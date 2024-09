La Collezione Make Up Clairvoyance by Chanel

Che si tratti del suo segno zodiacale, il leone, che ritroviamo nelle sue creazioni durante tutta la vita, la sua passione per il grano, simbolo di abbondanza, o del fascino esercitato dalle arti divinatorie, questi influssi tanto misteriosi quanto preziosi, ancora oggi ispirano profondamente la Maison CHANEL. Ed è così che Cécile Paravina crea la sua prima collezione make up CHANEL e svela Clairvoyance, la Collezione Make Up A-I 2024 che si ispira a questi simboli e al legame con il mondo mistico.

“Più che avere un legame con i simboli esoterici, mi piace pensare che Mademoiselle Chanel stessa fosse in grado di prevedere il futuro… Nello stile, nella moda, nelle forme e nei colori era in grado di anticipare e creare ciò che avrebbe avuto rilevanza in futuro. Essendo anch’io un’artista, questo mi è di grande ispirazione”, spiega. «Mi piace pensare che Mademoiselle Chanel stessa fosse in grado di prevedere il futuro…» Cécile Paravina-membro di Cometes Collective.

L’appartamento di Gabrielle Chanel al 31 di Rue Cambon trabocca di oggetti, alcuni dei quali sembrano ancora custodi di grandi segreti. Che legame creativo la avvicinava alle arti divinatorie? Per tutta la vita, Gabrielle Chanel si sforzò di preservare il mistero.

Una sfera di cristallo sul tavolo del soggiorno, un mazzo di tarocchi esposto in bella mostra sulla scrivania… Questi talismani enigmatici hanno ispirato Cécile Paravina nella creazione della palette cromatica della collezione CLAIRVOYANCE, la rappresentazione a colori di un universo in chiaroscuro, in cui tocchi di luce si mescolano a tonalità più profonde, come nuance di viola intensi, verdi sorprendenti e arancioni soprannaturali… Sfaccettati e ammalianti, i colori invitano a immergersi in un’atmosfera di mistero in cui dare libero sfogo alla propria intuizione diventa la regola, quella di un nuovo gioco di contrasti in una collezione costruita come un oracolo. «Mi piace il legame tra tarocchi, colore e allure. Questa idea di mescolare i colori come se fossero delle carte, con uno di essi che si impone tra tutte le combinazioni possibili» – commenta Cécile Paravina.

La prima carta della collezione CLAIRVOYANCE evoca una sensazione rivelata immediatamente dall’intensità di un colore applicato sulle labbra. Spirituelle, Enivrante, Fascinante, ogni nuance prende il nome da un’intrigante caratteristica, come a riflettere l’anima di chi la indossa. Énigmatique si traduce in un sorprendente marrone, Ensorcelante evoca un misterioso viola-blu, mentre l’arancio mattone Stupéfiante si fa notare sulle labbra. Questa gamma di colori profondi permette a CHANEL di svelare ROUGE ALLURE LIQUID VELVET, il rossetto liquido dal risultato mat, luminoso e a lunga tenuta.

La seconda carta incarna l’essenza mistica della collezione. Cécile rivela la CRÉATION EXCLUSIVE LES TAROTS DE CHANEL con due fard impreziositi da un mazzo di 5 tarocchi. Emblematici e divinatori, questi due fard dal risultato vellutato predicono un effetto radioso imminente. Lavander dona un tocco audace di viola alle guance, mentre Blood Orange ravviva il colorito.

Nelle arti divinatorie, gli occhi sono probabilmente la parte più simbolica del viso. Rappresentano la parte inconscia che si cela in ognuno di noi. E, in una certa misura, tutto ciò che ci viene rivelato, i nostri poteri di percezione. Due nuove armonie di LES 4 OMBRES ampliano la collezione. La prima, Initiation, con nuance rosa e marrone, è perfetta da utilizzare tutti i giorni. La seconda, Divination, è più originale con un ombretto verde matcha opaco, due tonalità di viola di diverse intensità e un ipnotico tono di caramello. Cécile completa queste due creazioni con un nuovo colore del mascara NOIR ALLURE: Améthyste, un viola che avvolge le ciglia di una sottile eccentricità.

La quarta carta rivela quattro tinte di CRAYON LÈVRES, per definire il proprio sorriso e diventare padroni delle proprie espressioni e del proprio destino.

Allontanandosi dal tono su tono, Cécile invita a utilizzare il colore per creare un’allure ricca di contrasti. La quinta carta. Il numero portafortuna di Gabrielle Chanel. La mano applica il make up per sublimare ogni sfaccettatura del viso e poi, viene a sua volta sublimata da Cécile Paravina con due nuove nuance LE VERNIS. La prima, Phénomène, è un accattivante viola con riflessi verdi metallizzati dall’appeal surrealista. La seconda, Spirituelle, è una tonalità ricca come la terra.