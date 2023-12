Camminare con stile: guida ai tacchi a spillo

La moda è un ambito che prende in considerazione numerosi aspetti di un outfit, cercando di creare sinergie tra diversi capi. A fare gran parte del lavoro, però, sono spesso le calzature: le scarpe scelte possono fare decisamente la differenza nel risultato dell’outfit.

In questo contesto, icone del cinema come Marilyn Monroe e Audrey Hepburn hanno reso il tacco a spillo sinonimo di glamour, trasformandolo in un accessorio imprescindibile per chi desidera avere grazia e stile.

Nell’articolo che segue, esploreremo quindi la storia affascinante dietro questi calzari simbolo di femminilità, svelando segreti e consigli su come indossarli con sicurezza e autenticità.

La nascita di un’icona dagli anni 50 a oggi

La storia dei tacchi a spillo è un affascinante viaggio attraverso epoche di moda e cambiamenti culturali.

Nati nel fervore degli anni 50 e 60, questi affilati gioielli del design calzaturiero hanno avuto il loro battesimo nell’iconico “new look” di Christian Dior, un’estetica femminile sofisticata che richiedeva una calzatura altrettanto raffinata.

Tuttavia, la loro prima incarnazione, con tacco in legno, presentava sfide pratiche risolte solo dai geniali artigiani di Vigevano nel 1953, dando inizio a una produzione di massa che avrebbe fatto della città la capitale mondiale della calzatura.

Le celebrità del cinema come Marilyn Monroe, Brigitte Bardot e Audrey Hepburn hanno successivamente trasformato i tacchi a spillo in un simbolo di femminilità audace, rendendoli immortali.

Da Firenze a Roma, da Parigi a Torino, stilisti come Salvatore Ferragamo, Dal Co’, Roger Vivier e Aldo Sacchetti hanno contribuito a definire l’estetica di un’epoca attraverso le loro creazioni.

La seconda metà degli anni 60 ha visto un declino temporaneo di queste calzature, in parte dovuto alla ribellione sociale e femminista. L’oblio ha perdurato fino agli inizi degli anni ’80, quando la moda ha riscoperto il fascino e l’attrattiva degli stili degli anni ’60.

Da allora, i tacchi a spillo hanno conosciuto una nuova era, diventando un emblema di bellezza e stile. La moda contemporanea, con stilisti come Gucci, Prada, Manolo Blahnik e Louboutin, ha continuato a plasmare il design del tacco a spillo, rendendolo un’icona senza tempo che sfida le tendenze.

Come indossare al meglio i tacchi a spillo

I tacchi a spillo rappresentano eleganza e, per indossare con sicurezza questi affascinanti accessori, è fondamentale seguire alcuni consigli di stile.Prima di tutto, la postura è fondamentale: mantenere la schiena dritta conferisce un’aura di raffinatezza. Inoltre, per evitare di sembrare instabili, è buona norma cercare di distribuire il peso uniformemente su entrambi i piedi.

Quanto all’abbigliamento, i tacchi a spillo si sposano splendidamente con abiti eleganti o con un paio di jeans skinny per uno stile casual-chic. Un vestito midi o una gonna a tubino possono esaltare la silhouette, mentre una camicia oversize con pantaloni crop aggiungono un tocco moderno.

Per chi desidera sperimentare, gli stivali con tacco a spillo sono perfetti per le mezze stagioni, mentre le scarpe slingback aggiungono un tocco di classe.

Se non si è pratici, è importante ricordarsi sempre di fare qualche prova a casa per abituarsi alla camminata e, soprattutto, è fondamentale investire in solette o plantari per un maggiore comfort.