Bagaglio a mano: tutto ciò che è necessario mettere in valigia secondo gli esperti

Al giorno d’oggi volare può essere un vero e proprio incubo. I viaggiatori sembrano fin troppo a loro agio nel togliersi le scarpe e i calzini durante il volo, nel litigare con gli assistenti di volo e nell’essere generalmente sconclusionati. I cani fanno la cacca nel corridoio. Al di là del comportamento dei passeggeri e dei loro amici pelosi, se volate in classe economica di base spesso vi sembra di essere seduti su uno sgabello della mensa delle elementari, solo che voi e tutti gli altri siete adulti. E in effetti, anche con il sedile più comodo dell’aereo, non c’è modo di evitare il fatto che state volando a 36.000 piedi di altezza per ore e ore in una piccola cabina con aria secca e servizi igienici minuscoli.

A peggiorare ulteriormente la situazione, le compagnie aeree stanno aumentando le tariffe per i bagagli, sia per quelli da stiva che per il bagaglio a mano, il che significa che i viaggiatori devono essere ancora più strategici nel decidere cosa mettere in valigia e perché, al fine di risparmiare un po’ di soldi per il loro prossimo grande viaggio.

Fortunatamente, ci sono modi per migliorare l’esperienza di volo anche se non si rientra nella fascia fiscale della business o della prima classe. Di seguito sono elencati gli oggetti più essenziali che dovreste portare con voi sul vostro prossimo volo, secondo gli assistenti di volo, i viaggiatori esperti e i viaggiatori in carriera. Non tutti hanno gli stessi suggerimenti sulle cose migliori da mettere in valigia per un viaggio, ma dalle decine di persone che hanno dato il loro contributo per questo articolo, è emerso un tema generale: Il bagaglio a mano deve essere rifornito degli elementi essenziali per affrontare i problemi principali: igiene, cura della pelle, tecnologia e comfort. Dovreste anche avere un buon sistema per organizzare tutto questo materiale, sia che lo mettiate nella vostra valigia personale o in quella del bagaglio a mano.

Per esempio, quando si tratta di combattere la temuta pelle dell’aereo, Ben Whatman, Inflight Services Manager di Air New Zealand, suggerisce un nebulizzatore per il viso per idratare la pelle a metà volo, mentre Lori Thompson, assistente di volo di Delta Air Lines, consiglia un mini umidificatore.

Sia che viaggiate in tutto il mondo o che prendiate un breve volo per il fine settimana durante quella che dovrebbe essere un’altra intensa stagione di viaggi estivi, ecco cosa mettere in valigia per rendere il vostro prossimo viaggio ancora migliore.

Un mini kit di igiene essenziale

Il contenuto del vostro kit per l’igiene dipende da voi e da ciò che definite come igiene. Ma il consenso generale sui must have è: spazzolino da denti, dentifricio, detergente per il viso, salviette umidificate e deodorante. I dettagli variano da persona a persona. In definitiva, anche se i vostri piani di viaggio dovessero saltare, avrete un modo per rinfrescarvi.

Suggerisco i seguenti articoli, racchiusi in un sacchetto con cerniera:

Spazzolino da denti da viaggio

dentifricio

Colluttorio da viaggio

Lavaggio del viso

Salviette umidificate

Maschera N-95 per il viso

Salviette disinfettanti

Deodorante

Mi piace anche mettere in borsa della biancheria intima di ricambio. Anche questo è stato un suggerimento di molti altri frequent flyer: biancheria pulita e fresca può garantire che anche i peggiori ritardi di viaggio non vi lascino in giro puzzolenti.

Prodotti per mantenere la pelle fresca

Oltre all’igiene di base, un’altra componente importante del vostro bagaglio a mano dovrebbe includere prodotti per la pelle in grado di sopportare l’aria secca della cabina e le lunghe ore trascorse in aeroporti affollati, senza dormire molto e con lo stress di arrivare in tempo alle coincidenze del volo. Questo va oltre il semplice detergente per il viso. Idratante, tonico, maschere per il viso e persino trattamenti per le macchie possono essere inseriti nel vostro mini kit per la cura della pelle.

Alcune aziende creano anche kit da viaggio. Drunk Elephant, Dermstore e Paula’s Choice offrono ottime opzioni, a seconda del vostro tipo di pelle e del vostro budget. Per mantenere le cose semplici (e più ecologiche), potete acquistare contenitori da viaggio riutilizzabili e riempirli con i vostri prodotti abituali. A me piacciono i piccoli contenitori magnetici di Cadence, ma è possibile acquistare anche contenitori riutilizzabili più economici.

Ben Whatman di Air New Zealand suggerisce un prodotto specifico: Origins Super Spot Remover. “È un prodotto assolutamente miracoloso, lo giuro! Ne tengo sempre uno nella borsa della cabina: se vedo comparire una piccola macchia o un brufolo, questo lo elimina in un attimo”, ha detto Whatman.

