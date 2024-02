Inverso: la nuova collezione amplia la proposta di GESSI

Presentata in anteprima in occasione del Salone del Mobile 2023, la nuova collezione Inverso di GESSI amplia la proposta di creazioni caratterizzate dai decori in “metallo tessuto” e diviene sintesi del suo percorso originale basato su valori peculiari e distintivi.

L’azienda, leader del settore ed emblema del Made in Italy, è riconosciuta per aver portato, fin dalla sua fondazione nel 1992, all’interno del luogo più intimo dell’abitare un forte e costante rinnovamento attraverso delle innovazioni che sono diventate pietre miliari nel settore e delle vere e proprie icone nel mondo del design.

Con INVERSO scrive un nuovo capitolo nella storia dell’arredobagno narrata con il linguaggio della moda. Una storia che ha inizio nel 2002, con la collezione Rettangolo, quando GESSI ha portato per la prima volta nel settore forme squadrate e lineari, facendo da apripista lungo una strada in cui tanti si sono poi messi in fila. Nel 2017, con la novità assoluta del “metallo tessuto”, ha arricchito le superfici delle sue creazioni con lavorazioni dai richiami tipicamente Made in Italy, dal tessile alla pelletteria, dalla meccanica all’oreficeria.

Sull’onda del grande successo delle collezioni decorate dal Woven Metal – da Gessi 316 agli Spotwater passando per gli hardware doccia Shower G, i Flush Plates Limited Edition sconfinando nell’outdoor e nel living con la collezione di vasi e diffusori di fragranze della collezione Home Decor fino alla nuova collezione Habito – nasce così INVERSO.

La collezione racchiude in sé gli elementi caratterizzanti del brand, dal rettangolo al cerchio, in un percorso che porta queste due forme geometriche ad unirsi in un connubio indissolubile, esaltato da elementi che, in un ossimoro, si contrappongono in un’armonia assoluta: il cilindro del corpo si combina con la base quadrata su cui poggia, la bocca super sottile e la leva decorata portando ad un’estrema leggerezza e pulizia delle forme, emblema di minimalismo e purezza delle linee.

Segno di innovazione in INVERSO è anche la re-inventata ergonomia dell’apertura del miscelatore che, in un gesto consueto, trova una nuova sensazione arricchita dalla sensorialità delle texture, in un risultato di estrema facilità d’uso e funzionalità.

Ma sono le texture del “metallo tessuto” RIGATO e DIAMANTATO, ad esprimere al massimo le loro caratteristiche grazie ai piani ortogonali, da cui la collezione INVERSO trae il nome, che si formano tra gli elementi nel cambio di direzione dei piani:

RIGATO accentua ancora di più il gioco di linee prospettiche

DIAMANTATO crea riflessi di luce, soprattutto nella versione lucida

In tutte le versioni di finitura e texture, le forme minimali e pure di INVERSO sono ideali per arredare interni metropolitani che esprimono avanguardia. Espressione del saper-fare GESSI, ogni elemento della collezione racconta l’esperienza trentennale di un’azienda unica nel panorama del lifestyle internazionale.

GESSI Spa

Da un’intuizione di Umberto Gessi e del figlio Gian Luca, nel 1992 nasce Gessi, realtà oggi riconosciuta a livello internazionale, parte di Altagamma, emblema del made in Italy nel mondo, che unisce artigianalità, tecnologia e innovazione senza dimenticare la responsabilità verso l’ambiente in cui viviamo.

Profondamente legata al territorio in cui è nata, in Valsesia, ha sede nel Parco Gessi, un’oasi di 1.500.000 mq in espansione con nuovi insediamenti produttivi certificati LEED. Con oltre 800 dipendenti, Gessi opera in oltre 80 paesi con 12 filiali commerciali distribuite tra Asia, Europa, Medio Oriente e Nord America, e con le Case Gessi di Milano, Londra, Dubai, Singapore, Rihad e presto a New York, dove vivere una esperienza diretta attraverso i cinque sensi di quello che The Private Wellness Company rappresenta. Il successo mondiale è riconosciuto da ricavi netti che hanno raggiunto la cifra di 182 milioni di euro nel 2022, in crescita del +20% rispetto al 2021, che evidenziano la responsabilità economica imprenditoriale nei confronti dei dipendenti e del territorio.