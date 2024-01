UNIQLO celebra la giornata dell’amore con un regalo speciale

Il RE.UNIQLO Studio è lo spazio nello store di UNIQLO, in piazza Cordusio a Milano, dedicato a perseguire un nuovo futuro per gli abiti. Mantenendo gli articoli UNIQLO in circolazione più a lungo e massimizzando le possibilità che gli abiti hanno da offrire, RE.UNIQLO Studio mira ad aiutare i clienti a godere del LifeWear pienamente, liberamente e più a lungo.

Presso il RE.UNIQLO Studio è possibile far personalizzare tutti i capi presenti in store con una serie di ricami unici. Fino a domenica 18 febbraio, in occasione di San Valentino, sarà possibile scegliere tra 8 illustrazioni create in esclusiva dall’artista Lynn Cosyn, l’illustratrice originaria del Lussemburgo.

Il suo obiettivo di produrre immagini sognanti e poetiche per tutte le generazioni è fortemente sostenuto dal suo approccio all’illustrazione. Immagini che raccontano storie scomponendo idee o esperienze complesse in soggetti semplici, che ridotti alla loro forma più elementare e composti in modo eclettico conferiscono alla sua arte un temperamento divertente.