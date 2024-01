GESSI presenta la nuova collezione Ventaglio

Leader del settore e azienda di spicco del Made in Italy nel mondo, GESSI innova ancora una volta, attraverso le forme e i segni, nel suo consolidato percorso al servizio del mondo dell’architettura portando ancora una volta strumenti e soluzioni inedite.

Presentata in anteprima in occasione del Salone del Mobile 2023, la nuova collezione VENTAGLIO è caratterizzata, così come il nome suggerisce, da silhouette dal sofisticato richiamo orientale. Attraverso elementi ad apertura progressiva, che richiamano a tutto tondo la forma e il linguaggio del ventaglio stesso, il risultato è innovativo e assolutamente originale nell’ambito dell’arredo bagno.

Emblema di raffinatezza, fin dall’antichità noto in Cina come simbolo di prestigio e nelle corti settecentesche europee come mezzo di un linguaggio cifrato, il ventaglio viene oggi reinterpretato da GESSI per portare in casa il suo fascino senza tempo.

La collezione è stata sviluppata da GESSI in collaborazione con l’architetto e interior decorator filippino Michael Vincent UY, con cui l’azienda ha realizzato nel 2020 anche i bagni del ristorante Il Foyer del Teatro alla Scala di Milano. Lo studio MVUY, da lui fondato a Milano, ha un portfolio estremamente vario di progetti dove calibra sottilmente la storia con la contemporaneità, i dettagli raffinati che migliorano l’esperienza, l’armonia spaziale contrastata e gli accenni unici dell’Oriente intrecciati con il savoir-faire progettuale dell’Occidente.

Elemento di grazia estetica, rappresentativo di un linguaggio ricco di significati, il ventaglio diviene espressione di design ricercato, con forme sagomate quasi aerodinamiche, in un gioco di contrapposizione tra superfici morbide e lineamenti slanciati, in un cambio continuo esaltato dai riflessi di luce e ombre. Richiamando il movimento del ventaglio, attraverso linee che si aprono progressivamente, le forme sovrapposte sottolineano un ineguagliabile effetto chiaroscuro.

Disponibile in tutte le finiture GESSI, numerosi sono i dettagli che identificano ed esaltano la cura estetica di ogni prodotto della collezione VENTAGLIO. Dalla leva rastremata alla bocca ad apertura graduale, dalla base conica al corpo che raccorda angolo retto e curva, tutto emana equilibrio, in un insieme, piacevole al tatto, di rigore e morbidezza.

Anche questa è espressione del “saper fare” di GESSI che entra nell’ambiente più intimo dell’abitare con lo stile minimalista di VENTAGLIO. La collezione trae ispirazione dal concetto di estetica che, in Giappone, è considerato una parte integrante della vita quotidiana. Ricerca l’armonia nella semplicità e invita alla contemplazione degli oggetti con la loro vita fissa e interiore. Forme pure che esortano a porre la propria attenzione sulla profonda sensibilità per la dimensione emotiva ed affettiva di ogni cosa. La bellezza della sobrietà, così semplice e diretta, attraverso cui ogni persona può provare il grande senso di unione con l’Universo. E raggiungere quel benessere psicofisico che GESSI vuole instillare con le sue creazioni.

Eccellenza manifatturiera, nuovi concept e soluzioni innovative raccontano l’ecosistema virtuoso GESSI, protagonista del lifestyle grazie alla filosofia di vestire con un total look l’ambiente più intimo dell’abitare, per un piacere quotidiano nel prendersi cura di sé.