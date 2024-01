Sensoria Dolomites: l’inverno è come lusso per l’anima

La combinazione perfetta per una vacanza invernale tra sport, benessere e gusto al Sensoria Dolomites, il nuovo hotel di lusso adults only 4 stelle superior inaugurato nell’estate 2022. Questo resort ha aerto i battenti per la stagione invernale e accoglie gli ospiti con la consolidata formula all-day-inclusive per godersi uno spensierato soggiorno in questo tempio del benessere voluto dai padroni di casa Lea Oberhofer e Simon Leitner. Un’esperienza che inizia la mattina presto con attività all’aria aperta nella natura, prosegue con il relax nella Spa di 1.000 metri quadrati e si conclude con l’arte culinaria dello chef Hichame El Mahi.

Per iniziare la giornata basta aprire la finestra della propria stanza e ammirare il panorama che spazia dalle cime degli alberi tutt’intorno all’hotel alle meravigliose Dolomiti Unesco. Lascia senza parole il massiccio dello Sciliar con i suoi 2.564 metri di altitudine. Proprio dietro l’angolo, a soli 5 minuti a piedi, ci sono gli impianti di risalita dell’Alpe di Siusi: una posizione strategica che permette di raggiungere le piste senza muovere l’auto. Sensoria Dolomites non è solo un hotel di lusso, ma un vero e proprio tempio di energia e benessere circondato da scorsi unici e ottimo punto di partenza per attività nella natura.

Per vivere appieno le esperienze outdoor che questo territorio offre, le guide specializzate dell’hotel sono pronte a consigliare i percorsi più adatti e ad accompagnare gli ospiti alla scoperta delle Dolomiti in ogni stagione. Da dicembre sarà dunque possibile partecipare a tour guidati di scialpinismo, oppure provare ciaspolate ed escursioni invernali in cooperazione con la scuola di sci Alpe di Siusi o provare lo ski safari, l’esperienza di sciare in più comprensori del circuito Dolomiti Superski nello stesso giorno. Altri servizi inclusi nel soggiorno sono il noleggio di zaini per escursioni, bastoncini da trekking e ciaspole e il deposito per attrezzatura sportiva e da sci in hotel.

Concedersi il tempo per rigenerare il corpo e staccare dalla routine quotidiana è sempre più una necessità al giorno d’oggi: per questo, terminata la giornata sulla neve, al rientro in hotel si può vivere l’ambiente zen dei 1.000 metri quadrati dell’area wellness di Sensoria Dolomites. Un luogo dedicato al lusso per l’anima con saune in cui provare le gettate di vapore con essenze inebrianti, angoli relax e la piscina interna che prosegue in un’infinity pool esterna con vista sul massiccio dello Sciliar.

Inoltre, una selezione di trattamenti benessere su misura per lei e per lui come massaggi decontratturanti per i muscoli della schiena, o rivitalizzanti per gambe e articolazioni oppure una semplice coccola di benessere con i trattamenti signature della Spa come “On Cloud n°9” e “Soulful Aroma Moments”: il primo per avere una schiena rilassata e gambe più leggere, il secondo un rituale di benessere per tutto il corpo con oli essenziali.

Per gli amanti della buona cucina e Sostenibilità, ecco la proposta del Ristorante Anima. Una cucina gourmet che segna l’incontro tra culture diverse esaltando i sapori del territorio, grazie alla maestria dello chef Hichame El Mahi. Ogni piatto è concepito tenendo conto del fondamentale rispetto per l’ambiente, con ingredienti freschi e di qualità da fornitori locali selezionati facendo attenzione all’impatto sulla natura circostante e alla stagionalità.

La tradizione gastronomica locale si reinventa in modo audace per creare in ogni boccone un viaggio tra passato, presente e futuro con aromi e sapori genuini da nord, sud e ovest. Un percorso sensoriale per il corpo e per l’anima.