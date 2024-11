PIXEL: Reprogramming Reality – Festival Multidisciplinare sull’Immagine Digitale

Dal 15 al 22 novembre 2024, Bolzano ospiterà la prima edizione di PIXEL, festival nato con l’intento di esplorare il concetto di immagine in una società sempre più definita e influenzata dal sovraccarico di dati digitali.

La manifestazione intende indagare come le immagini – dagli scatti alle videoconferenze, dagli screenshot ai reel – siano diventate testimoni del presente e custodi della memoria collettiva e individuale.

Attraverso una selezione di film internazionali, workshop artistici e discussioni teoriche, PIXEL permette una riflessione critica sul cinema e sulla produzione visiva come strumenti di archiviazione e conservazione della memoria.

La kermesse comprende inoltre il progetto Movie Border Review dell’AssociazioneCineclub, il progetto Passaggi di Memoria di Spazio5 e OfficineVispa, configurandosi come un evento multidisciplinare che incoraggia il dialogo tra artisti, studiosi e cittadini, creando un ponte tra passato e futuro, tra immagine e realtà.

Il programma completo include performance, workshop, proiezioni cinematografiche, tavole rotonde e incontri con esperti internazionali, offrendo una piattaforma per approfondire il ruolo delle immagini nella società contemporanea.

PIXEL, a cura di Manuel Canelles, in collaborazione con Emma Baruffaldi, è coprodotto da Spazio5 contemporarycluster e dall’Associazione Cineclub, in collaborazione con OfficineVispa, con il supporto della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia autonoma di Bolzano.

LE SEDI DEL FESTIVAL

Trevi Lab – Centro Trevi | Via dei Cappuccini 28 Bolzano

| Via dei Cappuccini 28 Bolzano Cinema Capitol. FilmClub | Via Streiter 8/D Bolzano

| Via Streiter 8/D Bolzano Sala Videodrome – Cineclub / Cineforum | Via Roen, 6 Bolzano

| Via Roen, 6 Bolzano OfficineVispa – Sede SottoCasanova – Bolzano

– Sede SottoCasanova – Bolzano Studio Elisa Grezzani | via Rencio, 38 Bolzano

| via Rencio, 38 Bolzano Spazio Macello | Via Macello , 18 Bolzano

| Via Macello , 18 Bolzano Sede organizzativa. Spazio5 contemporarycluster | Piazza Gries 18 Bolzano

PROGRAMMA DEGLI EVENTI PIXEL: Reprogramming Reality – Festival Multidisciplinare sull’Immagine Digitale

Venerdì 15 novembre: Opening del festival allo Spazio Macello di Bolzano con un’apertura musicale di lä ma e a seguire una performance sonora dell’artista Stefano Bernardi, Mirror to mirror, e presentazione degli eventi del festival.

Sabato 16 e domenica 17 novembre: Workshop creativo sul riutilizzo delle immagini. #photodump workshop. Questo laboratorio, realizzato in collaborazione con l’associazione Cineclub parte dal concetto stesso di recupero visivo e offrirà ai partecipanti l’opportunità di lavorare su video preesistenti, esplorando come la manipolazione e il montaggio delle immagini possa generare nuove narrazioni. L’obiettivo è riflettere sull’uso dei contenuti digitali già prodotti, creando una connessione tra passato e presente, e stimolare la creatività nel ripensare il materiale visivo.

Lunedì 18 novembre: Presso la ZeLIG scuola di documentario, proiezione del documentario Hidden Photos alla presenza del regista Davide Grotta, con cui ci sarà un Q&A al termine della proiezione.

Martedì 19 novembre: Nella nuova sede di OfficineVispa, presentazione del progetto Passaggi di Memoria, un’iniziativa che ha raccolto gli archivi personali degli abitanti del quartiere Ortles/Casanova, documentando 50 anni di storia di un territorio privo di narrazioni ufficiali. La serata include una conversazione con Cooltour e proiezioni di progetti visivi legati alla memoria del quartiere, seguita da un DJ set con la DJ berlinese Barbara Bo.

Mercoledì 20 novembre: Proiezione serale ore 20:30 del documentario Cameraperson presso il Cinema Capitol. Il film verrà introdotto dai curatori della rassegna.

Giovedì 21 novembre: Il Centro Trevi ospiterà un laboratorio sulla parola, diretto dal prof. Ledo Prato, segretario generale di Mecenate 90 e esperto di politiche culturali. In serata ore 20:30 presso la sala Videodrome di via Roen 6, in collaborazione con CineForum e Cineclub, la proiezione del documentario Black Code verrà introdotto dai curatori della rassegna.

Venerdì 22 novembre: Chiusura del festival nello studio dell’artista Elisa Grezzani, con una proiezione del film sperimentale Verifica Incerta di A. Grifi / G. Baruchello, momento nodale del cinema underground italiano. A seguire una roundtable tra Elisa Grezzani (Artista visiva), Steve Bisson (Chair of Photography presso il Paris College of Art), Claudia Corrent (fotografa e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia), Michele Fucich (storico dell’arte e curatore indipendente), Lisa Andreani (curatrice e rappresentante di Associazione Grifi), che discuteranno l’impatto delle immagini digitali sulla memoria storica e sulla percezione del reale. Invitati i rappresentanti della Fondazione Barucchello.