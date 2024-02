Guerlain presenta Bee Bottle Cherry Blossom Millésime 2024

Rendendo omaggio alla fioritura dei ciliegi, Maison Guerlain introduce una nuova edizione d’eccezione, limitata e numerata dell’iconica fragranza floreale Cherry Blossom.

Per questo Millésime 2024, Guerlain ha collaborato con il gioielliere francese Philippe Ferrandis, protagonista della gioielleria parigina. La leggendaria Bee Bottle è stata decorata con un meraviglioso anello che rende omaggio al rituale dell’Hanami e rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore alla stagione dei fiori.

Realizzato a mano e frutto di un eccezionale savoir-faire, l’anello è impreziosito da due fiori di Sakura smaltati con un color rosa chiaro e delicatamente decorati con oro 24 carati e cristalli scintillanti.

Cherry Blossom si trasforma in un vero gioiello: per la prima volta presenta non solo un decoro per il flacone, ma un capolavoro che può essere indossato. E al suo interno… il bergamotto, accompagnato da un accordo di tè verde, illumina la fragranza con il suo solare splendore. Successivamente, si dispiegano i preziosi petali dei fiori di ciliegio insieme al lillà cipriato e al dolce gelsomino. Un valzer a tre tempi guidato dalla leggerezza delle note dei muschi bianchi e dal loro candido sillage.

Bee Bottle Cherry Blossom Millésime 2024 by Philippe Ferrandis (125ml) è un’edizione limitata disponibile nella Guerlain Boutique presso Sinatra Galerie de Beauté a Torino, in Rinascente Milano Duomo e sull’e-commerce guerlain.com