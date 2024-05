World Press Photo 2024, in mostra a Roma gli scatti della 67 edizione

Il Palazzo delle Esposizioni ospita a Roma, dal 8 maggio al 9 giugno la mostra World Press Photo 2024. Una raccolta delle migliori e più importanti fotografie documentarie e di fotogiornalismo di tutto il mondo, selezionate da una giuria indipendente.

Per la sua 67a edizione, il concorso ha visto la partecipazione di 3.851 fotografi di 130 Paesi con 61.062 fotografie e contributi open format. La mostra invita gli spettatori a vedere con altri occhi le notizie e a riflettere in modo critico su temi importanti del nostro mondo. L’intento è mostrare un punto di vista diverso. Storie visive accurate, diversificate e di alta qualità che siano utili per il dialogo tra culture diverse, per la comprensione del mondo.

World Press Photo 2024. Immagini documentarie e di fotogiornalismo per sviluppare il dialogo interculturale



World Press Photo è stata fondata nel 1955 quando un gruppo di fotografi olandesi organizzò un concorso ("World Press Photo") per esporre il loro lavoro a un pubblico internazionale. Da allora, il concorso World Press Photo è cresciuto fino a diventare uno dei concorsi più prestigiosi al mondo, premiando il meglio del fotogiornalismo e della fotografia documentaria di tutto il mondo. Attraverso un programma di mostre di successo, la World Press Photo Foundation presenta a milioni di persone le storie che contano. La World Press Photo Foundation è un'organizzazione creativa, indipendente e senza scopo di lucro con sede ad Amsterdam, nei Paesi Bassi; e riceve il sostegno di partner strategici, la Dutch Postcode Lottery, PwC e Fujifilm.