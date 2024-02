Dal 15 al 21 aprile prossimo, la presenza dell’azienda giapponese, leader nella produzione di mobili in legno, Karimoku Furniture Co. alla Milano Design Week 2024 sarà più ampia e significativa rispetto allo scorso anno.

Karimoku organizza una esposizione per ciascuno dei suoi tre marchi: Karimoku New Standard, MAS e SEYUN, in Zona Tortona. Le diverse location sono situate a pochi passi l’una dall’altra lungo via Tortona, nel quartiere “storico” del fuorisalone, in modo che i visitatori possano sperimentare qual è la visione del mondo di ciascun marchio.

In fiera, a Rho, nel padiglione 24 un’importante mostra metterà in evidenza Karimoku Case, marchio specializzato in mobili progettati per uso architettonico.

Un’imperdibile occasione per scoprire le novità e ammirare la sapiente lavorazione del legno dell’azienda giapponese.

KARIMOKU CASE

Una collezione di mobili destinati a specifici progetti architettonici.

Karimoku Case , marchio dedicato alla creazione di arredi destinati a progetti architettonici, è presente al Salone del Mobile.Milano per la terza volta. Lo spazio espositivo di 160 m2 è curato in collaborazione da Norm Architects, a cui è affidata la design direction del marchio, e dall’architetto indipendente Keiji Ashizawa . L’ambiente sarà generosamente utilizzato per esporre le opere pensate, con un approccio progettuale unico che ripensa il rapporto tra lo spazio e l’arredamento, per CASE 09 “BELLUSTAR TOKYO” e CASE 10 “Azabu Hills Residence”. Il tema della mostra è il “contrasto naturale”: attraverso un allestimento che consentirà di conoscere il marchio, i visitatori potranno vedere Karimoku Case sotto una nuova prospettiva, con la consapevolezza dell’armonia tra buio e luce.

KARIMOKU NEW STANDARD

Tra arredamento e arte, per sperimentare l’essenza di KNS: tecnologia, innovazione, sostenibilità e divertimento.

Karimoku New Standard (KNS), dopo la sua prima apparizione nel 2010, ritorna alla Milano Design Week dopo cinque anni dall’ultima esposizione nel 2019. In uno studio utilizzato da artisti in via Tortona 4 presenta in un’unica installazione pezzi di artisti giapponesi e di designer stranieri, fedele alla sua filosofia che privilegia le collaborazioni culturali che superano i confini nazionali e regionali. Lo spazio, con il suo tipico cortile milanese, verrà allestito in collaborazione dalla stilista svizzera Connie Fusser e dal direttore creativo di KNS David Glättli. Mentre in passato KNS ha creato spazi distintivi e confortevoli, questa volta trasformerà lo studio d’artista in un ambiente da vivere, esteticamente piacevole, dove vengono superati i confini tra arredamento e arte si sperimenterà l’essenza di KNS: tecnologia, innovazione, sostenibilità e divertimento.

MAS

Al Fuorisalone gli arredi contemporanei e futuri realizzati con il profumato legno di cipresso Hinoki

L’estetica del marchio giapponese di mobili MAS viene presentata, nel contesto della Milano Design Week, come arredo contemporaneo e futuro a partire dal legno di cipresso giapponese Hinoki, che costituisce il principale materiale di partenza e il DNA del marchio. Curato dal designer Ville Kokkonen , il progetto di ricerca si concentra sul legno di Hinoki che, dall’architettura agli attrezzi agricoli, è presente nella cultura giapponese nel corso del tempo in un’ampia varietà di modi. L’allestimento mira a mostrare le caratteristiche e le proprietà della famosa e profumatissima specie arborea nativa del Giappone.

SEYUN – ZAHA HADID DESIGN® x Karimoku

Quando la creatività di ZHD, unita a soluzioni digitali e tecnologiche avanzate, incontra la maestria della lavorazione del legno di Karimoku, nascono opere d’arte per arredare spazi residenziali e contract.

In occasione del FuoriSalone 2024, ZAHA HADID DESIGN® e Karimokupresentano i nuovi pezzi della Seyun Collection, una famiglia di sedie, poltrone, sgabelli da bar, tavoli e vassoi tutti realizzati in legno, pensata per creare un’atmosfera armoniosa e coerente. Una vibrante composizione di continuità visiva e materica, che amplifica sia l’integrità del design che la qualità del processo produttivo.

Esperienze multisensoriali, combinate con una grafica accattivante a pavimento e a parete, trasformano lo spazio espositivo di via Tortona 12 in un viaggio coinvolgente per esplorare molte delle caratteristiche e delle peculiarità del legno come mezzo espressivo.

I pezzi esposti danno un’idea della natura del lavoro di ZHD, caratterizzato da geometrie, complesse ma leggibili, ottenute grazie all’implementazione di soluzioni digitali e tecnologiche avanzate. Tutto questo unito alla qualità ineguagliabile dell’artigianato di Karimoku , allo stesso tempo high-tech e high-touch.

L’allestimento offre una panoramica completa della collaborazione in corso tra ZAHA HADID DESIGN® e Karimoku , evidenziando differenze e somiglianze e come queste siano metodologicamente sincronizzate e complementari.

Presenza in fiera e in città:

Karimoku Case al Salone del Mobile.Milano 2024

Date: da martedì 16 a domenica 21 aprile 2024

Orari: 9.30 – 18.30 *Domenica fino alle ore 15.00

Sede: Rho Fiera Milano, Padiglione 24 Stand G05

Karimoku New Standard al Fuorisalone 2024

Date: da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2024 *Press day 15 aprile

Orari: 10.00 – 19.00 *Domenica fino alle ore 15.00

Sede: via Tortona 4, Milano (MM2 Porta Genova F.S.)

MAS al Fuorisalone 2024

Date: da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2024 *Press day 15 aprile

Orari: 10.00 – 19.00 *Domenica fino alle ore 15.00

Sede: via Tortona 14, Milano (MM2 Porta Genova F.S.)

SEYUN – Zaha Hadid Design® x Karimoku al Fuorisalone 2024

Date: da lunedì 15 a domenica 21 aprile 2024 *Press day 15 aprile

Orari: 10.00 – 19.00 *Domenica fino alle ore 15.00

Sede: via Tortona 12, Milano (MM2 Porta Genova F.S.)