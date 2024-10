EssilorLuxottica punta i riflettori sulla miopia nei bambini

In occasione della Giornata Mondiale della Vista, il 10 ottobre scorso, EssilorLuxottica ha acceso i riflettori sull’importanza della prevenzione e della gestione della miopia, soprattutto nei bambini.

Lo ha fatto organizzando un evento dal titolo “Gestione della miopia nei bambini: siamo all’altezza della sfida?”, coinvolgendo esperti di oftalmologia pediatrica, tra cui il Prof. Paolo Nucci dell’Università Statale di Milano, la Dott.ssa Monica Stoppani dell’Ospedale San Raffaele e la Dott.ssa Marika dello Strologo dell’Ospedale Vittore Buzzi.

La miopia non è solo un problema legato a un difetto visivo: se non trattata adeguatamente, può portare a complicazioni serie, come glaucoma, cataratta e distacco della retina. Per questo, non basta semplicemente correggere la visione con occhiali tradizionali: è fondamentale rallentare la progressione della miopia per evitare problemi più gravi in futuro.

I genitori devono informarsi e agire tempestivamente per proteggere la vista dei propri figli. Come spiega il Prof. Nucci: “L’aumento della miopia nei bambini non è solo una questione genetica, ma è anche legato alle abitudini moderne, come passare troppo tempo davanti agli schermi. Per questo, è importante che i genitori siano consapevoli e scelgano soluzioni efficaci per rallentare la progressione del difetto visivo.”

Una delle soluzioni più innovative sono le lenti a defocus miopico, come le lenti Stellest®. Queste lenti, grazie a una speciale tecnologia che distribuisce la luce in modo controllato, possono aiutare a rallentare l’allungamento dell’occhio, che è la causa principale dell’aumento della miopia. “La lente Stellest® non solo corregge la vista, ma rallenta anche la progressione della miopia, rendendola una scelta ideale per i bambini che devono già indossare gli occhiali,” afferma la Dott.ssa Dello Strologo.

Le lenti Stellest® possono rallentare la progressione della miopia nei bambini se indossate almeno 12 ore al giorno tutti i giorni per un anno. “Abbiamo visto che queste lenti funzionano in modo efficace anche su bambini in Italia, non solo nelle popolazioni asiatiche, dove il tasso di miopia è particolarmente alto,” spiega la Dott.ssa Stoppani.

Insomma, la miopia è un fenomeno in crescita, ma grazie alle nuove tecnologie, i genitori hanno ora a disposizione soluzioni concrete per garantire ai propri figli un futuro con meno complicazioni visive. EssilorLuxottica si impegna a supportare le famiglie in questa sfida, offrendo – anno dopo anno – prodotti innovativi e informazioni chiare, per aiutare tutti a prendere decisioni informate sulla salute visiva dei propri bambini.