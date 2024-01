Artesi, Agha e Ardeco, tre marchi del Gruppo Artesi in un’unica realtà

Il Gruppo Artesi si pone come un interlocutore unico per l’arredamento completo della stanza da bagno. Le diverse tappe di questo percorso produttivo e creativo partono nel 1990 a Sacile con la nascita di Artesi, cui fanno seguito nel 1993 Ardeco e nel 2010 Agha che amplia la capacità propositiva con le proposte per la zona doccia.

La produzione dei tre marchi è concentrata nel sito produttivo di Maron di Brugnera, Pordenone, una sede di oltre 25.000 metri quadri inaugurata nel 2018 e recentemente arricchita dallo showroom progettato dal direttore artistico del Gruppo, Enrico Cesana. Nel 2019, a completamento di un percorso teso al raggiungimento dell’obiettivo di produrre e commercializzare su territorio nazionale e all’estero mobili interamente prodotti in Italia, caratterizzati da qualità e coerenza stilistica e funzionale, avviene la fusione dei tre marchi e nasce il Gruppo Artesi.

Qualità dei materiali, processi di lavorazione certificati e controllati, nuovi criteri progettuali e modalità produttive, importanti investimenti in tecnologia sono stati in questi anni il fulcro del Gruppo, rivolti anche verso il rispetto ambientale e il risparmio energetico. Le proposte del Gruppo, che spaziano dal classico al design, permettono di personalizzare l’ambiente bagno in ogni sfumatura anticipando in molti casi le tendenze del mercato.

Ardeco, infatti, è stata la prima azienda a introdurre il metallo nell’arredobagno, mentre Agha ha saputo fin da subito creare e proporre un sistema colore che ha permesso di abbinare tutte le docce ai diversi ambienti. I tre marchi, lavorando ognuno sulle proprie specificità, sono il plus valoriale del Gruppo, che affronta il prossimo futuro con importanti novità.

ARTESI – Modello Heritage

Firmata da Enrico Cesana la collezione Heritage by Artesi dimostra appieno l’intramontabile forza espressiva del legno. Un legno dove le diverse texture narrano di sensazioni tattili e percorsi estetici unici e personali nella loro fruizione. Le venature, mai uguali fra loro, garantiscono una serie di mobili dotati di una esclusiva diversità. Nuove finiture in rovere e noce canaletto portano inoltre verso soluzioni compositive tese a garantire una continuità, formale ed estetica, fra gli ambienti della casa.

AGHA – Modello Way

La collezione Way by Agha è disegnata da Enrico Cesana. Un box doccia che vuole riscrivere il concetto di pulizia progettuale. Senza telaio, 210 cm in altezza, con profili in alluminio, ante scorrevoli sganciabili, carrelli con cuscinetti a sfera in acciaio inox di 3 cm di diametro il box Way è dotato di lastre in vetro temperato di 8 mm di spessore, una soluzione funzionale che esalta il design estremamente pulito e quadrato. La chiusura delle ante è a calamita in pvc ultra trasparente, con la possibilità di disporre di una chiusura inserita nel profilo in alluminio. I profili sono a muro, con compensazione telescopica.

ARDECO – Modello Yoko

La ricerca di una matericità raffinata e di volumi essenziali sono alla base della collezione Yoko by Ardeco disegnata da Enrico Cesana. Protagonisti sono i vetri, gli specchi, il gres, i laccati e le diverse essenze che formano i frontali, contribuendo alla creazione di cornici contenitive che esaltano le scelte estetiche e formali. I volumi delle basi folding, unitamente a nuovi elementi orizzontali a giorno, abbattono i confini visivi, sottolineando i profili minimal e allo stesso tempo decisi delle ante.