monte-Carlo sono dotate di strutture di ultima generazione completamente all’avanguardia e possono contare su di un team di esperti che comprende professionisti in ambito medico, nutrizionisti nonché dei coach per la salute e per lo sport.