Altri articoli indispensabili? Il balsamo per le labbra e la nebbia per il viso. Whatman suggerisce il Lip Balm #1 di Kiehl’s. Io sono una fan della combinazione di Aquaphor e del balsamo labbra SPF 30 di Sun Bum. Per quanto riguarda i nebulizzatori per il viso, avete molte opzioni: potete persino mettere in valigia un mini-umidificatore portatile, se siete disposti a farlo, come l’assistente di volo della Delta Air Lines Lori Thompson.

“Le nostre camere d’albergo possono essere piuttosto secche, e dopo un viaggio un mini umidificatore aggiunge all’aria l’umidità di cui ha bisogno”, ha detto la Thompson a Thrillist. “Questo oggetto è piccolo e tutto ciò che serve è un bicchiere o una bottiglia d’acqua. Sentitevi liberi di aggiungere una o due gocce di oli essenziali per rinfrescare l’aria”.

Durante i voli applico la crema idratante Dream Cream di OneKind, che previene la consistenza secca e squamosa che può capitare quando si vola. Inoltre, metto sempre in valigia la Jet Lag Mask di Summer Fridays, che è come una rianimazione dopo essersi crogiolati nell’aria ammuffita dell’aereo. Se non vi dispiace attirare un po’ di attenzione in più, le maschere idratanti come la Ceramiden Skin Barrier Moisturizing Mask di Dr. Jart+ e la Baggage Claim Eye Mask di Wander Beauty possono mantenere la pelle rimpolpata e idratata durante il volo.

Per essere più semplici, un kit di sopravvivenza ideale per la cura della pelle in volo dovrebbe includere:

Crema idratante

Maschera per il viso

Tonico

Trattamento per le macchie

Crema occhi

La tecnologia per rimanere carichi e intrattenuti

Imbarcarsi su un volo senza poter attutire il rumore della persona chiacchierona tre file più in basso e del bambino (giustamente) indiavolato in fondo all’aereo può significare un certo terrore anche per il viaggiatore più lucido. Quindi preparate la valigia! Nella vostra borsa tecnologica dovreste avere tutto il necessario per caricare i dispositivi che portate in volo. La maggior parte degli aerei non dispone ancora di porte USB-C, quindi dovrete mettere in valigia un convertitore o tirare fuori i vostri cavi di ricarica USB retrò.

Un modo sicuro per assicurarsi di avere la carica necessaria per chiamare Uber e per tracciare la strada verso l’hotel una volta atterrati è quello di portare in valigia un caricabatterie portatile. Questo caricabatterie portatile di Amazon è dotato di una porta USB-C e di due porte USB, che consentono di caricare più dispositivi contemporaneamente.

Se il volo offre intrattenimento, assicuratevi di poter utilizzare le cuffie. Il Twelve South Air Fly è perfetto per chi è molto affezionato alle proprie cuffie wireless ma vuole comunque guardare The Nice Guys sul sistema di intrattenimento di bordo. L’adattatore si inserisce nel jack per cuffie standard, con un adattatore bluetooth che può collegarsi alle vostre cuffie.

Indipendentemente dal tipo di cuffie che si mettono in valigia, è necessario prevedere di portarle con sé. Io uso le cuffie Bose QuietComfort 45, che bloccano gli altri rumori e non fanno male dopo averle tenute per un lungo periodo di tempo. Molti, come la giornalista della NBC Kay Angram, suggeriscono gli AirPods, ma dipende da cosa si sente bene nelle orecchie.

Io non sono una persona da film in volo e preferisco leggere l’infinita offerta di romanzi d’amore piccanti sul mio Kindle. Qualunque sia il vostro piano, assicuratevi di aver scaricato sul vostro dispositivo ciò che intendete leggere/guardare/ascoltare prima di uscire di casa, in modo da non dipendere dal Wi-Fi dell’aereo o dell’aeroporto.

Riassumendo, il vostro zaino tecnologico dovrebbe includere

caricabatterie per tutti i dispositivi

un convertitore per porte USB-C a USB

un convertitore per cuffie

cuffie

caricabatterie portatile

Tutti i comfort per affrontare il viaggio

Come persona che ha perso la capacità di provare vergogna per le calzature, sono una persona da Crocs in aeroporto. Mi dispiace, ma sono comode e facili da togliere alla TSA. Ma – e questo è un ma importante – non metto mai i miei piedi crudi nelle Crocs per i voli. Metto sempre i calzini, perché l’ultima cosa che voglio fare è contribuire all’epidemia di bianchi con le dita dei piedi fuori dai voli. Non sono stata benedetta da una circolazione sanguigna decente, quindi indosso sempre un paio di calze a compressione quando viaggio. Un solo paio di Bombas Everyday Compression Socks ha migliorato notevolmente la mia esperienza di volo.

Ma anche se non avete bisogno della compressione, i calzini sono comunque una parte essenziale del vostro bagaglio a mano. Sia che si tratti di un paio di calzini freschi da indossare appena scesi dall’aereo, sia che si tratti di dita dei piedi che tendono a raffreddarsi durante i voli, un paio di calzini comodi può fare la differenza tra il comfort e la catastrofe. È anche la via di mezzo accettabile tra andare a piedi nudi e tenere le scarpe.

Lori Thompson, assistente di volo, consiglia una coperta impacchettabile. “Ho sempre avuto con me una coperta impacchettabile per i voli freddi. È utile averle nel caso in cui non ci sia una coperta disponibile”, ha detto Thompson. Se non siete amanti delle coperte, anche un maglione o una giacca impacchettabili sono una buona opzione. Io sono un fan di quelle che possono trasformarsi in cuscino quando non le indosso“.

Per dormire, la scrittrice e frequent flyer Annie Tan suggerisce un cuscino gonfiabile per il collo, che può essere sgonfiato e riposto quando non lo si usa. Porto sempre in valigia anche una mascherina per il sonno, che per me è stata uno dei più grandi cambiamenti in volo. A prescindere dall’illuminazione dell’aereo, posso mantenere il buio totale per dormire ogni secondo possibile durante un volo notturno. Mi piace usare questa maschera di seta di Dream Recovery: la seta è meno irritante per la mia pelle quando la indosso per lunghi periodi di tempo e la struttura modellata riduce la pressione sugli occhi. In combinazione con i tappi per le orecchie Loop Quiet, riesco a bloccare la maggior parte degli incubi sensoriali che si verificano in aereo.

Gli articoli ideali per la vostra lista di viaggio devono essere adattati alle vostre esigenze, ma i prodotti versatili, compatti e comodi devono essere la priorità assoluta. La lista dovrebbe essere così composta:

Cuscino per il collo

Maschera per gli occhi

Tappi per le orecchie

Calzini

Coperta

Penne

In qualche modo, non prevedo mai di aver bisogno di una penna quando viaggio. Ma immancabilmente, quando viaggio fuori dal Paese, mi viene chiesto di compilare un modulo durante il volo o appena arrivo a destinazione. E nessuno distribuisce penne in questi giorni! Mettete una o due penne nella tasca anteriore del bagaglio a mano e non sarete mai la persona che si guarda intorno all’aereo come un’anatra smarrita quando è il momento di compilare i moduli per la dogana.

Rimedi per il malessere in volo

La mia borsa delle medicine da portare con sé sembra che abbia svaligiato un Walgreens. Quando volo, ogni piccolo problema che ho sulla terraferma si amplifica. Annuso, starnutisco, ho dolori e soffro di mal d’auto. A seconda di ciò che vi capita, la vostra borsa dei rimedi potrebbe essere diversa dalla mia. Ma gli elementi essenziali di base sono

antidolorifico per il mal di testa

medicine per le allergie

medicine contro il mal d’auto

Oltre a questo, so che starò meglio se sarò idratata e regolare durante il viaggio. Perciò metto in valigia anche bustine di idratanti e probiotici da mettere nell’acqua o nel succo di frutta a metà volo. A me piace Liquid I.V., ma ci sono molte altre marche sul mercato.

Alcune buste

Avete raccolto tutti i vostri mini articoli per la cura della pelle, i cavi di ricarica, i pacchetti di idratazione, le salviette umidificate e i calzini. Ma se li buttate tutti nella borsa alla rinfusa, sarà più stressante cercare quello che vi serve rispetto a quando non li avete preparati affatto.

Per tenere in ordine le vostre cose, investite in una serie di sacchetti con cerniera di varie dimensioni. Questo è più sostenibile rispetto all’uso di sacchetti Ziploc e vi darà anche la possibilità di avere qualcosa in un colore che vi mette un po’ di allegria. Queste buste trasparenti, approvate dalla TSA, sono perfette per ordinare le medicine e la cura della pelle. Se volete essere ultra organizzate, ci sono anche buste progettate appositamente per tutta la vostra tecnologia.

Cosa non mettere nel bagaglio a mano

Dopo l’enorme elenco di ciò che dovrebbe essere contenuto nel bagaglio a mano, ecco cosa non dovrebbe esserci, direttamente dalla TSA. Si tratta di un elenco piuttosto eclettico di articoli specificati, ma se la TSA ne parla, la gente deve cercare di metterli in valigia. Ecco alcuni oggetti comuni che non possono assolutamente entrare nel bagaglio a mano:

Alcool oltre i 140 gradi

Munizioni

Armi da fuoco

Liquidi superiori a 3,4 once fluide

I liquidi sembrano essere il problema più comune: la TSA è arrivata persino a emettere una decisione ufficiale sul burro di arachidi (che è comunque un liquido, per la cronaca). Ad esempio, i deodoranti solidi vanno bene, ma se si tratta di un deodorante spray, deve essere inferiore o uguale a 3,4 once fluide. Anche il dentifricio e il mascara sono soggetti alla regola dei liquidi: i tubetti non possono superare le 3,4 once fluide.

In totale, tutti i liquidi dovrebbero essere contenuti in un sacchetto richiudibile non più grande di un quarto di litro.

Ora che avete messo insieme la vostra lista di Avengers da portare in aereo, date un’occhiata alla guida di Thrillist per viaggiare in modo più sostenibile e al bagaglio a mano di cui ci vantiamo.